«Северсталь» одержала третью победу над ЦСКА в четырех матчах регулярного чемпионата

Заключительный игровой день регулярного чемпионата взорвала «Северсталь», в родных стенах обыгравшая чемпиона. Хозяева забросили 6 (!) шайб и внесли смятение в ряды армейцев, настроившихся было на победную волну. Напомним, в первом круге плей-офф команда из Череповца встретится с ЦСКА.

В Череповце аншлаг – все билеты на ЦСКА проданы. На берегах Шексны высадился многочисленный десант из Москвы. Армейский фанаты заняли целый сектор. А некоторые из них до Череповца не доехали. За буйный нрав их сняли с поезда в Ярославле. Пусть там дожидаются свою команду, которая в случае успеха в серии с «Северсталью» наверняка сразится с «Локомотивом». Это, конечно, шутка.

Пока же порадую болельщиков ЦСКА новостью: перед праздниками еще на три сезона продлили полномочия президента клуба Игоря Есмантовича.

Главный тренер красно-синих Сергей Фёдоров не единожды повторял: накануне плей-офф его команде важно поймать кубковый ритм, посему решено было отказаться от замены вратаря в овертаймах.

Армейцы вышли боевым составом. Отсутствовали защитника Сергеев и Ярош. Возвращение словака, получившего травму нижней части в Омске, ждут ко второму раунду плей-офф, куда надо еще пробиться.

Мы помним, сколько нервных клеток убили подопечные Андрея Разина год назад у московских динамовцев. Бело-голубым удалось дожать дерзкого соперника только в седьмом матче, чтобы потом лечь под ЦСКА – 0-4. При этом первые две встречи на «ВТБ Арене» завершились в пользу «сталеваров».

Разин же напротив ротировал состав, дав отдохнуть легионерам – форварду Лишке и защитнику-блюлайнеру Прессу. Ворота доверил Самонову, не игравшему в последних матчах.

После результативных побед над развалившимся на запчасти «Торпедо» (8:3), сникшим «Спартаком» (7:1) и московским «Динамо» (5:4 ОТ) армейцы встретили ожесточенное сопротивление «рысей». И сразу обозначились старые проблемы чемпионов: неуверенность вратаря, дырявая оборона, игровая дисциплина, что вылилось в череду глупых удалений.

Шарыченков наступил на старые грабли – перестал выручать и после четырех пропущенных шайб отправился на лавку. Уступив ворота молодому Скотникову. Странно, что в запасе находился не швед Рейдеборн, получивший столько же (четыре) от бело-голубых, а дублер, появление которого в плей-офф возможно разве что при форс-мажоре.

Не покидает ощущение: армейцы играют по настроению, когда им заблагорассудится. А главный тренер не может их заставить и теряет рычании управления своими подопечными. Игра обороны красноречиво свидетельствует о качестве работы тренера по защитникам Игоря Кравчука. Он появился в штабе летом, а в декабре по инициативе Фёдорова убрали Владимира Чебатуркина.

Сколько же оплошностей позволили сегодня Дыбленко, Нестеров, Диц, молодой Брютов… Незнамо чем занимался лучший бомбардир команды Окулов. Шайба-проказница ни в какую не желала его слушаться. Встала на ребро, когда форвард в одиночестве выкатился к воротам во втором периоде. А в третьем, попав под силовой прием, 71-й номер совсем забыл про хоккей и принялся мстить соперникам.

По ходу матча закралась крамольная мысль – а стоило ль в дерби с «Динамо» сравнивать счет за три секунды до сирены, чтобы попасть на «Северсталь». Не лучше было бы пожертвовать вторым местом на Западе и получить в соперники «Витязь», ставший шестым в конференции и все свои задачи на сезон решившим?

P.S. 1. Нападающий ХК «Сочи» Матвей Мичков восхитил лакросс-голом в матче с «драконами» из Пекина и набрал в нем 5 (1+4) очков.

2. Капитан «Ак Барса» Александр Радулов, реализовав штрафной бросок, принес победу в овертайме над «Авангардом» и сохранил третье место в рейтинге бомбардиров регулярного чемпионата, что принесло ему 90 миллионов бонусных рублей.

ТАБЛО

«Северсталь» - ЦСКА – 6:4, «Трактор» - «Торпедо» - 6:2, «Сибирь» - Автомобилист» - 0:2, «Металлург» - «Салават Юлаев» - 1:2 Б, ХК «Сочи» - «Куньлунь Ред Стар» - 5:3, «Динамо» М – «Спартак» - 4:2, «Ак Барс» - «Авангард» - 3:2 ОТ.

ПАРЫ В ПЛЕЙ-ОФФ НА ВОСТОКЕ

«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) 1 марта, 3 (оба – Казань), 5, 7 (оба – Нижнекамск), 9* (Кз), 11* (Нжк), 13* (Кз)

«Салават Юлаев» (2) – «Адмирал» (7) 1, 3 (оба – Уфа), 5, 7 (оба – Владивосток), 9* (У), 11* (В), 13* (У)

«Авангард» (3) – «Сибирь» (6) 2, 4 (оба – Омск), 6, 8 (оба – Новосибирск), 10* (Ом), 12* (Нс), 14* (Ом)

«Автомобилист» (4) – «Металлург» (5) 2, 4 (оба – Екатеринбург), 6, 8 (оба – Магнитогорск), 10* (Ек), 12* (Мг), 14* (Ек)

* Если потребуется.