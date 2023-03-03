Удачи вам, Профессор Ларионов! Но будьте бдительны: вы пошли против закона

Да, можно сказать, что нижегородцев в стартовой встрече плей-офф при счете 2:1 в пользу московского «Динамо» надломил незасчитанный гол Гончарука. Но ведь отменили его абсолютно правильно. А главное - в битвах на вылет нужно уметь держать удар. Какой бы он ни был – справедливый или не очень. Плюс оперативно на происки оппонента предъявлять свои неубиваемые контраргументы. Вот с этим у молодых автозаводцев сразу обозначились проблемы. Причем очевидные. Однако тренер ничего менять не намерен.

- Мы не будем отказываться от своего стиля, - заявил Игорь Ларионов вчера после поражения (1:3). - Наоборот, просим ребят, чтобы они творили на льду даже при счете 1:2. Мы не хотим, чтобы они бежали по одному и забрасывали шайбу в зону, потому что игра нашей команды основывается на импровизации. Хотим, чтобы ребята даже в такой ситуации искали ходы за счет именно паса, игровой смекалки и таким образом преодолевали редуты. Из того, что не получилось, мы можем вынести много позитива. Есть моменты, которые мы хотели показать, которые были близки к совершенству. В пятницу обсудим все эти вещи с ребятами, сделаем кое-какие перестановки. С новыми силами будем играть в тот хоккей, который вы видели в течение всего сезона. Серия мне видится долгой. Настраиваем ребят на то, чтобы успокоились и играли в тот хоккей, в который любят играть. Мы не будем, еще раз повторю, откатываться, выбрасывать шайбу из зоны – будем играть в тот хоккей, в который умеем.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Вот так! Вроде бы золотые слова. Однако, если мне не изменяет память – а она у меня надежная! – «Детройт» в прошлом веке и «Тампа» в этом, побив все рекорды НХЛ по победам в регулярке, входили в плей-офф с прекрасным – если не сказать, шапкозакидательским! - настроением и под таким же флагом. Ничего менять не станем, раскатаем всех на одном коньке, ибо мы априори самые прогрессивные и умные.

И что? Чемпионы регулярного сезона в обоих случаях вылетели из Кубка Стэнли с оглушительным треском и позором. «Лайтнинг» вообще всухую продули заштатному «Коламбусу», а Кучеров опустился до откровенного хамства. Пролетела со свистом над Эдмонтоном и талантливая молодежка Профессора на ЧМ-2021в Канаде, где в четвертьфинале еле одолела немцев, чтоб потом знатно получить по щам от Кленовых и финнов. Исправиться Ларионову возможности не дали. А вот «красные крылья» и «молнии» через год перестроились и приватизировали Кубок Стэнли на пару сезонов.

Жутко хочу ошибиться, но с бразильским хоккеем юным волжанам в Кубке Гагарина ничего не светит. Сергей Федоров, лучший центр мирового хоккея 90-х годов, подтвердит! У ЦСКА состав куда более матерый и умелый, чем у «Торпедо». Тем не менее главный тренер армейцев прекрасно понимает: даже с нерейтинговыми бегунками из «Северстали» ввязываться в открытый хоккей только себе дороже – и силы лишние потратишь, и нужный результат не гарантирован. Недаром в гладком турнире Андрей Разин со своей шпаной – в хорошем смысле! – заставил капитулировать действующих чемпионов в трех матчах из четырех. Да еще с каким счетом – 4:1 (дважды) и 6:4!

Источник фото: ХК «Северсталь»

Вчера – вы не поверите! - «Северсталь» тоже выиграла. Первый период. После перерыва москвичи включили кубковый турборежим. Во второй трети перебросали череповчан 19 против 3, в третьей – 15 против 8 и забросили четыре подряд шайбы, словно достали их из-под струйного принтера. Один армеец заряжает издали, другой подправляет с пятака – и вуаля! В итоге 5:2 - элементарно, Ватсон! Классика плей-офф. К слову, точно так же в основное время забили оба гола в Омске. Да и единственный в позавчерашнем матче в Ярославле.

Увы, даже в советские времена, когда игроки сидели почти весь сезон на базах, а тройки наигрывались годами, наш комбинационный удалой стиль далеко не всегда приносил плоды в стыках с североамериканцами. Канаде мы умудрились отдать на своем аэродроме в Лужниках даже выигранную на их льду Суперсерию-1972?! Мы забивали после кружевных размашистых атак, а Эспозито, Хендерсон и Ко регулярно засовывали нам в сетку всякий мусор с ближнего и дальнего пятаков.

Сейчас, когда весь мир перешел на заокеанские коробки-лифты, разве что в овертаймах «три на три» можно еще лицезреть те самые пресловутые кружева от Чернышева, Тарасова, Боброва, Тихонова. Причем в девственном виде. Ибо там действительно атака не начинается с броска, а заканчивается им. В чем и было коренное отличие советского хоккея от канадского. То есть главное тут - контроль шайбы. С Ларионовым здесь не поспоришь.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Однако на узких площадках при игре «пять на пять» все это уже не работает. Элементарно нет места! Даже если у тебя в команде сплошь Малкины, Кучеровы, Панарины, Капризовы с Макдэвидами и Маккиннонами. Простота – залог успеха. В «Торпедо» сейчас не то что Русской пятерки не видно – неизвестно даже, когда вернется в основу Кручинин!

Словом, товарищ Профессор, я вас предупредил. Если что – пеняйте на себя! В любом случае буду болеть за вас. Увидеть в прямом эфире чудеса вроде триумфа США в Лейк-Плэсиде-1980 мечтает каждый поклонник шайбы!