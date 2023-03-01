Фаворитов бьют! Старт плей-офф ознаменовался победами младших по рангу

Первая в истории кубковая победа «Витязя», волевая победа минского «Динамо» над неудобным соперником, победы «Адмирала» в Уфе и «Нефтехимика» в Казани. Трижды матчи заходили в овертайм, но весьма быстро заканчивались.

«Серебро» подтащил – «Адмирал» победил

Вратарь «моряков» Никита Серебряков отразил 55 бросков. Он нейтрализовал секретное оружие юлаевцев в лице канадского форварда Джошуа Хо-Сэнга, получившего травму 3 сентября и полгода (!) восстанавливавшегося.

Уфимский Макдэвил несколько раз прорывался к воротам гостей, но утыкался в голкипера.

Казалось, гол хозяев в овертайме дело времени. Однако решающий укол остался за «моряками», всю игру отчаянно отбивавшими несколько хаотичные атаки «зеленых». Привет своей бывшей команде передал форвард Павел Шэн, выдав из-за ворот чудо-передачу на пятачок Прохору Корбиту.

Историческая победа «Витязя» ценой в одну шайбу

В Ярославле соперники терпеливо подстерегали ошибку друг друга. Голевых моментов почти не создавали. Перед вратарями Даниилом Исаевым и Максимом Дорожко, героями регулярного чемпионата, неразрешимых задач не ставили. Развязка наступила на 26-й секунде овертайма. Форвард «Витязя» Александр Яремчук расчетливо бросил от синей линии в лицевой борт, а первым на отскоке оказался опытный Владимир Галузин и вогнал шайбу, выскочившую на пятачок через площадь ворот, в сетку.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин перед тем, как уйти в раздевалку, бросил укоризненный взгляд в сторону голкипера. Мол, почему забыл про клюшку, мог ведь перехватить шайбу…

Поздравим «Витязь» с исторической победой – первой в плей-офф в истории клуба. Главный тренер подмосковной команды Вячеслав Буцаев делом ответил на претензии недоброжелателей. Сначала взлетел с малобюджетным клубом на 6-е место в Западной конференции, а теперь обыграл одного из фаворитов.

Праздник бомбардиров в Санкт-Петербурге

Куда веселее развивались события в Санкт-Петербурге. Местные армейцы, досрочно завоевавшие Кубок Континента имени Виктора Тихонова, отбросив предрассудки, 23 февраля не шарахались от трофея, а охотно его тискали и позировали с ним. С тех пор они отдыхали и готовились к старту плей-офф. Видно, затяжная пауза сыграла с ними злую шутку. Подопечные Романа Ротенберга выглядели какими-то заторможенными, вялыми. Их не взбодрил гол капитана Дмитрия Яшкина – 41-й в сезоне.

«Зубры», проигравшие СКА две предыдущие серии с общим счетом 1-8 и все четыре встречи в этом сезоне, почувствовали настроение соперников и доминировали. Минчане дважды восстанавливали равновесие, а в третьем периоде счет 2:2 превратили в 5:2 (в свою пользу). Ключевым стал четвертый гол Владимира Алистрова на 53-й минуте. Легкий наброс с «лопаты», ковыряшка, да еще и с нулевого угла, застал врасплох вратаря Дмитрия Николаева.

Хозяева сражались до конца, меняли вратаря на полевого игрока, дважды забили, но столько же раз получили в пустые ворота. Станет ли огненная концовка мостиком ко второму матчу, который пройдет в пятницу, 3 марта? И кому доверят ворота – сегодняшнему неудачнику Николаеву, провалившему дебют в плей-офф, или опытному, но присевшему на лавку Владиславу Подъяпольскому?

Победитель Востока отыгрался, но игру не спас

В Казани фаворит номер один «Ак Барс» отыграл фору 0:2, предоставленную «Нефтехимику» в первом периоде. Во второй и третьей 20-минутке подопечные Зинэтулы Билялетдинова забросили по шайбе и овертайме собирались поставить все с головы на ноги. Не тут-то было! Их надежды за 5 минут до конца первого овертайма похоронили Павел Порядин и Андрей Чивилёв в лихой контратаке. Первый отдал на пустой угол, второй не промахнулся и оформил дубль. К слову, эта «сладкая парочка» организовала и второй гол, воспользовавшись обрезом заслуженного Вячеслава Войнова.

Завтра с особым интересом следим за сшибками в нижегородском «Нагорном», где «Торпедо» Игоря Ларионова встретится с московским «Динамо» Алексея Кудашова, а также за приключениями «рысей» из Череповца на «ЦСКА Арене».

ТАБЛО

«Салават Юлаев» - «Адмирал» - 1:2 ОТ,

«Локомотив» - «Витязь» - 0:1 ОТ,

СКА – «Динамо» (Минск) – 4:6,

«Ак Барс» - «Нефтехимик» - 2:3 ОТ.