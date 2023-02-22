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«Сибирь», не повторяй ошибок московского «Динамо»: переезжай в новые люксовые апартаменты

Кто мог представить, что на абсолютно пустом месте в Новосибирске разгорится ожесточенная дискуссия? Некоторые болельщики «Сибири» категорически против переезда на новенькую арену!
«Сибирь», не повторяй ошибок московского «Динамо»: переезжай в новые люксовые апартаменты
22 февраля 2023 15:45
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Сибирь»

Эта ситуация в очередной раз подтверждает ущербность нашего так называемого профессионального спорта, когда ты живешь не на то, что сам заработаешь, а на то, что вырвешь из бездонных и слабо контролируемых закромов родины.

Реально, что за бред: «Сибирь» играет сейчас на стадионе образца 1964 года?! В третьем городе страны по населению! Ну не позор ли?! Даже в куда меньших Нижнекамске и Череповце, Хабаровске и Магнитогорске подобные сараи могут привидеться разве что в кошмарном сне. Ну да, почти 60-летний дворец «Сибирь» недавно отремонтировали. Всем все привычно. Место, можно сказать, намоленное.

Ну и что? Разве почти в два раза большая вместимость – 10587 зрителей против 6055, высоченные своды с мощным видеокубом, прекрасный обзор со всех мест, масса воздуха и ослепляющий свет, просторные фойе с кучей точек фастфуда, удобная транспортная доступность – даже если станцию метро «Спортивная» не успеют завершить в срок! - не перевешивают все эфемерные плюсы допотопного катка?

Неужели наш спорт так и будет вечно висеть на шее государства? Неужели всем по барабану, что в новом дворце благодаря почти пяти тысячам дополнительных билетов, на продаже еды и атрибутики выручку от одного матча «Сибири» можно удвоить, если не утроить? Вообще у человека в своем уме способна возникнуть революционная мысль пожить еще полгодика в блочной хрущовке, вместо того чтобы перебраться в шикарные апартаменты бизнес-класса, где тебя ждут с распростертыми объятиями?

Да, авральный переезд связан с определенными трудностями. Но в гости по ходу чемпионата летать и каждый раз обживаться в новой раздевалке – тоже непросто. Ничего! Никто не скулит. Так надо для дела. Более того, некоторым командам, особенно столичным, в былые времена приходилось по ходу сезона менять домашние арены, когда основная была чем-то занята, кроме хоккея. Ничего! Справились. Так надо для дела.

Вот и сейчас для общего дела, ради интересов тех самых пяти тысяч болельщиков, которых сможет дополнительно принять новый дворец, нужно слегка напрячься, собрать пожитки и заселиться в новый светлый просторный дом. А возводился он между прочим по стандартам ИИХФ, ибо должен был принять молодежный чемпионат мира 2023 года. И, в отличие от уже введенной в эксплуатацию арены в Омске, имеет тренировочный каток.

Что касается возможных недоделок, то министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что 21 февраля комиссия КХЛ проверяла готовность стадиона к матчам лиги.

- Сейчас главная наша задача – как можно быстрее полностью привести в соответствие все современные спортивные технологии арены с регламентом КХЛ. После этого КХЛ назначит тестовый матч. Затем, исходя из интересов «Сибири» и болельщиков, будем принимать решение о переезде команды.

После устранения выявленных недочетов комиссия КХЛ приедет в Новосибирск, уже назначив тестовый матч. В ходе него будут тестироваться такие нюансы, как заливка льда, смена бортовых стекол, эвакуация травмированного игрока, свет, звук и многое другое. У нас нет никаких сомнений, что регламент КХЛ мы исполним в ближайшее время, – цитирует Ахапова «ЧС-Инфо».

Именно это и требовалось доказать! Все устранят, все подготовят точно в срок. Непонятно только, при чем здесь интересы самой команды? Если весь наш эрзац-профи спорт финансирует государство, его интересы все мы и должны прежде всего отстаивать. Но если дорогущий дворец уже полностью готов и может принять соревнования, с какого перепуга ему простаивать?! Хватит, что у нас после футбольного ЧМ-2018 по всей стране скучают и ветшают великолепные ультрасовременные стадионы, на которые из бюджета ушли – и уходят! – миллиарды народных рублей.

Что касается болельщиков. Повторяю снова: если новая арена способна принять их в два раза больше, чем безнадежно устаревшая «Сибирь», какие могут возникать вопросы!

И еще. Прекрасно помню, как восемь лет назад точно так же забурлило в московском «Динамо». Всю регулярку бело-голубые отыграли на Малой арене Лужников. Однако перед плей-офф появилась реальная возможность провести решающие матчи сезона в Парке легенд. В следующем сезоне Москва принимала там чемпионат мира.

Так вот, с теми же самыми аргументами и отговорками – насиженное место, не хотим переезжать по ходу сезона, в старой раздевалке и на площадке нам все привычно – динамовцы менять прописку наотрез отказались. И что? С треском вылетели из Кубка Гагарина-2015 во втором раунде, уступив в серии СКА – 1-4. Причем в Лужниках продули оба матча – 0:2 и 1:6! А ведь «Советский спорт» и тогда предупреждал: откажетесь от Парка легенд, сами себе в конек стрельнете, ибо лишитесь громогласной поддержки дополнительных пяти тысяч зрителей.

С другой стороны, есть такая добрая примета относительно новых дворцов. Стоило им открыться в Ярославле, Казани, Магнитогорске, Уфе, как местный клуб тут же становился чемпионом страны.

источник: «Советский спорт»
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