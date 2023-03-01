В «Динамо» уже довольны пятыми-восьмыми местами

«Динамо» проводит очередной серый сезон. Все идет к тому, что главный тренер Алексей Кудашов провалит второй плей-офф подряд. При этом гендиректор клуба Анатолий Харчук считает, что результаты работы тренера «прекрасны», а за 5-е место в регулярке надо предлагать новый долгосрочный контракт. Такими заявлениями бело-голубые сознательно вычеркивают себя из числа серьезных клубов. Согласны ли кураторы и болельщики с тем, что «Динамо» умышленно превращают в середняка?

Если честно, я в шоке от последних заявлений генерального директора «Динамо». Анатолий Харчук уже назвал результаты клуба в сезоне «прекрасными». И подключился к публичному давлению на руководство своего же клуба. Теперь он заодно с генменеджером Алексеем Сопиным – точно так же называет черное белым, точно так же требует поскорее продлить контракт с Кудашовым. Не дожидаясь результатов плей-офф.

Цинизм просто зашкаливает. Ладно бы гендир был новичком в спортивном менеджменте – тогда можно было бы предположить, что его самого обманули рассказами про «прекрасный результат». Но Харчук-то в большом хоккее уже больше 20 лет. Стоял у штурвала клуба в чемпионском для бело-голубых сезоне-2004/05. О неопытности речь не идет. Значит, все делается умышленно. В том числе и заявления, не имеющие ничего общего с реальностью.

А реальная картина такова. У «Динамо» были все возможности, чтобы создать действительно сильную команду, способную бороться за медали. Только на зарплаты с бонусами ушло более 700 миллионов рублей – сумма на уровне лучших клубов КХЛ.

Но качество категорически не соответствует огромным расходам. Чемпионский у нынешнего «Динамо» только ценник. А на выходе получилась команда, которая способна пройти максимум один раунд плей-офф. И то я не уверен в том, что москвичи выиграют серию у «Торпедо». Но даже если выиграют, это будет потолок. С неизбежным вылетом от СКА во втором раунде. Скорее всего, с позорным счетом (четыре-пять матчей в серии).

Шансы попасть в четверку лучших – нулевые. Даже о бронзовых медалях сегодняшнему «Динамо» остается только мечтать. Если называть вещи своими именами, то это провал.

Плей-офф расставит все по своим местам. Результат вскроет все недоработки. И понятно, почему Сопин с Харчуком так спешат выбить новый контракт для Кудашова прямо сейчас. До того, как тренер провалит вторую кубковую весну подряд.

Но отмечу, что гендиректор «Динамо» выбрал крайне неудачные формулировки. По итогам регулярки команда 5-я. Ее опередили не только СКА, ЦСКА и «Локомотив», но и проспавший пол-чемпионата «Ак Барс». А также «Торпедо», которое потратило на зарплаты игроков в два с половиной раза меньше динамовцев. Таких результатов надо бы постыдиться. А уж называть их прекрасными – вообще позор.

Забыта великая история. Забыто предстоящее 100-летие «Динамо». Забыта традиция ставить самые высокие задачи. По сути, гендиректор бело-голубых публично и прямо девальвировал свой же клуб до статуса безнадежного середняка. Объявил его посредственностью, не умеющей ни бороться за медали, ни даже мечтать о них. Предлагается сознательно забыть о том, что только в XXI веке у хоккейного «Динамо» было четыре чемпионских титула (больше за эти 23 года не завоевал никто).

Смешно читать аргументы о том, что тренеру надо «дать время для работы». У Кудашова вообще-то уже было два года! Сейчас не время выписывать кредит доверия. Наоборот – время спрашивать за то, что сделано.

Прошлой весной – очень слабый плей-офф. Седьмой матч в серии с нищей «Северсталью», беспросветные 0-4 во втором раунде от ЦСКА. Что сделано для того, чтобы совершить хоть маленький шажок вперед? Ничего. Вместо этого – неизбежная перспектива наступить на хорошо знакомые грабли. Только очередной фингал предлагается считать фонарем, освещающим дорогу в «светлое успешное будущее».

Кудашову гордиться нечем. Работа тренера не заслуживает высоких оценок. Конечно, если он выйдет в финал Запада, я возьму свои слова обратно. Но о том же и речь! Здоровый подход к делу – это сначала результат, а уже потом требование новых преференций. Если же делать наоборот, то прийти к успеху просто невозможно.

Непредвзятый хоккейный менеджер просто проанализировал бы падение «Трактора». Прошлой весной клуб из Челябинска дал длинный гарантированный контракт главному тренеру Анвару Гатиятулину. Причем, заметьте, дал в награду за бронзовые медали (высота, для сегодняшнего «Динамо» недостижимая).

Тренер получил всё что хотел – и завалил хоккейный сезон-2022/23, пролетев мимо плей-офф. Гатиятулин откровенно недоработал. Держался за методы, которые перестали давать результат. Прекратил заниматься творческим поиском, не искал новые принципы управления командой. А еще – психологически расслабился от ощущения своей неприкосновенности. В итоге турнирный провал.

И теперь Харчук предлагает собственному клубу сознательно повторить стратегическую ошибку «Трактора». А вправе ли гендиректор настаивать на таких экспериментах? Зачем он создает предпосылки для точно такого же провала? Зачем внедрять то, что уже погубило челябинцев? Копировать провальные решения – это по меньшей мере некомпетентно.

Бело-голубым присмотреться бы к «Магнитке». Там как раз трезвый подход. Там как раз публично заявили, что судьба тренерского штаба Ильи Воробьёва будет решаться по итогам выступлений в плей-офф. Вот это здраво. Вот это повышает не только ответственность, но и мотивацию.

А в «Динамо» мало того что копируют худшие примеры. Так еще и отпугивают от клуба оставшихся болельщиков. Мнение, озвученное гендиректором, по сути несет крайне неприятный подтекст. Раз уж менеджеры готовы хвалить за 5-е место в конференции, раз уж бегут от ответственности за плей-офф – то и болельщики поймут это так, что идет сознательный отказ от Больших Целей. Клуб расписывается в том, что не желает ни чемпионства, ни медалей. Что отныне и впредь потолок мечтаний – вылет во втором раунде плей-офф. Команда словно сообщает, что за нее и болеть-то теперь не особенно стоит.

С одной стороны, вы публикуете билетную программу с жирным ценником в 4-10 тысяч рублей за хорошие места. С другой – сообщаете, что медали никому не нужны, что обитать в турнирном болоте само по себе прекрасно. Ну посмотрим, что будет при таком подходе с посещаемостью.

И как оценят все происходящее высшие руководители, кураторы клуба. По-хорошему, им такие «менеджерские принципы» должны нравиться еще меньше, чем болельщикам.

Особенно если выращенные внутри «Динамо» предпосылки к весеннему провалу сработают уже в серии с «Торпедо». Ведь если не реагировать на такие демарши вовремя – то скоро и вылет из первого раунда плей-офф Кудашов и Ко начнут подавать как «шаг к завоеванию Кубка Гагарина».