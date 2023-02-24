Сыграли для Зарипова. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина провел прощальный матч

Большая праздничная хоккейная пятница дала ответы на несколько вопросов: о восьмом участнике плей-офф в Восточной конференции, о живой легенде Данисе Зарипове, завершившем карьеру. Определилось несколько кубковых пар. Пока неизвестен обладатель последней путевки в плей-офф.

…На третьей минуте третьего периода диктор на «Татнефть Арене» торжественно объявил, что Данис Зарипов проводит прощальный матч. Капитан «Ак Барса», которому в конце марта исполнится 42 года. Капитан хозяев перемахнул через борт и сделал круг почета, приветственно помахав рукой заполненным под завязку трибунам. Подъехал к скамейке гостей и обнялся с главным тренером «Металлурга» Ильей Воробьевым, под руководством которого завоевал в 2016-м Кубок Гагарина.

Неужели больше мы его не увидим на льду? К тому моменту он провел три смены в первом периоде, а во втором оставался на скамейке запасных. Из ложи своего бывшего боевого товарища поддерживали главный рекордсмен КХЛ, ныне отвечающий за резерв «Магнитки» Сергей Мозякин, а также президент КХЛ Алексей Морозов.

Но что это? Зинэтула Билялетдинов выпускает Зарипова на бис в тройке с Семеновым и Галиевым. Хозяева горели 2:4 и навалились на ворота Василия Кошечкина, тоже бывшего партнера Даниса. Если б Семенов тонко прочувствовал ситуацию и вместо броска увидел слева свободного Зарипова, быть голу. Но обладатель Кубка Гагарина-2021 сыграл по шаблону, и Кошечкин парировал шайбу.

Потом Зарипов вышел вместо вратаря Билялова (заменил после второго перерыва Мифтахова) шестым полевым в бригаде большинства. В сумме набралось 8 смен (5:21 игрового времени).

«Магнитка» предстала не аморфной командой, какой мы ее недавно видели в Москве и Нижнекамске. Хет-трик оформил нападающий Коростелев, а молодой Юров подвел черту огненному матчу, не поразив пустые ворота – после фола на нем судьи засчитали гол.

«Сталевары» победили 6:3 и напомнили о прошлом сезоне, когда они считались главными фаворитами в борьбе за трофей.

После финальной сирены Зарипов взял в руки микрофон и произнес несколько теплых слов, пообещав, что в плей-офф будет рядом с командой.

В первом круге «Ак Барс» сразится с «Нефтехимиком», прогнозируемо разгромившим «Куньлунь Ред Стар».

На Западе ЦСКА, вырвав в овертайме победу в дерби у «Динамо», выбрал не комфортную Балашиху с «Витязем», а задиристую «Северсталь». В воскресенье, 26 февраля в Череповце, будущие соперники прорепетируют кубковое сражение. «Рыси» наверняка постараются поднять настроение себе и болельщикам после поражения в Сочи.

А московское «Динамо» встретится с «Торпедо». Сегодня команда Игоря Ларионова отыграла две шайбы в Омске, но в овертайме не совладала с мощной бригадой большинства «ястребов».

Если Сергей Федоров с февраля отказался от замены вратаря на полевого игрока в овертайме, то наставник «Авангарда» Михаил Кравец продолжает этот эксперимент, который в плей-офф невозможен.

Завтра следим за матчем в Балашихе «Витязь» - «Динамо» (Минск). Ничья в основное время гарантирует гостям путевку в плей-офф. В случае поражения в основное время «зубрам» надо надеяться на московских динамовцев, которые 26 февраля сыграют на «ВТБ Арене» со «Спартаком».

ТАБЛО

«Ак Барс» - «Металлург» - 3:6, ЦСКА – «Динамо» М – 5:4 ОТ, «Сибирь» - «Салават Юлаев» - 1:3, «Авангард» - «Торпедо» - 4:3 ОТ, «Барыс» - «Локомотив» - 3:5, «Автомобилист» - «Трактор» - 1:5, «Нефтехимик» - «Куньлунь РС» - 7:0, ХК «Сочи» - «Северсталь» - 4:3