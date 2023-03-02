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Стоило из КХЛ убрать иностранный мусор и паузы в чемпионате, как лига задышала полной грудью

За всю историю отечественного хоккея не припомню, чтоб в стартовый день плей-офф разом проиграли все фавориты. Причем дома! Выдающийся регулярный чемпионат плавно перетек в уникальный Кубок Гагарина.
Стоило из КХЛ убрать иностранный мусор и паузы в чемпионате, как лига задышала полной грудью
02 марта 2023 09:50
автор: Виталий Славин
автор фото: Пресс-служба ХК СКА

Плей-офф в СССР приживался сложно. Никто о нем тогда попросту не знал, да и словом таким русский язык еще не обогатился. НХЛ со своими сериями до четырех побед была для нас другой планетой. Информации ноль. Вплоть до Супесерии-1972. Кроме того, у нас в хоккее и футболе всегда существовал свой турнир на вылет – Кубок СССР. Очень уважаемый, кстати.

Тем не менее в конце 50-х звание чемпиона страны с участием 18 клубов попробовали разыграть по многоступенчатой схеме через нокаут-раунды. Или, как говорили в 1960 году, по олимпийской системе. Не зашло.

Еще одну попытку сделали в олимпийский 1988 год, когда ИИХФ чемпионат мира не проводила. Чтоб продлить сезон, организовали полуфиналы с сериями до трех побед и финал из пяти матчей. Бессменный чемпион страны ЦСКА чудом не вылетел в полуфинале от «Крыльев Советов». Потому по требованию тренера сборной и ЦСКА Виктора Тихонова от плей-офф отказались. Под предлогом - излишне не перегружать сборников.

Только с распадом Союза и массовым отъездом наших игроков в НХЛ кубковая концовка стала непременным атрибутом чемпионата страны. Все поняли, что плей-офф – самое интересное в клубном хоккее, вершина сезона. К тому же и финальные части чемпионата мира стали проводить по кубковой, а не круговой системе. А где, как не в своей лиге, набираться опыта сражений без права на ошибку! Именно его нам не хватило как в Суперсерии-1972, так и в трехматчевом финале Кубка Канады-1987.

Словом, уже лет тридцать мы через плей-офф выявляем лучшую команду России. Но такого обвала сенсаций в стартовый кубковый день, как в среду 1 марта 2023 года, не было никогда.

С чем лично я это связываю? Несколько факторов.

Прежде всего дает отдачу жесткий потолок зарплат. Никто теперь не может собрать, условно говоря, «Казань Рейнджерс» или «ЦСКА Канадиенс». Да, богатеи по-прежнему выгребают рынок игроков первыми. Но кое-что все-таки достается и другим.

Конкуренция явно повысилась. Заведомых аутсайдеров, кроме ХК «Сочи», не осталось. На Востоке борьба за путевки в плей-офф продолжалась до последнего тура. Равно как совершенно неясна была расстановка в топ-6, за исключением «Ак Барса» на первом месте. На Западе подкачал «Спартак». Да и «Куньлунь» к финишу сдулся. Но все равно наступили времена, когда лидерам ничего не гарантировано, ныне их может обыграть любой.

Далее. Впервые в регулярке сыграно 68 туров. А главное – за шесть месяцев гладкого турнира была только одна общая пауза – в середине декабря на Матч звезд и традиционный московский Кубок Первого канала. Это принципиальное отличие от всех прошлых лет, когда мы тормозили внутренний чемпионат трижды на этапы Евротура – в ноябре, декабре, феврале. В эти же перерывы играла и молодежная сборная. Плюс ежегодно в ноябре отправлялась в турне по Канаде, а под Новый год участвовала в чемпионате мира. В олимпийский сезон остановка в феврале достигала почти месяца!

Понятно, все это выбивало игроков и команды из привычного размеренного ритма. Не стоит забывать, что у нас тихой сапой прописалась уйма легионеров из Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, Северной Америки, которых тоже регулярно выдергивали из клубов на Евротур, Кубок Шпенглера либо еще какие-то игры сборных.

