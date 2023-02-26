Ну как НХЛ может отказаться от русских, если они регулярно разрывают всю лигу

НИСПРОВЕРЖЕНИЕ ШЕСТЕРКИНА

Лучший вратарь прошлого сезона устанавливает личный антирекорд – четвертый раз подряд, выходя в старте, пропускает не менее четырех шайб! Вчера Шестеркин в Вашингтоне и вовсе справился всего с 12 бросками из 17 и при счете 1:5 во втором перерыве сел а запас. Его словацкий сменщик Галак сухим не остался благодаря усилиям Кузнецова – Женя после диагонали Овечкина завершил выход один на один в стиле золотого буллита Форсберга на Олимпиаде-1994, тем самым сделал дубль, набрав 4 (2+2) очка. В итоге – 6:3.

«Рейнджеры» потерпели четвертое поражение кряду, а «столичные», наоборот, прервали серию неудач из шести игр. Совсем приуныл пришедший из «Сент-Луиса» Тарасенко – «минус 3» и два матча без очков. У его партнера по звену Панарина – «минус 1» и третий холостой прогон. И это после семиматчевой результативной вспышки с 15 (6+9) очками!

Кузнецова заслуженно удостоили второй звезды матча. Однако ничего могло бы не быть, если бы судьи проявили принципиальность и на 10-й минуте при счете 1:1 выгнали бы уральца до конца игры за откровенный колющий удар чеха Хытила. Рефери ограничились малым штрафом.

Солидно выглядел русский капитан «Вашингтона». Александр имел пару неплохих шансов забить, но сказывается потеря практики. В ритм Овечкину еще предстоит войти. Тем не менее два очка за передачи заработал.

«Кэпиталз» доказали, что потеря Орлова и Хатавея, обменянных в «Бостон», фатальной не станет. Пока в команде есть Великая восьмерка.

Отметим, по ходу игры стало известно, что форварда ньюйоркцев Виталия Кравцова обменяли в «Ванкувер».

БЕНЕФИС ВАСИЛЕВСКОГО

Чем отличается классный вратарь от посредственного? Правильно! Он не допускает двух провалов подряд!

Василевский явно оплошал в предыдущем туре, когда «Тампа» дома влетела лузерам из «Баффало» - 5:6. Мало того, что Андрей вытащил из ворот все эти шесть шайб, последнюю хозяева умудрились в овертайме пропустить в большинстве!

В Детройте сегодня сибиряк реабилитировался полностью – 3:0! Есть 30-й сухарь в карьере и персональный рекорд по отраженным броскам – 45! В награду первая звезда матча, а третья досталась Кучерову. Как всегда, Никита презентовал несколько гениальных фамильных решений. Тонким разрезом на ход помог открыть Пойнту счет, а за семь секунд до второго перерыва удвоил его хитрым тычком с неудобной руки. «Молниям» хватило 18 бросков – против 45! – для уверенной победы. По результату, но не по содержанию игры, ибо ее, если начистоту, в одиночку вытащил Василевский.

Увы, Кучеров с 61 передачей утратил лидерство в споре ассистентов чемпионата, но сохраняет третью позицию среди бомбардиров – 83 (22+61) очка.

МАКДЭВИД ЗАВИС В КОСМОСЕ

Конечно, все решит плей-офф, но лично я готов признать: в регулярном чемпионате нет в НХЛ эффектнее игрока, чем капитан «Эдмонтона». Коннор выдал очередное ослепительное шоу в Колумбусе, затмив самого Кирилла Марченко.

К 27-й минуте гости, казалось бы, безнадежно горели – 0:4. Марченко отметился третьим дублем в сезоне и повторил клубный рекорд для новичков. Вот тогда где-то на околоземной орбите и проснулся астронавт Макдэвид. При игре «пять на три» помог забить Драйзайтлю. Затем в меньшинстве (!) выцарапал шайбу у борта в своей зоне, пролетел через всю площадку, убрал по пути Годро с Рословиком и сократил отставание до минимума. Пока хозяева переваривали произошедшее, канадец щелчком от ушей восстановил равновесие – 4:4. На эти три укола №97 хватило ровно пяти минут!

