Коваленко забивал, как его отец. Коновалов тащил, как Коноваленко

Однорукий «убийца» Джиошвили

Форвард «Торпедо» Николай Коваленко открыл счет в меньшинстве. Продравшись к воротам с висящими на плечах двумя динамовцами – волшебный «тачдаун»! Русский танк-2 заставил вспомнить первый гол своего знаменитого отца за ЦСКА. В конце февраля 1989-го новобранец армейцев в том же стиле огорчил вратаря «Спартака» Сергея Голошумова. В дерби, завершившемся победой красно-синих 8:4, геройствовал Профессор: Игорь Ларионов отличился дважды. Но Андрей Коваленко положил начало погоне при счете 0:2.

Этот матч, между прочим, исторический – прощальный для олимпионика Александра Могильного, в третьем периоде двинувшего в челюсть защитнику соперника Юрию Ящину и схлопотавшему 5-матчевую дисквалификацию, а потом сбежавшему из Стокгольма за океан сразу по окончании ЧМ-1989.

Бело-голубые отыгрались не менее эффектно. На последних секундах первого периода их капитан Андрей Миронов рискнул с гибридным пробросом, а Джордан Уил исполнил соло – выбрался из угла на пятачок при попустительстве защитника Николая Буренова, выдержал паузу и эффектно перебросил шайбу через распластавшегося вратаря Ивана Кульбакова.

Источник фото: ХК «Динамо» (Москва)

Шайба в раздевалку добавила сил москвичам. И во втором периоде гости реализовали численное преимущество в… контратаке. Гренадер Максим Джиошвили, ставший открытием сезона, в проходе по левому флангу словно и не заметил защитника Антона Сизова – сблизившись с голкипером бросил одной левой и попал в жаркие объятия партнеров. Так эффектно забивал канадцу Роберто Люонго в финале МЧМ-1999 (3:2 ОТ) Максим Балмочных, только с противоположной стороны.

Отмененный гол Сергея Гончарука из-за миллиметрового офсайда, увиденного лайнсменами только под микроскопом («кино» они смотрели около десяти минут), вдохновил голкипера москвичей Илью Коновалова. Он включил Виктора Коноваленко – святого человека в Нижнем Новгороде, которому 11 марта исполнилось бы 85 лет, и до второго перерыва тащил, тащил, тащил.

В третьем периоде динамовцы ничего не позволили автозаводцам. Забить подопечные Ларионова могли разве что в большинстве после удаления американского защитника Бреннана Менелла.

Иван Муранов броском в пустые ворота закрепил перевес. Как и предсказывал «Советский спорт», динамовские «танки» закатали в лед пехоту волжан.

Капитан Широков испортил настроение рекордсмену Кошечкину

Матч в Екатеринбурге стал зеркалом выступления «Магнитики» в регулярном чемпионате. Команда Ильи Воробьева чередовала яркие матчи с провальными. В первом периоде гости доминировали, открыли счет, но за 30 секунд до перерыва прозевали рывок Георгия Белоусова, который в ближнем бою переиграл Василия Кошечкина.

Удивило не это, а появление заслуженного ветерана на посту номер один. Может, это комплимент от тренера, знавшего, что нынешний плей-офф станет для Кошечкина 15-м в КХЛ. Как и для его бывшего одноклубника Евгения Бирюкова – вчера защитник, чемпион мира вышел на лед в Уфе. Больше таких героев в лиге нет.

Во втором периоде соперники обменялись голами. А после перерыва начался бенефис Сергея Широкова, побеждавшего в форме СКА «Магнитку», Воробьева и Кошечкина в финале-2017. Сначала капитан «Автомобилиста» мягко и зряче набросил на ворота, так что Кертису Волку не составило труда переправить шайбу в сетку. А потом Широков перехитрил вратаря, выкатившись с ним один на один.

Источник фото: ХК «Автомобилист»

Интересно, кому доверят ворота «Металлурга» в субботу. Неужели высокооплачиваемый легионер Эдди Паскуале опять начнет матч на лавке? Ходит слух, что канадец пока не договорился с клубом о продлении контракта и потерял мотивацию. Лично я в это не верю.

А в Омске «Авангард», открыв в конце третьего периода счет в сибирском дерби, пропустил через полторы минуты от Александра Шарова, лучшего снайпера команды со снежинкой. В овертайме гости забили гол после очевидной ошибки «ястребов» при смене. Премьера плей-офф на новой арене вышла комом.

ТАБЛО

«Торпедо» - «Динамо» (Москва) – 1:3, «Авангард» - «Сибирь» - 1:2 ОТ, «Автомобилист» - «Металлург» - 4:2, ЦСКА – «Северсталь» - 5:2.