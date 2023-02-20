Армия Федорова форсировала Волгу, а «Спартак» восстал

В понедельник, 20 февраля, «Матч ТВ», не обремененный футболом, показал целых два матча завершающего регулярного чемпионата КХЛ. Чемпион ЦСКА впечатлил, накидав 8 шайб в сетку автозаводцев (8:3). К сожалению, успех сражающегося за путевку в плей-офф «Спартака» (4:2), увидели только владельцы подписки на платный канал KHL Prime. Сильно осложнил себе жизнь на финише «Нефтехимик».

Армейцы пропускают, но громят неудобное для себя «Торпедо». Команда Игоря Ларионова впервые получила в свои ворота так много. Были 2:6 от СКА, 0:4 от «Локомотива» (когда Профессор улетал на юбилей первой победы в Кубке Стэнли «Детройта»), но чтобы «-5» - такого не припомнить. А ведь перед самой финальной сиреной красно-синие вели 8:1. Но потерявший мотивацию шведский голкипер Рейдеборн не без помощи одноклубника Соркина, забросившего рукой в свои ворота, слегка улучшил настроение нижегородцам.

Чемпионы же, в последнее время весьма скупые до голов, 8 раньше забивали лишь единожды – дома минскому «Динамо», но и пропустили 5. Выиграв у своих прямых конкурентов в борьбе за места в топ-4 конференции «Локомотива» и «Торпедо», ЦСКА поднялся на второе место. И если б плей-офф стартовал завтра, армейцы сошлись бы с «Северсталью». А «рыси» не подарок даже для претендентов на Кубок Гагарина. Пусть не победят, но измотают любого соперника.

Припертый к краю пропасти «Спартак» после обидного поражения от упомянутой «Северстали» (1:3) собрался и заслуженно одержал волевую победу над финалистом плей-офф-2022 «Металлургом». Жаль, что матчи на «ЦСКА Арене» и в «Мегаспорте» шли параллельным курсом.

Помнится, последнюю викторию красно-белых в дерби с «Динамо» (2:1) иные эксперты назвали чудом, потому как голы получились не логичными – Любимов забил в меньшинстве, а Талалуев загнал шайбу в сетку, словно теннисной ракеткой. Но и сегодня Локтионов сравнял счет тоже в меньшинстве. А потом хозяева показали характер и жажду победы.

- Мы больше хотели победить, - подвел итоги в раздевалке и.о. главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин. – У нас впереди более сильный соперник, давайте настроимся.

А капитан красно-белых Хохлачёв, получив шлем гладиатора как лучший игрок матча, добавил, что надо выиграть эти дерби – 22-го у ЦСКА («Мегаспорт») и 26-го у «Динамо» («ВТБ Арена»).

Завтра конкурент «Спартака» минское «Динамо» проводит домашний матч жизни или смерти с «Трактором». Причем для обоих соперников. Красно-белые отстают от «зубров» на одно очко (при равенстве проведенных игр). А «Нефтехимик», неожиданно дома уступивший «Сочи» (на счету Мичкова победный гол), подарил челябинцам шансик на спасение. Как, впрочем, и «Амуру».

ТАБЛО

ЦСКА – «Торпедо» - 8:3, «Спартак» - «Металлург» - 4:2, «Нефтехимик» - ХК «Сочи» - 1:3, «Авангард» - «Барыс» - 4:3.