Теперь ничего этого нет. И о, чудо! Мы сразу получили интереснейшее конкурентное соревнование а-ля НХЛ! За семь месяцев (с учетом предсезонки) планомерной спокойной целенаправленной работы грамотные отечественные тренеры – «Спартак» и «Трактор» отнесем к горьким исключениям! – сумели даже из среднего материала сформировать боеспособные коллективы. На полном ходу в оптимальной форме они ворвались в плей-офф и застали врасплох всех грандов! По крайней мере в день открытия Кубка Гагарина.

Пусть мне кто-скажет, что победы «Адмирала» над «Салаватом» (2:1 ОТ), минского «Динамо» над СКА (6:4), «Витязя» над «Локомотивом» (1:0 ОТ), «Нефтехимика» над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) - не заслуженные, случайные. Нет, все абсолютно по делу! Если кто-то из записных фаворитов не настроился на вроде бы нерейтинговых противников, это исключительно проблема проигравших.

Особо меня радует обилие русских фамилий среди героев стартовых матчей. Наконец-то КХЛ вошла в разум и под давлением ФХР с Минспорта процедила эти безумные тонны легионерского мусора, выплюнутые из фарм-клубов НХЛ, но заботливо поднятые с заокеанских помоек за миллионы народных денег эффективными младореформаторами. Варягов в среднем у нас уже не более трех на команду, а со следующего сезона это будет законом для всех. И это здорово!

«Адмирал» Тамбиева, «Торпедо» Ларионова, «Нефтехимик» Леонтьева, «Северсталь» Разина, «Витязь» Буцаева всем апологетам забугорного отстоя дают четко понять, что крепкую команду за минимальный срок и адекватные деньги можно создать из своих ребят.

Обратите внимание, даже в минском «Динамо», где североамериканцев по непонятным лично мне причинам всегда тьма-тьмущая, игру в Санкт-Петербурге сделали свои кровные бульбаши. Вратарь Шостак отразил 31 бросок, защитник Сапего - передача при полезности «плюс 3», нападающие Алистров - дубль и «плюс 4», Горбунов - гол, пас и «плюс 2», Пинчук - гол и «плюс 3», Пышкайло - первый гол белорусов. Для многих из них это первые очки в Кубке Гагарина.

Или взять татарстанское дерби, где «Нефтехимик» впервые в истории Кубка Гагарина одолел «Ак Барс». На две команды, ранее кишевшие иноземцами, только один ландскнехт из дальнего зарубежья – канадец Камара. Он помог открыть счет Порядину, а потом 26-летний форвард организовал два гола 23-летнего Чивилева. У последнего это первые очки в плей-офф, а 3 (1+2) очка Порядин набрал за всю предыдущую карьеру в Нижнекамске.

В Уфе победный гол в конце первого овертайма мастерски забил 20-летний Корбит. Это дебют Прохора в Кубке Гагарина, а откатал за «Адмирал» он в тот вечер всего-то 7 минут 18 секунд. Однако в решающий момент взял инициативу на себя и не подкачал!

А что творит в воротах «Витязя» 24-летний Дорожко! До нынешнего сезона Максима вообще не знал никто – в КХЛ он замечен не был. И каков дебют – 5 сухарей в регулярном чемпионате и ни одной пропущенной шайбы в первой кубковой битве в Ярославле!

Его 23-летний коллега-железнодорожник Исаев за 60 минут тоже не допустил ни единой пробоины. Все решил нелепый рикошет от защитника «Локомотива» Рафикова, когда в начале овертайма 23-летний «витязь» Яремчук из средней зоны запустил шайбу в сторону ворот Исаева. Она резко изменила траекторию и выскочила прямо на пятак хозяев – форвард подмосковной команды Галузин оказался самым расторопным.

Вот именно такой хоккей нам и нужен! Чем нас порадует второй день Кубка Гагарина-2023?

источник: «Советский спорт»
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