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Чем финны виноваты, что в КХЛ им из нашего с вами кармана платят миллионы долларов?

Внимательно изучил скандальную заметку в финском издании «Илта Саномат» по поводу жутких нравов в КХЛ. Вывод один: увы, при госфинансировании профессионального спорта иначе и быть не может.
Чем финны виноваты, что в КХЛ им из нашего с вами кармана платят миллионы долларов?
21 февраля 2023 20:00
автор: Виталий Славин

Ничего особенного финский журналист Вилле Туру не сообщил. Да и прямых наездов на нашу страну лично я не увидел. А вот удивления, дескать, как такое может быть в принципе – предостаточно! Но разве «Советский спорт» о том же не пишет лет 15?!

Меня почти десять лет назад перепахала фраза экс-президента футбольного «Спартака» Андрея Червиченко. Еще в январе 2014 года популярный спикер в интервью тогдашнему шефу отдела футбола нашей газеты Сергею Егорову сказал:

- Государство не должно финансировать футбольные клубы. Придумали какую-то социальную нагрузку, хотя футбол – это развлекуха, которой должны заниматься те, кто имеет желание. А присутствие государства развращает, деньги ведь ничьи.

- Какой ваш прогноз – примут закон о запрете на финансирование клубов со стороны госмонополий?

- А я не могу понять, зачем его и принимать. Государство в этих монополиях – главный акционер, зачем ему закон? Ведь и само государство может сказать – все, ребята, денег на профессиональные команды больше не даем. И одна компания на эти деньги будет проводить газ, а другая строить больше двухэтажных вагонов…

Вот и вся сермяга! Вот откуда все эти финские байки о бесконечно щедрых – или тупых? – русских. Деньги ведь бесхозные!

Показательный пример из разоблачений Вилле Туру:

«Один игрок сборной Финляндии как-то пришел ко мне и сказал, что произошла довольно странная вещь — была оговорена определенная зарплата, но когда подписывался контракт, она была где-то на 20 тысяч евро выше, - рассказывает инсайдер. Когда это было упомянуто, генменеджер ответил, что «да, да, но ты принесешь мне эти 20 тысяч наличными». Я думаю, что это было обычной практикой боссов нескольких клубов. Вот как они разбогатели, и никто не мог их поймать. Но лучше было оставить все как есть и просто убедиться, что игрок получил свое».

Можете нечто подобное представить в сугубо частной НХЛ, где владельцы команд горло любому перегрызут за свой доллар? Нонсенс, абсурд! Но в КХЛ ведь деньги государственные, а значит… Правильно – ничьи!

Но разве для нас это новость? «Советский спорт» еще в 2011 году много и подробно писал о грандиозном скандале, вспыхнувшем в Череповце. Игрок молодежной команды «Алмаз» Дмитрий Громов публично заявил, что в клубе у него регулярно забирают часть зарплаты, которую потом якобы перераспределяют между игроками молодежки. Дело дошло до суда. Кто-то лишился работы. Громову обязали вернуть все, что у него незаконно изъяли. Но корни всех этих безобразий остались нетронутыми.

К примеру, еще в середине 90-х я своими глазами видел, как в Сетуни после матчей «Крыльев Советов» ответственный работник клуба заходил в раздевалку с внушительной пачкой долларов. Потому чего удивляться следующему пассажу финского правдоруба:

«В некоторых командах КХЛ существовало негласное правило, благодаря которому тренеры получали небольшой дополнительный доход. Пара финских игроков вспоминает, как на следующий день после игры тренер пришел на раскатку, чтобы забрать деньги.

- Был матч, в конце которого я получил двухминутное удаление. Соперник за это время забил гол, мы проиграли. На следующий день тренер объявил, что я оштрафован на 30 тысяч рублей или около тысячи евро. Я спросил, что это за чертовщина и действительно ли я должен платить за это сейчас. Ребята сказали - да, я должен сделать это. Я пошел в банк, снял деньги и любезно вручил тренеру, - рассказал экс-защитник «Нефтехимика», «Амура», «Кузни», «Медвешчака», «Куньлуня» Туукка Мянтюля.

Вот так по-прежнему и гуляет у нас неучтенная наличка. Клянусь, не могу представить, чтобы в НХЛ могло случиться нечто хотя бы близко похожее! Вообразите, тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после роковой потери шайбы в овертайме подходит в раздевалке к Евгению Кузнецову и говорит: «Виноват, что мы продули? Виноват! Назначаю тебе штраф – пять тысяч долларов. Завтра занесешь кэшем».

Что за бред? Для НХЛ – да, а для нас… Да, не пойман – не вор. Но самое главное в этой объемной статье «Илта Саномат» - следующие констатации:

«В течение многих лет КХЛ была невероятной дойной коровой для наших хоккеистов. Более 150 финнов набивали карманы рублями. Многие посредственные финские игроки уехали за границу, чтобы построить себе каменные дома, пляжные участки, купить люксовые авто.

- Мы двинулись туда, чтобы заработать деньги. Если кто-то утверждает, что уехал из-за уровня хоккея или ради борща, то он несет чушь, - резюмирует экс-игрок КХЛ со стажем.

Менее чем на сто тысяч евро чистыми за сезон финны не соглашались. На пике чистая зарплата достигала двух миллионов евро. Высоким доходам в России способствовал мизерный 13-процентный налог. Средний годовой гонорар финна в КХЛ оценивается в 500 тысяч евро».

А вот что рассказал тренер Ханну Йортикка, немало поработавший в «Амуре»:

- Даже у финских тренеров в КХЛ чистая зарплата в четыре – пять раз больше, чем на родине. Причем в небольших клубах – говорю это о себе. В моих командах легионеры получали более 500 тысяч долларов. Опять же чистыми!..

У меня только один вопрос: а что, все эти финские игроки и тренеры выбивали себе в КХЛ чудовищные гонорары под дулом пистолета? Нет! Эти миллионы евро и долларов, как признает сам автор – второсортным игрочишкам, с радостью и без малейшего зазрения совести назначали и выписывали наши продвинутые высокообразованные эффективные менеджеры. Пользуясь, очевидно, бездонностью кармана закромов родины.

Но государственные деньги, как выбил на граните Андрей Червиченко, ничьи деньги. Так чего обижаться на финнов: они попросту зафиксировали правду бытия, с которой столкнулись на чужбине. О чем нисколечко не жалеют. Ибо, как верно отметил автор расследования, легкие русские деньги позволили мусорным хоккеистам из Суоми обзавестись каменными домами с пляжами и причалами, куда добираются они исключительно на роскошных автомобилях.

При этом средняя зарплата в Финляндии – более 3500 евро, а в России – вы не поверите! – 63 тысячи рублей. Грустно, господа…

источник: «Советский спорт»
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Внимательно изучил скандальную заметку в финском издании «Илта Саномат» по поводу жутких нравов в КХЛ. Вывод один: увы, при госфинансировании профессионального спорта иначе и быть не может.
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