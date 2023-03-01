Кейн и Панарин в Филадельфии, Бобби Орлов в Калгари, а Гавриков – первый русский в Лос-Анджелесе

Патрик Кейн все-таки перебрался на Бродвей. В «Рейнджерс», несмотря на жесткий потолок зарплат, решили доказать, что в одну реку можно войти дважды и вопреки наказу Битлов любовь, сиречь Кубок Стэнли, купить все же можно.

Фантазия и мастерство управленцев НХЛ обходить многочисленные рогатки лиги, всеми силами стремящейся уравнять шансы франшиз, неистребимы и виртуозны. При этом могущественный вроде как Беттман со своей многочисленной челядью и сделать-то ничего не могут. В рамках действующего регламента.

Все помнят, как «Тампа» целую регулярку прятала будущего лучшего бомбардира Кубка Стэнли в списке долгосрочно травмированных. Волшебным образом тот оказался абсолютно здоров аккурат перед стартом плей-офф – вот ведь совпадение!

Ранее нечто подобное, чтоб, разумеется, не превысить потолок зарплат – а он действует только в регулярке, но не работает в плей-офф! – провернул «Чикаго» с тем самым Кейном. Великолепный эффект в обоих случаях. «Молнии» повторно взяли Кубок Стэнли в 2021 году. «Блекхокс» в 2015-м с внезапно воскресшим американцем добыли заветную чашу в третий раз за шесть лет.

Перед закрытием трансферного окна 3 марта лига предупредила клубы, что будет тщательно изучать сделки с травмированными хоккеистами, которые еще могут сыграть в сезоне. Чтоб команды не воспользовались той самой лазейкой в регламенте: выменять игрока, поместить его в долгосрочный список травмированных и вывести оттуда перед плей-офф.

Наивные!

Если НХЛ имела в виду угодившего в лазарет после игры с «Эдмонтоном» 26 января шведского форварда «Коламбуса» Густава Нюквиста, то вчера «Миннесота» вслед за Жегловым гаркнула в мегафон Горбатому/Беттману:

- Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова/Нюквиста. Он уже давно тю-тю. Руки у тебя коротки.

Да, «дикие» за выбор в пятом раунде драфта-2023 изъяли у «колумбов» больного скандинава и тут же отправили его в список долгосрочно травмированных. И что сделала лига? А ничего!

Но главное тут другое! Я же говорю, изворотливости и изобретательности заокеанских барыг нет предела. Вытащить нужного игрока, застрявшего на бюллетене, мало. Вернее, это пройденный этап. На рынке сейчас из подобных лакомых лотов остаются еще разве что Шон Монахан («Монреаль») и Адам Хенрик («Анахайм»). А вот как вписать в потолок зарплат здорового игрока да еще с многомиллионным контрактом? Вот, казалось бы, задачка!

Но нет ничего невозможного! Оклад игрока попросту дробится на части – вот и все! Кстати, «колумбы» оставили у себя половину зарплаты Нюквиста, а потому платежка «Миннесоты» возросла лишь на 2,75 млн долларов.

Именно так «рейнджеры» и обзавелись Кейном с его мощным годовым гонораром в 10,5 млн долларов. «Чикаго» отпустил американца в «Аризону», но сохранил половину его зарплаты – 5,25 млн. «Аризона» взяла на себя половину от этой суммы – 2,625 млн и за выбор в третьем раунде драфта-2025 переправила Кейна к его любимому Хлебушку. В итоге под потолок зарплат ньюйоркцев вместо 10,5 млн пойдут только 2,625 млн долларов! Вуаля!

Похожий финт «рейнджеры» ранее проделали при обмене из «Сент-Луиса» Тарасенко. «Блюз» сохранили у себя половину от контракта Владимира в 7,5 млн, а потому в платежке «синих рубашек» у россиянина числятся лишь 3,75 млн долларов.

Ловкость рук – и никакого мошенничества!

Нужно подчеркнуть, работает эта уловка только с игроками с истекающими контрактами. То есть все делается строго под ближайший плей-офф – задача одна: любой ценой взять Кубок Стэнли здесь и сейчас.

