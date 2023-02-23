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Перестрелка в Сочи: СКА обыграл леопардов, но пропустил пять шайб

Тревожный звоночек накануне плей-офф?
Перестрелка в Сочи: СКА обыграл леопардов, но пропустил пять шайб
23 февраля 2023 16:57
автор: Елена Кузютина

СКА завершил выступление в регулярном чемпионате на победной ноте, обыграв в выездном матче «Сочи».

ДОГОНЯЛКИ

Игра получилась эффектной. И не скажешь, что встречались первая и последняя строчка турнирной таблицы. Хоккеисты наколотили 11 шайб. Команде Романа Ротенберга постоянно приходилось быть в роли догоняющего. После первого периода хозяева вели со счетом 2:1, а к середине третьего – и вовсе 5:2. Дублями отметились Кирилл Петьков и Артур Тянулин. Увеличил разрыв Тимур Хафизов.

В составе армейцев отличились Евгений Кетов и Никита Гусев. Видя какое-то удивительное спокойствие на лавке гостей, только ленивый не подумал – может договорились? Понятно, что ни для СКА, ни для «Сочи» исход матча ничего не решит. Может решили питерцы подарить праздник «младшему брату»? Все знают про «особые отношения» между клубами.

ПУСТЫЕ ВОРОТА

Но все теории заговора рухнули, когда тренер СКА принял решение снять вратаря и пойти в атаку вшестером. Обычная практика? Да, но не за 10 минут до конца периода. С Дмитрием Яшкиным на пятачке такой ход стал удачным. Форвард просто продавил оборону сочинцев и удачно подставил клюшку.

Пара минут, и измотанные очередной атакой хозяева вынуждены были нарушить правила. Армейцы тут же вновь развернули план Б, и легко отыграли еще одну шайбу, разыграв 6 на 4. Яшкин вновь «покопал» на пятачке и забросил. И это 40-й гол Дмитрия в сезоне. Он стал вторым хоккеистов в истории лиги, кому удалось забросить не менее 40 голов в регулярке КХЛ. Рекорд принадлежит Сергею Мозякину (48 голов).

5:4. Всего минуты не хватило «Сочи» до победы. Леопардам было тяжело как психологически, так и физически – СКА навалил всеми силами, и пока Яшкин создавал трафик у ворот, Александр Волков прицельно щелкнул. 5:5. Игра ушла в овертайм.

Исход матча предрешило удаление Кирилла Петькова. Оказавшись в большинстве, армейцы разыграли как по нотам, в фирменном стиле. Никита Гусев – автор победной шайбы. 5:6 (ОТ). Победа СКА.

ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГУЛЯРКИ

После матча питерцам был вручен Кубок Континента. Стоит отметить, что команда, вопреки суевериям, прикоснулась к трофею. Теперь СКА уходит на небольшой перерыв перед плей-офф. Соперником в первом круге станет либо минское «Динамо», либо «Спартак».

Да, СКА круто переломил игру в Сочи. Но пять пропущенных шайб точно должны напрячь тренерский штаб. Утверждение Романа Ротенберга о том, что в Петербурге самая сильная вратарская линия очень спорно.

Дмитрий Николаев уверенно провел регулярный чемпионат, но это его первый сезон в КХЛ. Он не имеет опыта в плей-офф Кубка Гагарина. Боец, не нюхавший пороха – всегда риск.

Выдернутый из череповецкой «Северстали», Владислав Подъяпольский в розыгрышах Кубка Гагарина участвовал. Крайние годы неплохо проявлял себя в матчах на вылет в составе рысей. Но готов ли тащить топ-клуб с самой высокой задачей, пусть и имея перед собой щит из отличных защитников? Я на этот вопрос однозначно не отвечу. А вот то, что однозначно – необходимо время, чтобы осознать факт того, что ты идешь за Кубком, ни меньше.

Что ж, все возможности СКА мы увидим в плей-офф. Ждать осталось недолго. А пока поздравляем армейцев с Невы с Кубком Континента. Это классное достижение с таким плотным календарем и двухочковой системой.

источник: «Советский спорт»
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