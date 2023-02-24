Зайцева взяли в «Чикаго», чтоб Славина убрать, а Орлов и Светлаков украли «Бостон» у Гаврикова?

В НХЛ есть пара американцев, за которыми я слежу особенно пристально. Вы, конечно, догадались – это Джейкоб Славин и его младший брат Джошуа Славин, который еще вчера числился в «Чикаго».

Тут вспоминается такая история. Когда я первый раз в Вашингтоне отправился на матч Ови и Ко, миновал рамку металлоискателя и спустился в подвал к столику с разовыми аккредитациями, сотрудник клуба прочитал в паспорте мою фамилию и воскликнул:

- О, мистер Славин! Добро пожаловать!

Природная скромность не позволила мне расспросить американца, с чего это рядовому русскому репортеру такая честь? Ну в самом деле – неужели в столице США каждое утро начинают с изучения «Советского спорта»? Но позже я догнал. В тот вечер «столичные» принимали «Каролину», а кто там ведущий защитник? Верно – Джейкоб Славин! Он, к слову, и тогда забил, чем помог гостям добыть два очка в шаговой доступности от Белого дома.

А вот у Джошуа Славина в НХЛ пока не ладится. В 24 годам нападающий провел всего-то 15 матчей за «Чикаго», набрав одно-единственное очко за передачу. Вчера его обменяли в «Анахайм» на Хантера Дрю, у которого опыт НХЛ ограничивается вовсе двумя матчами. В подобных случаях говорят – махнули шило на мыло. Но тут не все так просто. Если с Джошуа все ясно, то Хантер – перчик ядреный. Мало того, что он готов играть как в нападении, так и в защите, впечатляет его статистика в низших лигах по части штрафных минут. Очевидно, этого 24-летнего канадца позвали в Город ветров, дабы радикально встряхнуть силовую составляющую.

С окончательным уходом из хоккея по состоянию здоровья капитана «Блекхокс», двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Джонатана Тейвза популярному клубу ничего не остается, как почти с нуля строить команду. Тем более что и у Патрика Кейна идет последний сезон восьмилетнего контракта на 10,5 млн долларов годовых.

А как в НХЛ переформатируют коллектив, выработавший весь ресурс? Верно, с помощью драфта, ибо своих детских школ у энхаэловских франшиз нет. Для того позавчера и выторговали у «Оттавы» Никиту Зайцева. Вместе с ним «сенаторы» отдали выбор во втором раунде драфта-2023 и четвертом раунде-2026. Но главным для канадцев, почти прижатых к потолку зарплат, было избавиться от тяжеленного контракта воспитанника «Крыльев Советов» на 4,5 млн долларов, который истечет только в следующем году.

Все после этой сделки остались в выигрыше.

«Оттава» расчистила место для нового контракта ведущего нападающего Алекса Дебринката, взятого из того же «Чикаго» за три выбора на драфте. Кроме того, в следующем чемпионате активируются четырехлетний договор нашего защитника Артема Зуба на 4,6 млн годовых (сейчас 2,5 млн) и восьмилетний (!) юного немецкого форварда Тима Штюцле на 8,35 млн (сейчас 925 тысяч).

Полуразрушенный «Блекхокс» помимо двух выборов на драфте получил в лице Зайцева за адекватные деньги опытного 31-летнего защитника минимум для второй пары. При этом Никита вполне может закрыть синюю линию и во второй спецбригаде большинства. Самому россиянину предоставляется великолепный шанс перезагрузить карьеру. В «Оттаве» ему откровенно не доверяли – всего 28 матчей в нынешнем сезоне. А ведь дебютировал в НХЛ экс-защитник ЦСКА блестяще – 36 (4+32) очков за «Торонто» в чемпионате-2016/17.

Сложнее с трейдом в «Брюинз» Дмитрия Орлова. По признанию самого защитника, известие о переезде в Бостон его шокировало. Действительно, этого мало кто ожидал, ибо уже пару недель курсируют слухи, что вот-вот к «медведям» переберется из «Коламбуса» другой наш защитник Владислав Гавриков. Он не играет аж с 12 февраля, так как его, по официальной версии, готовят к обмену и оберегают от риска травмироваться.

Вполне возможно, что стороны так и не договорились по условиям сделки, и прижимистый «Бостон» сделал ход конем: нежданно-негаданно увел у «Вашингтона» второго после Карлсона по зарплате защитника. Да не одного, а вместе с задиристым нападающим Гарнетом Хатавеем, идеальным чекером для третьего или четвертого звена, а также завладел правами на центра ЦСКА Андрея Светлакова. По мне, 26-летний армеец абсолютно созрел для НХЛ – если позовут, не стоит отказываться.

Любопытно, что скрупулезно считающие каждый доллар владельцы «медведей» умудрились контракт Орлова на 5,1 млн годовых срезать вчетверо! Так как Дмитрий попал в «Бостон» в результате трехстороннего трейда через «Миннесоту», 2,55 млн оклада россиянина остались в платежке «Кэпиталз», 1,275 млн взяли на себя «дикие» и лишь 1,275 млн пошли под потолок зарплат «Брюинз».

Взамен «столичные» приобрели выбор в первом раунде драфта-2023, в третьем раунде-2024 и втором раунде-2025, а также 33-летнего центра Крейга Смита. Когда-то в «Нэшвилле» американец дважды набирал более 50 очков. Однако в этом чемпионате в «Бостоне» резко сдал – 10 (4+6) очков в 42 матчах. В пользу Смита есть один мощный аргумент – последние 10 сезонов у него всегда положительная полезность.

Хотя Орлова весть об обмене застала врасплох, для него, как и Хатавея, тут только плюсы. У обоих заключительные годы контрактов. Обоим необходимо показывать товар лицом здесь и сейчас. А где это лучше всего делать, как не в сильнейшей команде регулярного чемпионата! Бостонцы лидируют с осени и вряд ли кому отдадут первую строчку, а это гарантирует преимущество своего льда на весь плей-офф.

С «Брюинз» Дмитрий вполне может добыть свой второй Кубок Стэнли, а это априори принципиально иной ценник на рынке свободных агентов. Более того, не исключено, что 31-летний сибиряк еще вернется в «Вашингтон». Ведь в это межсезонье контракты истекают у всех (!) защитников «столичных», кроме того самого Карлсона. Так что все в руках Дмитрия.

Ну а у «Вашингтона» наступают смутные времена. Гнать там в первую очередь давно нужно генменеджера Брайана Маклеллана, который и завел организацию в тупик. Все началось с того, что не сумели удержать в клубе тренера-чемпиона Барри Троца. А затем Маклеллан безумно затянул с омоложением состава, при этом выписал сумасшедшие деньги еле ползающему ветерану Бекстрему – 46 миллионов до 2025 года и выменял у «Детройта» деревянного нападающего Манту с астрономическим для его уровня окладом 5,7 млн долларов. Почти все сделки Маклеллана оказались неудачными.

Средний возраст «Кэпиталз» достиг 30,4 года, а как выяснилось в отсутствие Овечкина – играть некому. После пяти поражений кряду и вылета из зоны плей-офф Маклеллан понял, что срочно нужно что-то предпринимать, а то сам наконец-то получит пинка под зад. Вот и ткнул бездарный управленец пальцем в небо. И толку? Без Орлова и Хатавея дома сегодня продули безнадежным аутсайдерам из «Анахайма» - 2:4.

Никите и Дмитрию на новом месте – удачи! Владиславу в резерве «колумбов» - стойкости и терпения.