Это выгодно всем сторонам. Бывший клуб получает хоть какую-то компенсацию за игрока, который летом ушел бы бесплатно. Промежуточный коллектив типа «Аризоны» или «Коламбуса» этими мертвыми душами достигает пола зарплат, а также приобретает дешевые активы на будущее. Новая команда в рамках регламента точечно усиливается – хотя «Рейнджерс» с прибытием Тарасенко и Кейна, пожалуй, удвоил огневую мощь. По крайней мере на бумаге. Сам игрок имеет прекрасную возможность перед выходом на трансферный рынок взвинтить свою стоимость.

Как это пока удается в «Бостоне» Дмитрию Орлову. Экс-защитник «Вашингтона» сегодня набрал в Калгари 3 (2+1) очка и повторил рекорд Здено Хары по результативности в трех первых матчах за «Брюинз» – 5 (2+3). Гости дожали «Флеймз» в овертайме – 4:3. За океаном уже пишут, мол, «Бостону» понадобились всего три игры, чтобы превратить Дмитрия Орлова в Бобби Оррлова.

Большого преувеличения тут нет. В лидирующей весь сезон в НХЛ команде изменилась роль сибиряка. Видно, что ему полностью доверяют. Даже нашли для него специальное место при вбрасывании в зоне атаки в левом круге. Дмитрий тогда смещается ближе к воротам, где между кругами ждет паса после вбрасывания для щелчка в касание. Именно так он сегодня сделал счет 2:0, когда Бержерон с точки скинул вправо Дебраску, а тот продлил на Орлова. Ну а открыл счет новичок «медведей» уже на 5-й минуте с первого броска гостей! Причем все исполнено было реально в стиле лучшего канадского защитника всех времен Бобби Орра. Дмитрий подхватил шайбу в своей зоне, ускорился и с дальнего пятака, не обращая на оторопевших от неслыханной наглости оппонентов, расстрелял девятку.

Вот прописался – так прописался! В трех матчах 5 (2+3) очков против 19 (3+16) в 43 играх за «Кэпиталз».

Тем временем вошел в историю Сергей Бобровский. Похоже, двукратного обладателя «Везина Трофи» предельно мобилизовало шокирующее известие о том, что его молодому американскому сменщику Найту придется пройти специальную программу реабилитации НХЛ. Очевидно, смены сибиряку во «Флориде» больше нет. Возможно, что и вся команда подтянулась, остепенилась. Сегодня «пантеры» в Тампе просто смели хозяев в южном дерби – 4:1. Андрей Василевский отразил 37 бросков, но «молний» это не спасло.

Есть 354-я победа Боба в НХЛ! Это российский рекорд. Прежнее достижение принадлежало Евгению Набокову, но ему для этого потребовалось 697 матчей. У Бобровского сейчас 631 игра.

Ну и наконец решилась судьба Владислава Гаврикова. Его усиленно сватали в «Бостон», а тот передумал и выдернул из столицы США Бобби Оррлова. В ожидании обмена, чтоб не травмироваться, «колумб» не выходил на лед с 12 февраля! Покупателя все-таки нашли. На западном побережье! Теперь и в «Лос-Анджелесе» будут русские! За Гаврикова и финского вратаря Корписало «короли» пожертвовали своей легендой вратарем Куиком.

Об этой сделке стало известно, после того как «Кингз» в Виннипеге сегодня утром по Москве одолели «Джетс» - 6:5 по буллитам, а капитан гостей Копитар выбил покер. По свидетельству инсайдеров, Джонатан Куик страшно расстроился, потому не хочет переезжать из Калифорнии в Колумбус. Да и вся команда выглядела немного подавленной, несмотря на волевую победу над «Виннипегом». Разочарование можно было заметить даже на лице героя вечера Анже Копитара.

Таковы будни дедлайна НХЛ – ничего личного, это всего лишь бизнес. А вся планета теперь ждет дебюта Патрика Кейна и восстановления в «Рейнджерс» его чикагской связки с Артемием Панариным. Повторное вхождение в бурные речные воды старые друзья начнут в Филадельфии этой ночью по Москве, начиная с 3:00. Не пропустите!