Между первой и второй: армейцы Москвы потратили полторы минуты на четыре шайбы

В регулярке «Северсталь» обыграла столичных армейцев в 3 матчах из 4. Но в плей-офф хоккей принимает иные очертания, а ценность побед и поражений несоизмеримо выше.

В начале команды словно присматривались друг другу. Хотя, казалось бы, играли накануне. Счет был открыт ближе к середине периода. Гости отличились в большинстве. Робин Пресс мощно зарядил от синей линии и распечатал ворота Шарыченкова.

ЦСКА ответил лишь во втором отрезке, зато как! Сразу две шайбы за 1 минуту. Отличились Михаил Григоренко и Виталий Абрамов. 2:1!

Статистика второго периода по броскам впечатляет 44:9 в пользу армейцев. В какой-то момент хозяева воспользовались ближней лавкой и просто заперли рысей в зоне, то и дело нанося броски. Желто-чёрные отбились, но в третьем отрезке история повторилась. Теперь ЦСКА понадобилось лишь 30 секунд на две шайбы. Виталий Абрамов, а затем Сергей Плотников огорчили Дмитрия Шугаева. 4:1!

Одну шайбу «Северсталь» отыграла. Илья Иванцов сократил разрыв. 4:2! Череповчане пошли ва-банк, сняв вратаря, но получили гол в пустые ворота. 5:2! Дубль Сергея Плотникова и победа ЦСКА в первом матче серии.

ЧТО ГОВОРИЛИ ТРЕНЕРЫ

После матча наставники команд подвели итоги.

Главный тренер «Северстали», Андрей Разин объяснил причины поражения:

«Провели хороший первый период, держали шайбу. Неплохо в атаке действовали. Второй период сами себе пару смен «привезли», плюс ужасное выступление наших центральных нападающих на «точке». Первые два гола пропустили после этого. Не считая пропущенного гола в пустые ворота, все шайбы одинаковые. Разберем, посмотрим. Серия только начинается. Поборемся.

Какие изменения ожидали у соперника? Да никаких не ожидали. Игру на точке вбрасывания мы проиграли, в отличие от последней игры с ЦСКА. Практически каждое вбрасывание в нашей зоне заканчивалось броском по воротам. Тяжело проводить смену в своей зоне, все сидят в снегу, морозятся.

Возьмите Плотникова и Денисова, Седова, Чуркина – им тяжело противостоять такому шкафу. Тем более Плотников с таким опытом. В следующей игре выпустим более крупных игроков».

Наставник ЦСКА, Сергей Федоров также поделился впечатлениями от первого матча плей-офф:

«Удалось после трех дней подготовки выйти на тот уровень игры, который помог нам забить важные голы. Хотя пропускать первыми – не дело. Во втором периоде теряли своих нападающих, нас отрезали одним пасом. Подсказали ребятам, что два крайних играют против двух защитников соперников. Отметим наших центральных, а вот большинство оставляет желать лучшего. Не особо концентрировался на том, что в первом раунде много побед «нижних» команд над «верхними». Мне помощники говорили результаты и показывали видео, а я больше концентрировался на нашем сопернике.

Вбрасывание – это начало игры, единоборство. Наши ребята это прекрасно знают. Я в прошлом центрфорвард, сам участвую в тренировках в процессе вбрасываний. У нас в команде раньше были четыре крайних нападающих из шести выполнявших функции центральных. Вбрасывание – важная составляющаяся, кто его выиграл, тот владеет инициативой.

Стал ли Шарыченков первым номером? На данный момент Саша Шарыченков играет в воротах, будем двигаться шаг за шагом. Сложно играть, когда мало бросков. Вратари должны быть в ритме и в режиме, когда есть работа в каждой смене. Для команды это хорошо, когда соперник не заходит в нашу зону, но это очень тяжёлая составляющая для наших вратарей. У Адама и Саши есть определенная рутина, с помощью которой они себя готовят, поэтому ребята были готовы к любой атаке в нашей зоне. У нас были определенные проблемы, но мы их подкорректировали.

Дубль Абрамова? У Виталия Абрамова была серьезная операция и восстановление. То время, которое он пропустил, наложило опечаток. У него была первая такая серьезная травма. Я всегда говорю ребятам, которые играют в третьем-четвертом звене, что у них самый сложный ритм. Я рад за Виталия, что сделал огромный шаг и показал в этой игре свою настойчивость. Мы не сомневались в его мастерстве, но определенные физические данные и дефицит времени не давали ему войти в ритм игры».

ЧТО ГОВОРИЛИ ИГРОКИ

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников поделился эмоциями от первого матча кубкового розыгрыша:

«Сделали вывод после матча в Череповце. Теперь мы в плей-офф, и тут каждая ошибка может стоить поражения. Пропустили в большинстве, но смогли добавить и забить свои шайбы. Что сказал тренер в первом перерыве? Это военная тайна. «Северсталь» мощно начала, поэтому тоже вполне могла продолжить путь андердогов первого дня плей-офф, но мы смогли победить».

Нападающий «Северстали» Адам Лишка ответил на вопрос, что нужно для победы над ЦСКА:

«Играть, как мы играли первый период. Четко и дисциплинированно. Вот ЦСКА соблюдал дисциплину, всего раз удалились. Нам нужно за счет своей скорости зарабатывать большинство и играть. На точке вбрасывания соперник доминировал сегодня. Нужно тут тоже подтянуться».

И ТИШИНА…

И вроде все хорошо, кроме одного «но». Полупустых трибун «ЦСКА-Арены». Нападающему «Северстали» Игорю Гераськину в послематчевом интервью задали вопрос о том, удивило ли его количество зрителей на трибунах сегодня вечером:

— Да, думал будет больше народу, — ответил форвард.

— Обидно или подстегивает? — продолжил один из журналистов намекая, что это на «Северсталь» не пришли.

— Это уже не наше дело, сколько тут людей приходит, — ответил Гераськин. И правильно. Потому что как раз желто-чёрных «маячков» на трибунах хватало. В Череповце все билеты на два матча проданы. А вот почему на ЦСКА зияющие дыры из пустых рядов даже на плей-офф? ( в регулярке такое тоже частенько наблюдалось). Наверное, клубу пора понять, что правильный маркетинг творит чудеса. А бить себя в грудь и наводить искусственный ажиотаж — ну такое. ЦСКА — великий клуб, но пора идти в ногу со временем.

Второй матч серии ЦСКА — «Северсталь» пройдет 4 марта в 17.00 на ЦСКА-Арене.