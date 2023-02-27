В мире нас повсеместно банят, а в НХЛ становится больше русских команд

В последние дни складывается впечатление, что наши игроки – самые лакомые лоты в период дозаявок перед плей-офф. Просто пройдемся по сделкам в хронологическом порядке.

9 февраля

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко присоединяется в «Рейнджерс» к самому высокооплачиваемому россиянину в НХЛ Артемию Панарину и лучшему вратарю прошлого сезона Игорю Шестеркину.

22 февраля

«Чикаго» забирает из «Оттавы» защитника Никиту Зайцева. В «Блэкхокс» появляется первый русский за многие годы. Правда, пока он официально в американском клубе так и не заявлен.

23 февраля

«Бостон», в котором давным-давно не было русских, выдергивает из «Вашингтона» защитника Дмитрия Орлова, выигравшего Кубок Стэнли-2018, а у «Миннесоты» выторговывает права на центрфорварда ЦСКА Андрея Светлакова.

25 февраля

К Андрею Кузьменко, Илье Михееву и Василию Подколзину «Ванкувер» добавляет четвертого русского нападающего Виталия Кравцова. Девятый номер драфта-2018 так и не сумел проявить себя в «Рейнджерс».

26 февраля

Первый исключительно русский обмен сезона. Нападающий «Монреаля» Евгений Дадонов едет в «Даллас», а в обратном направлении проследует коллега по амплуа Денис Гурьянов. «Канадиенс» взял на себя половину пятимиллионной зарплаты Дадонова. В обеих командах они – единственные представители нашей страны.

«Сент-Луис» продолжает распродажу. Вслед за Тарасенко и капитаном команды О’Райлли отпущен в «Вегас» еще один обладатель Кубка Стэнли-2019 центр Иван Барбашев. Он станет третьим русским в «Голден Найтс». Но защитник Даниил Мироманов – 6 (2+4) очка в 16 матчах и нападающий Павел Дорофеев – 3 игры без очков попадают в основу эпизодически. Барбашев вполне может возглавить первое или второе звено. Тем более что никто из «рыцарей» не набрал более 50 очков.

К нападающим Александру Барабанову и Евгению Свечникову, защитнику Николаю Кныжову в «Сан-Хосе» в обмен на швейцарского форварда Тимо Майера «Нью-Джерси» отдал защитников Никиту Охотюка и Шакира Мухамадуллина, который пока на правах аренды выступает в «Салавате Юлаеве».

Что же получается на сегодня? С прибытием россиян в «Чикаго», «Бостон», «Вегас» из 32 франшиз НХЛ без представителей нашей страны остаются только шесть клубов – «Нью-Джерси» (при белорусе Шаранговиче), «Детройт» (как это ни странно), «Лос-Анджелес», «Виннипег», «Сиэтл», «Аризона» (вратарь Иван Просветов застрял в фарм-клубе).

Что радует: много больше при этом команд, где все крутится вокруг наших – «Тампа», «Миннесота», «Вашингтон», «Рейнджерс», «Питтсбург», «Айлендерс», «Ванкувер». Либо россияне на ведущих ролях – «Каролина» (Свечников-младший), «Флорида» (Бобровский), «Торонто» (Самсонов), «Колорадо» (Ничушкин и Георгиев), «Сент-Луис» (Бучневич и Торопченко), «Сан-Хосе» (Барабанов и Свечников-старший), «Бостон» (Орлов), «Вегас» (Барбашев), «Коламбус» (Марченко и Гавриков), «Баффало» (Любушкин), «Оттава» (Зуб), «Филадельфия» (Проворов).

В сумме более или менее русских команд в НХЛ уже девятнадцать! Есть за кого болеть в любой игровой день. Это вам, друзья, не российский футбол с крошечным импортом. И правда - если в солнечной Бразилии, где много-много обезьян, нет хоккея, откуда взяться игре №1 в заснеженной России-матушке с семимесячной зимой и белыми медведями?!