Закрыли ДОРОЖКу. Минское «Динамо» не пропустило «Спартак» в плей-офф

Чуда не произошло. В Балашихе минчан устраивала ничья в основное время. Они перевыполнили план – одержали победу. Доминируя в первом и третьем периодах и отстояв ворота во втором. Часто выручавший голкипер сборной России Максим Дорожко пропустил решающую шайбу с острого угла.

Вчера мы как-то тихо попрощались с зажиточным «Трактором», не пробившимся в плей-офф. Несмотря на забойный финиш «регулярки». Один из фаворитов Востока бесславно завершил сезон. Впереди разбор полетов, возможно, с битьем посуды.

А на Западе участь «Трактора» разделил «Спартак», планировавший не просто зайти в плей-офф и там попылить. Красно-белые намеревались превзойти прошлогодний результат, когда они прошли взявший самоотвод «Йокерит», а потом попортили немало крови СКА, начав серию с разгрома фаворитов 6:1 в Санкт-Петербурге.

Ради этой цели не одобрили перекрестный плей-офф, за который ратовали многие клубы. Аргумент – побеждать красно-белым в плей-офф клубы с Востока будет сложнее, чем с Запада.

Про беды «Спартака» мы подробно рассказали. Если потребуется, тему продолжим.

Сегодня в Балашихе соперники не отсиживались в болотных камышах в ожидании ошибок. Голевых моментов у ворот Дорожко и Константина Шостока создали уйму. В одиночестве убегали на рандеву с голкиперами минчане Райан Спунер и Брэндон Козун, Кирилл Рассказов и Степан Старков. Соперники мазали по пустым воротам. Во втором периоде «зубры» отрепетировали меньшинство, в том числе в формате «3 на 5».

Победу гостям принес отменный бросок защитника Джозефа Душака с острого угла. Дорожко, сыгравший в декабре на Кубке Первого канала, потерял ворота и пропустил в дальний угол. Это неудача голкипера.

За две с копейками до сирены «витязи» заменили вратаря и вшестером навалились на владения Шостака, но даже на спасительный гол не наиграли. Более того, могли получить третью в пустые ворота.

Минск – в плей-офф, где в третий раз подряд встретится со СКА. Завтрашнее дерби на «ВТБ Арене» «Динамо» - «Спартак» превратилось в матч престижа.

Все пары на Западе известны:

СКА (1) – «Динамо» Мн (8) 1 марта, 3 (оба – Санкт-Петербург) 5, 7 (оба – Минск), 9* (Спб), 11* (Мн), 13* (Спб)

ЦСКА (2) – «Северсталь» (7) 2, 4 (оба – Москва), 6, 8 (оба – Череповец), 10* (Мск), 12* (Чр), 14* (Мск)

«Локомотив» (3) – «Витязь» (6) 1, 3 (оба – Ярославль), 5, 7 (оба – Балашиха), 9* (Яр), 11* (Бшх), 13* (Яр)

«Торпедо» (4) – «Динамо» М (5) 2, 4 (оба – Нижний Новгород), 6, 8 (оба – Москва), 10* (НН), 12* (Мск), 14* (НН)

* Если потребуется.