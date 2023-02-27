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Без Василевского «Тампа» превратилась в дырявую тыкву, а Капризов продолжает крушить рекорды

В минувший игровой день НХЛ в семи матчах у нас три первые звезды – Капризов, Варламов, Малкин и одна третья – Самсонов.
Без Василевского «Тампа» превратилась в дырявую тыкву, а Капризов продолжает крушить рекорды
27 февраля 2023 10:44
автор: Виталий Славин
автор фото: nhl.com

Матчи в Сент-Поле и Питтсбурге снова показали всему миру, насколько велика роль личности в истории, а незаменимые в спорте все-таки есть.

При всем своем жгучем желании Джон Купер не мог позволить себе второй день подряд с разрывом менее чем в 19 часов да еще с перелетом из Детройта в Питтсбург отправить в ворота Василевского. Андрей в субботу выдал матч года против «Ред Уингз» (3:0), где установил личное достижение по отраженным броскам в сухой игре – 45.

Да, по ходу нынешнего чемпионата подобное случалось, но там была иная ситуация. Перед приемом в Тампе «Монреаля» (29.12) и «Рейнджерс» (30.12) «молнии» имели семь дней отдыха! В итоге хозяева дважды взяли верх – 4:1 (Василевский парировал 25 бросков) и 2:1 (45) по буллитам. Нечто похожее произошло во время поездки по Канаде 20 и 22 января в Эдмонтоне и Калгари, где вторая встреча была дневной, а потому разрыв в выходе на лед составил менее 40 часов. Однако и тогда у «Лайтнинг» по возвращении домой следовала четырехдневная пауза. «Ойлерз» и «Флеймз» гости уступили – 3:5 (Василевский парировал 29 бросков) и 3:6 (35).

Как же больно было смотреть на тренера «Тампы», а тем более на грустные глаза под маской 37-летнего голкипера гостей Эллиотта, когда в конце второго периода при счете 2:2 в его сетку посыпались шайбы. Цели достигал едва ли не каждый бросок «пингвинов» - с 36-й по 40-ю минуту хозяева забили пять голов! Канадский ветеран попросту поплыл, но Купер вынужден был страдать молча. Бросить под танки в проигранном матче не успевшего восстановиться после экзекуции в Детройте Василевского – убить вообще вратарскую линию. Но уже послезавтра сражаться с «Флоридой» в южном дерби.

В заключительной трети «Питтсбург» в соответствии с неписанными законами НХЛ не стал добивать выкинувшего белый флаг противника, милостиво позволив ему выиграть период – 1:0. В итоге – 7:3 в пользу «пингвинов». А начал всю эту погоню наш Джино, когда на 27-й минуте выскочил со скамьи штрафников, убежал на одинокого Эллиотта и восстановил равновесие. В активе Малкина еще и передача. Те же 2 (1+1) очка заработал Кучеров, но с дырой в воротах ни на что рассчитывать не приходится.

После небольшого спада в первой половине февраля «Миннесота» неизменно набирает очки в шести турах - пять побед. «Дикие», на какое-то время выбывшие из зоны плей-офф, уже делят с «Эдмонтоном» 4-5-е места на Западе!

Причина простая – раззабивался Капризов. Сегодня Кирилл вообще все сделал сам. После двух периодов хозяева горели в поединке с «Коламбусом» - 0:2. Вот тогда сибиряк и взялся за гуж. В течение пяти минут сравнял счет, а за 20 секунд до конца овертайма ускользнул из-под опеки Годро с Марченко и принес «Миннесоте» суперволевую викторию – 3:2! К натуральному хет-трику Капризов присовокупил сезонный рекорд клуба по голам в большинстве – 16.

В Виннипеге второй раз на ноль в сезоне сыграл Варламов, отразивший все 23 броска, а Романов забросил вторую шайбу в чемпионате. «Айлендерс» четырежды огорчили чешского вратаря «Джетс» Риттиха. Семен впервые встал в рамку с 19 февраля, когда пропустил в Бостоне шесть шайб – 2:6.

- Иногда сухари достаются легко, иногда очень и очень тяжело, - констатировал герой вечера. – Сегодня я очень хотел играть. Потому мне было не сложно сохранять фокус.

Партнеры здорово помогли россиянину. Так, в первой трети они позволили потревожить Варламова лишь один раз! Теперь у него 38 сухарей в карьере и 14 за четыре года с «островитянами». Илья Сорокин за три сезона оставил ворота ньюйоркцев в неприкосновенности 15 раз.

Свою 22-ю победу в чемпионате добыл в Сиэтле вратарь «Торонто» Илья Самсонов – 5:1. Его распечатали уже на 4-й минуте, но дальше забивали только гости. Наверное, в Вашингтоне сильно жалеют, что так легко отпустили в Канаду магнитогорца. «Мейпл Лифс», в отличие от «Кэпиталз», наверняка сыграют в плей-офф.

«Столичные», к слову, опять на щите, причем продули прямому конкуренту за место в кубковой восьмерке «Баффало» - 4:7. Единственная радость – первый гол в феврале и 33-й в чемпионате забил Овечкин. Впрочем, до №99 еще шагать и шагать…

источник: «Советский спорт»
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