КХЛ, останови нашествие жестоких и бесчувственных машин! Они убивают дух хоккея

Отличный хоккей мы наблюдали в Нижнем Новгороде, пока секундомер во втором периоде при счете 1:2 в пользу московского «Динамо» не остановили на отметке 28:03. После скоростного прохода по правому флангу Гончарука последовал точный бросок в дальний угол. Голкипер бело-голубых Коновалов поздно среагировал. Судья зафиксировал взятие ворот. 2:2! Спустя всего 76 секунд после того, как Джиошвили вывел гостей вперед.

Но что это? Тренер москвичей Алексей Кудашов тут же с абсолютной уверенностью в своей правоте, что явствовало из всего его вида, берет запрос на «вне игры».

Ох уж этот офсайд. Как показывает практика, при современном оборудовании подобные челленджи удовлетворяют в 99 процентах случаев. Я, например, видел, как работают видеотренеры «Куньлуня» - нарушение при входе в зону атаки они определяют в течение максимум пяти секунд!

Тем менее судьи минут десять тщательнейшим образом изучали запись момента. Причем, как я понял, их картинку выдавали всем телезрителям. Надо признать, офсайд там был. Но настолько микроскопический, что даже одного шага видеоповтора не хватало, чтобы на сто процентов убедиться в том, что партнер Гончарука двумя коньками въехал в зону «Динамо» раньше, чем шайба целиком пересекла синюю линию.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Гол по действующим правилам отменили правильно. Но эпизод этот перевернул игру. Судьба нежданно-негаданно дала Коновалову шанс не стать антигероем, чем Илья воспользовался сполна. С 29-й минуты страж ворот бело-голубых превратился в Третьяка или, проще сказать, стену. Он поймал невероятный кураж, что вскоре почувствовали и нижегородцы. К третьему периоду у молодых торпедовцев просто опустились руки, ибо все они поняли: в этот вечер Коновалов больше не пропустит. В заключительной трети хозяева соизволили потревожить вратаря динамовцев жалкие шесть раз. Даже получив большинство, а под занавес сняв вратаря, автозаводцы ничего серьезного так и не создали.

Вот цена одной незасчитанной шайбы! Меня не оставляет чувство, что в отношении Нижнего поступили несправедливо. Точнее – не так: нечестно в отношении хоккея, его духа и сущности! Неважно было бы это «Торпедо» или «Динамо».

По-моему, все мы слишком увлеклись компьютерными играми. В хоккейном сообществе есть консенсус в том, что в любых спорных ситуациях приоритет должен отдаваться атаке. Ведь зрители приходят смотреть прежде всего голы, а не скучать во время бесконечных видеопросмотров и вычислений логарифмической линейкой миллиметровых заступов.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

В самом деле, какое преимущество «Торпедо» в моменте с голом получило от того, что их игрок вдали от событий вкатил в зону нападения на мгновение раньше, чем там оказалась шайба? Тем более что Гончарук забил этот гол спустя пару секунд, после того как преодолел синюю линию.

Ну какой прок хоккею, его духу и моторике от заумных ковыряний в носу и выискивания зацепок в правилах, которые никак не повлияли на игровую ситуацию? Да, если бы гол забил не Гончарук, а игрок, нарушивший правила, это бы действительно решило исход несправедливо.

Но когда заступ копеечный, а игрок, сделавший его, вообще никак не повлиял на ход событий на льду, к чему все это совершенно бессмысленное крючкотворство?

Руководители КХЛ, будьте любезны, рассмотрите этот эпизод. Если согласитесь с моими доводами, поправьте правила. Не позвольте бесчувственным машинам уничтожить дух нашей любимой ледовой игры!