Беда «Ойлерз» - Макдэвида поддержать особо некому. Хотя он и добыл в этой встрече еще одно очко за передачу, победу праздновали «мундиры» - 6:5. Коннор побил личный рекорд по голам, теперь, судя по всему, дело – за очками. Сейчас в его активе астрономические 113 (48+65) баллов в 60 турах или 1,88 очка в среднем за игру!

Кто-то сомневается в том, что этот лунатик превзойдет свое прошлогоднее высшее достижение в 123 очка? Вот какие легионеры нужны КХЛ, а не мутные отбросы из фарм-клубов.

ОРЛОВ НАЧИНАЕТ С МИНУСА В «БОСТОНЕ»…

После победы в Ванкувере (3:1) «Брюинз» осталось всего пять очков, чтобы первыми в чемпионате выбить сотню. У идущей второй «Каролины» после сенсационного домашнего поражения от «Анахайма» - 2:3 (Свечников ничего не набрал, в отличие от Славина) по-прежнему 86 баллов.

Дебют в доминирующей команде Орлову в целом удался, если бы не одна закавыка: Дмитрий – единственный у гостей с отрицательной полезностью. Этот «минус 1» он схватил, когда его пас за свои ворота перехватил Гарланд, отдал на пятак Безеру – так счет стал 1:2. Впрочем, особо тут винить россиянина не стоит. Ему еще предстоит вписаться в коллектив. Как и другому экс-вашингтонскому нападающему Хатавею. Американец сыграл в привычной манере – агрессивной и умно провокаторской.

Видно, что Орлову доверяют – откатал более 20 минут. Чаще на льду появлялись только основной защитник Макэвой (22:14) и главный бомбардир Пастрняк (20:12).

В герои дня отважно выдвинулся шведский вратарь «медведей» Улльмарк. На 26 парированных бросках он не остановился. За 50 секунд до финальной сирены при скользком перевесе 2:1 решил изобразить из себя Пастрняка, метнул шайбу через всю площадку верхом в пустые ворота «Ванкувера» и – о, чудо! – попал.

…А МАЛКИН ТАЩИТ «ПИТТСБУРГ»

«Пингвины» прибыли в Сент-Луис после четырех поражений. «Музыканты», отдав Тарасенко в «Рейнджерс», а капитана команды О’Райлли – в «Торонто», тоже угодили в ступор: забыли о викториях после 17 февраля.

Матч с «Питтсбургом», ведомым тремя ветеранами Кросби, Малкиным, Летангом, показал – дело «Блюз» безнадежно. Разве что Бучневич и отчасти Барбашев с Торопченко готовы что-то скреативить. Остальные – равнодушные пассажиры.

Спасибо вратарю Биннингтону – канадец долго держал хозяев в игре. Только в стартовой трети отразил 21 бросок и сохранил нулевую ничью, а всего ему пришлось спасать «блюзменов» 48 раз! И этого оказалось мало…

Бучневич в начале второго периода открыл счет. Малкин сравнял. Торопченко за две с половиной минуты до конца основного времени помог Фолку отправить матч в овертайм. Ну а там Малычу хватило 76 секунд, чтоб вместе с Растом закончить встречу – 2:3 в пользу гостей. Джино продолжает держать темп «очко за игру» - 60 (22+38) в 58 матчах. Это его лучший показатель за три года, а впереди еще более 20 туров!

Как это ни странно, Евгения в трио лучших в Сент-Луисе не включили. Зато в Денвере второй звездой отметили Ничушкина. «Колорадо» благодаря двум передачам Валерия нокаутировал «Калгари» - 4:1. Александр Георгиев парировал 28 бросков из 29.