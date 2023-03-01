Не Радуловым единым: «темные лошадки» плей-офф КХЛ. И мы сейчас не про армейцев.

Рекордно длинный регулярный чемпионат КХЛ подошел к концу. Он стал одним из самых захватывающих и непредсказуемых за последние несколько лет. И, конечно, проявил своих новых героев. Но бытует мнение, что именно в плей-офф можно понять кто чего стоит. В матчах на вылет раскрываются все грани таланта и мастерства – отступать некуда, нужно доставать из себя все, здесь и сейчас.

Кто же эти герои, достойно завершившие регулярку, от которых ждут таких же ярких матчей в плей-офф?

Максим Джиошвили, «Динамо» (Москва)

Нападающий вернулся в КХЛ после нескольких лет в Вышке. Многие говорили, что «ставка может не зайти», но тренерский штаб бело-голубых не прогадал. Уже в декабре, после выступления форварда за сборную России в Кубке Первого канала, в «Динамо» звонили из четырех клубов с предложением обменять или продать Джиошвили.

Москвичи ответили отказом и сделали ход конем – продлили Максима на два года. Мобильный и готовый упорно «доедать» все моменты на пятачке соперника, Джиошвили должен окончательно всех убедить – кто рискует, тот пьет шампанское. А из Кубка ли? Покажет игра.

Владислав Кара, «Витязь» (Московская область)

Нападающий Владислав Кара в этом сезоне заявил о том, что его рано списали со счетов. В юном возрасте в Казани хоккеист не успел прочно закрепиться в основе, как «словил» зачатки звездной болезни. За что быстро был наказан.

Дальше были «Северсталь», ВХЛ, «Спартак», снова ВХЛ… Вернувшись в Континентальную лигу в составе «Витязя», форвард своей игрой показал, что сделал вывод и готов работать. А хорошая работа всегда награждается хоккейными богами – 35 очков в 67 играх. Если Кара проявит себя и в плей-офф, то точно может стать целью топ-клубов в межсезонье.

Максим Дорожко, «Витязь» (Московская область)

Еще один «витязь», за которым могут объявить охоту генеральные менеджеры. Хорошие вратари в лиге сейчас на вес золота. То, что к Дорожко расположены «сильные мира сего», можно было сказать еще в канун Нового года, когда голкиперу доверили ворота сборной России. Впрочем, Максим заслужил это право. В том, что подмосковная команда комфортно стартует в плей-офф с шестого места, есть заслуга стражей последнего рубежа Дорожко и Шикина. И если у Дмитрия уже есть опыт в играх на вылет, то Максиму только предстоит проверить свои нервы и выдержку в условиях плей-офф КХЛ.

Александр Шаров, «Сибирь», (Новосибирск)

Этим летом форвард «Сибири» стал отцом, а дальше понеслось. Новая роль точно положительно повлияла на Шарова и добавила эмоций на льду. Нападающий набирал очки одно за другим, а в одном из матчей даже оформил покер, став первым игроком в истории новосибирского клуба, сумевшим забросить четыре шайбы в ворота соперника в одном матче КХЛ. Уже сейчас можно сказать, что Шаров проводит один из лучших сезонов в карьере. Если он хорошо проявит себя в кубковом розыгрыше, то наверняка сможет сменить сибирскую прописку. Контракт заканчивается в апреле, топ-клубы не дремлют.

Тревор Мерфи, «Сибирь» (Новосибирск)

В карьере Мерфи уже был плей-офф КХЛ. В составе «Ак Барса» он провел 8 матчей кубкового розыгрыша в сезоне 2020/21, где набрал 8 очков. В прошлом году помочь «Сибири» в противостоянии с «Салаватом» защитник не смог – выбыл из строя еще после Кубка Первого канала. В нынешнем сезоне Тревор показывает крутую результативность. В 62 матчах он заработал 46 очков. Подписание сибирским клубом Тейлора Бека однозначно улучшило выступление как команды в целом, так и статистику отдельных игроков. Посмотрим, как проявят себя легионеры «Сибири» в плей-офф.

Алексей Кручинин, «Торпедо» (Нижний Новгород)

Фото пресс-служб клубов КХЛ

Нижегородское «Торпедо» стало главной сенсацией нынешнего сезона. Игроки под руководством Игоря Ларионова показывают яркий, атакующий хоккей. И пусть нижегородцы пропускают немало шайб, но они забивают очень прилично. Настолько, что у многих нападающих статистика – огонь. Алексей Кручинин просто перезапустил карьеру! Как важно для хоккеиста найти своего тренера, свою команду. Больно было видеть, как нападающий мучается в той же «Сибири», игравшей от обороны. И как «зазвенел» креативный форвард, когда ему развязали руки в «Торпедо». Кстати, с Николаем Коваленко на пару. Нашли ребята свое место. Интересно будет увидеть стиль, на который сделает ставку Нижний в плей-офф.

Александр Хмелевский, «Салават Юлаев» (Уфа)

Проводящий в КХЛ первый год, североамериканский хоккеист уже несколько раз примерил на себя бурек – национальный башкирский головной убор. Его вручают лучшему игроку матча, выбранному командой. Хмелевский ни раз вытаскивал «Салават» в овертаймах, да и в основное время отрабатывал, как надо. В личной копилке форварда уже 48 очков, и можно не сомневаться в том, что в кубковом розыгрыше она пополнится.

Робин Пресс, «Северсталь» (Череповец)

Шведский защитник «Северстали» раздает самые точные передачи в лиге, а еще является одним из лучших игроков обороны по времени владения шайбой. Пресс уже имеет в активе 42 очка за сезон. Надежный защитник, который в нужный момент вложит шайбу в клюшку нападающему – идеальное свойство для череповецкой команды. В прошлом плей-офф в 7 играх Робин забил 2 шайбы и сделал передачу. Напоминаем, Пресс – защитник. Очень крутой защитник!

Никита Серебряков, «Адмирал» (Владивосток)

На вратарей, с учетом их дефицита, будут смотреть все. В этом сезоне фактор надежной обороны на последнем рубеже сыграть огромную роль. И «Витязь», и «Адмирал», которые раньше в концовке регулярки пытались наскрести очки по сусекам, теперь не сплоховали и получили спокойный вход в кубковые восьмерки. Никита Серебряков стал лидером по проценту отражённых бросков в регулярном сезоне Фонбет чемпионата КХЛ. Дорожко – второй. Но сейчас о Никите. Он отлично справился со своими обязанностями. Плей-офф станет последней лакмусовой бумажкой. Вангуем, что Серебряков тоже может на будущий сезон перебраться поближе к центральному региону.

Либор Шулак, «Адмирал» (Владивосток)

40 очков набрал защитник и капитан «Адмирала» Либор Шулак. Многие называют игру команды из Владивостока скучной и пресной, но думаю, что жители Владивостока, видевшие в этом сезоне как их клуб, обыгрывает грандов, не согласятся. Посмотрим на тактику «моряков», а Шулака в плей-офф хочется увидеть хотя бы из-за его крутых образов – одевается капитан «Адмирал» очень модно.

Это лишь десятка имен из тех, кто мощно заявил о себе в регулярке. Героев много, Кубок Гагарина - один. Желаем фарта всем командам, и пусть победит сильнейший! Плей-офф КХЛ стартует уже сегодня.