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Чемпионская армия деклассировала «Спартак» и подвинула его на край пропасти

Самое время красно-белым пригласить своих болельщиков на откровенный разговор.
Чемпионская армия деклассировала «Спартак» и подвинула его на край пропасти
22 февраля 2023 22:39
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Более семи тысяч зрителей в «Мегаспорте», которые предпочли хоккей футболу – в Черкизове параллельно играли на Кубок «Спартак» и «Локомотив» - увидели восемь голов, семь из которых забили армейцы. Хозяева не сподобились на еще одно чудо (победы в дерби над «Динамо» и «Магниткой»).

В заключительный день регулярного чемпионата – 26 марта, в воскресенье - четырехкратного чемпиона СССР спасут две победы: личная на «ВТБ Арене» над бело-голубыми, а также «Витязя» над минским «Динамо», причем в основное время. А «зубрам» достаточно увезти из Балашихи одно очко и спокойно готовиться к встрече в плей-офф со СКА.

- Давай! Давай! – призывал на лавке и.о. главного тренера красно-белых Алексей Заварухин.

В этой методе не вижу ничего предосудительного. Она была на вооружении знаменитого тренера Николая Карпова, дважды (1969, 1976) сделавшего «Спартак» чемпионом (что сравнимо с подвигом).

Но сегодня был не день красно-белых. С «Динамо» и «Магниткой» они забивали в меньшинстве, а теперь получили дважды в большинстве. Причем первый из этих двух голов, как показалось, надломил хозяев.

Спартаковцам удалось размочить теннисную баранку в большинстве усилиями вовсе не лидеров, а Кукштеля, Старченко, Соколова…

Счет 1:7 навеял воспоминания дерби этих соперников в Лужниках семилетней свежести. Армейцы разгромили красно-белых с тем же счетом, а через пару дней в команду проигравших пригласили ее фанатов, говорили по инициативе Геннадия Тимченко. Среди этой группы был замечен болельщик… «Витязя» - протеже генменеджера «Спартака» Алексея Жамнова. В плей-офф красно-белые, которых в сентябре возглавил ноунейм (фамилия уже позабылась), не попали.

До воскресенья у спартаковцев времени уйма – хватит и на работу над ошибками, и на подготовку в последнему матчу регулярки, и на гипотетическую встречу с фанатами.

К слову, за разгром уничтожать спартаковцев не стоит, даже Знарок во главе «Спартака» не избежал подобной участи, уступив ЦСКА на старте сезона-2019/20 3:9. Хет-триком тогда разразился Капризов, которым мы гордимся в НХЛ.

Команда Сергея Федорова закрепилась на втором месте Западной конференции, потому как потеряли очки ее конкуренты: «Локомотиву» в Омске не хватило гандикапа 3:1, а «Торпедо» вслед за разгромом на «ЦСКА Арене» (3:8) уступило в Нижнем Новгороде зубастой «Северстали», авторитетов не признающей.

Архиважную победу после домашней осечки в матче с аутсайдером ХК «Сочи» (1:3) одержал «Нефтехимик». «Нефтехимик» в овертайме дожал аморфную «Магнитку», раздаривающую очки всем подряд. Неужели «волки» не пустят в плей-офф «Трактор» и «Амур»?

ТАБЛО

«Спартак» - ЦСКА – 1:7, «Авангард» - «Локомотив» - 4:3 ОТ, «Сибирь» - «Барыс» - 4:2, «Автомобилист» - «Салават Юлаев» - 1:3, «Нефтехимик» - «Металлург» - 4:3 ОТ, «Торпедо» - «Северсталь» - 2:3, «Динамо» М – «Витязь» - 4:1.

источник: «Советский спорт»
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