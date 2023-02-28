Динамовские «танки» закатают волжскую «кавалерию» в лед

В среду, 1 марта, стартует плей-офф чемпионата КХЛ. Говорят, круг первый беден не интриги. «Советский спорт» представляет пары и дает прогноз.

Западная конференция

СКА (1) – «Динамо» Мн (8)

1 марта, 3 (оба – Санкт-Петербург) 5, 7 (оба – Минск), 9* (Спб), 11* (Мн), 13* (Спб)

Прогноз «Совспорта»: 4-0

Вряд ли третье подряд свидание соперников в плей-офф принесет сенсацию. Сенсацией станет хотя бы одна победа «зубров». В 2021-м СКА отдал сопернику один матч, после выхода из берегов канадского тренера Крэйга Вудкрофта, впервые столкнувшегося с вопиющей судейской непоследовательностью. А это обычная практика в сериях против команды из Санкт-Петербурга. В прошлом году СКА выиграл 4-0.



Источник фото: ХК СКА

В Санкт-Петербурге аншлаг гарантирован, а вот в Минске – вопрос. Сохраняется надежда, что 5 февраля, в воскресенье, 15-тысячник будет забит под завязку.

ЦСКА (2) – «Северсталь» (7)

2, 4 (оба – Москва), 6, 8 (оба – Череповец), 10* (Мск), 12* (Чр), 14* (Мск)

Прогноз «Совспорта»: 4-2

Год назад «рыси» изрядно поцарапали бело-голубых, забрав первые два матча в Москве. А потом и пятый в столице. Но все-таки не сдюжили. В решающий момент команду Андрея Разина подвел вратарь Подъяпольский.

Теперь надежда на Шугаева. Впрочем, в последнем матче соперников, завершившемся победой «Северстали» 6:4, немалая заслуга голкипера Самонова, у которого с чемпионами личные счеты.

Три поражения от «рысей» в четырех матчах регулярного чемпионата разозлили чемпионов. Тем интереснее будет серия.

Источник фото: ХК ЦСКА

«Локомотив» (3) – «Витязь» (6)

1, 3 (оба – Ярославль), 5, 7 (оба – Балашиха), 9* (Яр), 11* (Бшх), 13* (Яр)

Прогноз «Совспорта»: 4-0

«Витязь» финишировал не шестом месте в конференции, что уже успех. «Витязь» пока не знает побед в плей-офф (в КХЛ), в отличие от своего тренера Вячеслава Буцаева, выигравшего в 2013-м 5 кубковых матчей во главе ЦСКА. В Балашихе, Подольске и Чехове ждут исторического для их любимой команды события.

Источник фото: ХК «Локомотив»

«Торпедо» (4) – «Динамо» М (5)

2, 4 (оба – Нижний Новгород), 6, 8 (оба – Москва), 10* (НН), 12* (Мск), 14* (НН)

Прогноз «Совспорта»: 2-4

Автозаводцы под гнетом травм лидеров завершили регулярку за упокой – четырьмя поражениями. Бело-голубые напротив встречают плей-офф звоном щита. Лишь злой рок помешал им сохранить победу над ЦСКА. В полном порядке легионеры, вратари, капитан Миронов, Рашевский, силовая тройка Джиошвили – Каблуков – Муранов, способная закатать в лед любого соперника. Вряд ли волжане устоят перед «Динамо»-машиной. Предположим, что серия пойдет по сценарию кубковой встречи этих соперников в чемпионском для бело-голубых сезоне-2012/13. Тогда москвичи сломили сопротивление автозаводцев благодаря Анисину-младшему.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8)

1 марта, 3 (оба – Казань), 5, 7 (оба – Нижнекамск), 9* (Кз), 11* (Нжк), 13* (Кз)

Прогноз «Совспорта»: 4-0

Проход в плей-офф команды из Нижнекамска сродни прорыву в космос. И любая победа над принципиальным соперником, нацелившимся на Кубок Гагарина, станет чудом. Казанцам же надо определиться с основным вратарем и подкорректировать некоторые негативные моменты, которые высветились в последних матчах против «Магнитки» и «Авангарда».

Источник фото: ХК «Ак Барс»

«Салават Юлаев» (2) – «Адмирал» (7)

1, 3 (оба – Уфа), 5, 7 (оба – Владивосток), 9* (У), 11* (В), 13* (У)

Прогноз «Совспорта»: 4-1

Соперники могут похвастать надежными вратарями. Уфимец Ежов и «моряк» Серебряков поводов для критики в регулярном чемпионате не давали. Если поймают кураж, то наглухо закроют ворота. Ждем вязкой борьбы с минимумом ошибок и голевых моментов. Плюс на повестке дня рекорд от защитника-ветерана юлаевцев Бирюкова. Этот плей-офф станет для него 15-м в КХЛ.

Источник фото: ХК «Салават Юлаев»

«Авангард» (3) – «Сибирь» (6)

2, 4 (оба – Омск), 6, 8 (оба – Новосибирск), 10* (Ом), 12* (Нс), 14* (Ом)

Прогноз «Совспорта»: 4-1

Жаль, что команда со снежинкой пока не справила новоселье. Хотя новая арена готова принять болельщиков, об этом в эфире канала КХЛ заявил ее директор.

А ведь зачастую чемпионский кубок завоевывают после переезда в новые дворцы. Доказано Ярославлем, Казанью, Уфой, ЦСКА…

Источник фото: ХК «Сибирь»

Ахиллесовой пятой соперников могут стать вратари. Омичи до последнего берегли Демченко, получившего микроповреждение, регулярку заканчивал малоопытный Мишуров. У «Сибири» есть вопросы к Красоткину, которому не хватает габаритов. Но способен ли его сменщик-дублер Костин остановить чумовую атаку «ястребов» во главе с легионерами Найтом, Буше, Броадхерстом? И насколько серьезна травма супербомбардира Ткачева? Кстати, голкипер Костин имеет кубковый опыт, а получил он его в плей-офф-2015, выступая в… «Авангарде».

«Автомобилист» (4) – «Металлург» (5)

2, 4 (оба – Екатеринбург), 6, 8 (оба – Магнитогорск), 10* (Ек), 12* (Мг), 14* (Ек)

Прогноз «Совспорта»: 1-4

В финале-2016 форвард ЦСКА Да Коста забил в Магнитогорске вратарю Кошечкину с центра поля. Но выиграть серию и завоевать Кубок Гагарина французу не посчастливилось – команда Ильи Воробьева дожала армейцев в седьмом матче.

Теперь на повестке дня вторая часть их дуэли. Если, конечно, голкипер-ветеран выйдет на лед. В этом случае кубковый MVP-2017, как и его бывший одноклубник Бирюков, станет участником всех 15-ти плей-офф в КХЛ.

ХК

На «Автомобилист» заранее наклеили ярлык «некубковая команда». Однако ее капитан Широков может похвастать опытом больших побед в плей-офф, причем над «Металлургом».

* Если потребуется.