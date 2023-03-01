ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Фаворитов бьют! Старт плей-офф ознаменовался победами младших по рангу

Проиграли СКА, «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Локомотив», причем дома
Фаворитов бьют! Старт плей-офф ознаменовался победами младших по рангу
01 марта 2023 23:16
автор: Владислав Домрачев
автор фото: hcadmiral.ru

Первая в истории кубковая победа «Витязя», волевая победа минского «Динамо» над неудобным соперником, победы «Адмирала» в Уфе и «Нефтехимика» в Казани. Трижды матчи заходили в овертайм, но весьма быстро заканчивались.

«Серебро» подтащил – «Адмирал» победил

Вратарь «моряков» Никита Серебряков отразил 55 бросков. Он нейтрализовал секретное оружие юлаевцев в лице канадского форварда Джошуа Хо-Сэнга, получившего травму 3 сентября и полгода (!) восстанавливавшегося.

Уфимский Макдэвил несколько раз прорывался к воротам гостей, но утыкался в голкипера.

Казалось, гол хозяев в овертайме дело времени. Однако решающий укол остался за «моряками», всю игру отчаянно отбивавшими несколько хаотичные атаки «зеленых». Привет своей бывшей команде передал форвард Павел Шэн, выдав из-за ворот чудо-передачу на пятачок Прохору Корбиту.

Историческая победа «Витязя» ценой в одну шайбу

В Ярославле соперники терпеливо подстерегали ошибку друг друга. Голевых моментов почти не создавали. Перед вратарями Даниилом Исаевым и Максимом Дорожко, героями регулярного чемпионата, неразрешимых задач не ставили. Развязка наступила на 26-й секунде овертайма. Форвард «Витязя» Александр Яремчук расчетливо бросил от синей линии в лицевой борт, а первым на отскоке оказался опытный Владимир Галузин и вогнал шайбу, выскочившую на пятачок через площадь ворот, в сетку.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин перед тем, как уйти в раздевалку, бросил укоризненный взгляд в сторону голкипера. Мол, почему забыл про клюшку, мог ведь перехватить шайбу…

Поздравим «Витязь» с исторической победой – первой в плей-офф в истории клуба. Главный тренер подмосковной команды Вячеслав Буцаев делом ответил на претензии недоброжелателей. Сначала взлетел с малобюджетным клубом на 6-е место в Западной конференции, а теперь обыграл одного из фаворитов.

Праздник бомбардиров в Санкт-Петербурге

Куда веселее развивались события в Санкт-Петербурге. Местные армейцы, досрочно завоевавшие Кубок Континента имени Виктора Тихонова, отбросив предрассудки, 23 февраля не шарахались от трофея, а охотно его тискали и позировали с ним. С тех пор они отдыхали и готовились к старту плей-офф. Видно, затяжная пауза сыграла с ними злую шутку. Подопечные Романа Ротенберга выглядели какими-то заторможенными, вялыми. Их не взбодрил гол капитана Дмитрия Яшкина – 41-й в сезоне.

«Зубры», проигравшие СКА две предыдущие серии с общим счетом 1-8 и все четыре встречи в этом сезоне, почувствовали настроение соперников и доминировали. Минчане дважды восстанавливали равновесие, а в третьем периоде счет 2:2 превратили в 5:2 (в свою пользу). Ключевым стал четвертый гол Владимира Алистрова на 53-й минуте. Легкий наброс с «лопаты», ковыряшка, да еще и с нулевого угла, застал врасплох вратаря Дмитрия Николаева.

Хозяева сражались до конца, меняли вратаря на полевого игрока, дважды забили, но столько же раз получили в пустые ворота. Станет ли огненная концовка мостиком ко второму матчу, который пройдет в пятницу, 3 марта? И кому доверят ворота – сегодняшнему неудачнику Николаеву, провалившему дебют в плей-офф, или опытному, но присевшему на лавку Владиславу Подъяпольскому?

