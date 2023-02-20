Владислав Кара: У нас еще есть матчи, чтобы обеспечить безоговорочное шестое место

Битва за места в турнирной таблице накануне плей-офф обостряется. «Спартак» одолел «Металлург», «Нефтехимик» проиграл «Сочи», а в подмосковной Балашихе «Витязь» уступил «Северстали». Череповчане имеют притязания на 6 место, где сейчас находится команда Вячеслава Буцаева. После матча впечатлением от игры поделился форвард «Витязя», Владислав Кара.

Владислав, в чем причина сегодняшнего поражения?

— Наверное, усталость накопилась. Сил не хватило, удаление подвело. По игре мы не уступали, но два ненужных гола пропустили. Был у меня хороший выход один на один, но бросок не получился, во вратаря попал. Понятно, что «Северсталь» приехала очки взять, у них там свои цели и задачи.

Наставник череповчан, Андрей Разин говорил недавно, что его команда планирует побороться на 6 место, которое сейчас у вас…

— У нас еще есть время и матчи, чтобы взять свои очки и безоговорочно выйти с 6-го места в плей-офф.

Это очень важно — с какого места стартовать в плей-офф? С кем хотелось бы встретиться в первом круге?

— Желательно завершить регулярку на хорошей ноте и выйти с 6-го места. Столько игр шли к этому. А соперники выше нас — они там все хорошие команды, мастеровитые. На кого попадем, с тем и будем биться.

Вы дважды приходили и покидали «Северсталь». Игры против этой команды принципиальны для вас?

— Может что-то есть, немного. Забить хотелось, но не для того, чтобы что-то там доказать, а чтобы наша команда победила. Выделять для себя «Северсталь» как принципиального соперника не буду.

Осталось всего две игры регулярного чемпионата. Оцените, насколько сложно было играть такое количество матчей в плотном графике…

— Да вроде как-то вошли в колею. Много игр — это хорошо, больше выходных дают! На тренировках послабления делают. Было бы время свободное — нас бы гоняли больше.

У «Витязя» был отличный старт сезона. Тогда вы признавались, что все дело в маминых пирожках, которыми угощаете команду. К плей-офф будут сделаны стратегические заготовки?

— К сожалению, мама домой уехала. Но будем думать — может приготовит там, сфотографирует, а мы тут уже визуализировать будем!