Победитель Востока отыгрался, но игру не спас

В Казани фаворит номер один «Ак Барс» отыграл фору 0:2, предоставленную «Нефтехимику» в первом периоде. Во второй и третьей 20-минутке подопечные Зинэтулы Билялетдинова забросили по шайбе и овертайме собирались поставить все с головы на ноги. Не тут-то было! Их надежды за 5 минут до конца первого овертайма похоронили Павел Порядин и Андрей Чивилёв в лихой контратаке. Первый отдал на пустой угол, второй не промахнулся и оформил дубль. К слову, эта «сладкая парочка» организовала и второй гол, воспользовавшись обрезом заслуженного Вячеслава Войнова.

Завтра с особым интересом следим за сшибками в нижегородском «Нагорном», где «Торпедо» Игоря Ларионова встретится с московским «Динамо» Алексея Кудашова, а также за приключениями «рысей» из Череповца на «ЦСКА Арене».

ТАБЛО

«Салават Юлаев» - «Адмирал» - 1:2 ОТ,

«Локомотив» - «Витязь» - 0:1 ОТ,

СКА – «Динамо» (Минск) – 4:6,

«Ак Барс» - «Нефтехимик» - 2:3 ОТ.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Фаворитов бьют! Старт плей-офф ознаменовался победами младших по рангу
Фаворитов бьют! Старт плей-офф ознаменовался победами младших по рангу
Проиграли СКА, «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Локомотив», причем дома
01.03.2023 23:16
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Не Радуловым единым: «темные лошадки» плей-офф КХЛ. И мы сейчас не про армейцев.
Не Радуловым единым: «темные лошадки» плей-офф КХЛ. И мы сейчас не про армейцев.
Эти парни пошумели в регулярке. Пора проявить себя в плей-офф.
01.03.2023 19:02
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Кейн и Панарин в Филадельфии, Бобби ОРРлов в Калгари, а Гавриков – первый русский в Лос-Анджелесе
Кейн и Панарин в Филадельфии, Бобби ОРРлов в Калгари, а Гавриков – первый русский в Лос-Анджелесе
Невероятный день в НХЛ. За сутки произошло столько, сколько во времена пандемии не случалось за весь сезон!
01.03.2023 11:45
Хоккей
автор: Виталий Славин
В «Динамо» уже довольны пятыми-восьмыми местами
В «Динамо» уже довольны пятыми-восьмыми местами
Руководство и тренеры позорят великий клуб
01.03.2023 08:54
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Динамовские «танки» закатают волжскую «кавалерию» в лед
Динамовские «танки» закатают волжскую «кавалерию» в лед
Что противопоставит Профессор Ларионов системе Кудашова?
28.02.2023 14:15
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
В мире нас повсеместно банят, а в НХЛ становится больше русских команд
В мире нас повсеместно банят, а в НХЛ становится больше русских команд
Очередная серия обменов перед закрытием 3 марта трансферного рынка приводит к тому, что россияне в сильнейшей хоккейной лиге планеты захватывают новые рынки!
27.02.2023 12:44
Хоккей
автор: Виталий Славин
Без Василевского «Тампа» превратилась в дырявую тыкву, а Капризов продолжает крушить рекорды
Без Василевского «Тампа» превратилась в дырявую тыкву, а Капризов продолжает крушить рекорды
В минувший игровой день НХЛ в семи матчах у нас три первые звезды – Капризов, Варламов, Малкин и одна третья – Самсонов.
27.02.2023 10:44
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Северсталь» одержала третью победу над ЦСКА в четырех матчах регулярного чемпионата
«Северсталь» одержала третью победу над ЦСКА в четырех матчах регулярного чемпионата
Почему бы команде Разина не продолжить и в плей-офф?
26.02.2023 21:07
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Ну как НХЛ может отказаться от русских, если они регулярно разрывают всю лигу
Ну как НХЛ может отказаться от русских, если они регулярно разрывают всю лигу
Сразу 11 матчей вместил игровой день, растянувшийся почти на 13 часов! От ярких событий голова кругом. И на первых ролях, как правило, русские. Гашек, уймись! НХЛ на россиянах делает бизнес.
26.02.2023 13:41
Хоккей
автор: Виталий Славин
Закрыли ДОРОЖКу. Минское «Динамо» не пропустило «Спартак» в плей-офф
Закрыли ДОРОЖКу. Минское «Динамо» не пропустило «Спартак» в плей-офф
«Зубры» победили «Витязь» благодаря помарке вратаря Максима Дорожко
25.02.2023 20:07
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика