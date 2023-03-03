Жестокая месть «верхов». Фавориты взяли реванш за поражения в первых матчах

«Салават Юлаев», СКА, «Локомотив» и «Ак Барс» одержали уверенные победы и сравняли счет в сериях (1-1).

Уфа: «Серебро» потускнело

Если в среду голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, которого в команде зовут «Серебро» - повесил на ворота амбарный замок, капитулировав лишь единожды, то сегодня в них залетело буквально все. Да и полевые игроки слабо ему помогали. Фолили на ровном месте и облюбовали штрафной бокс.

Уже на второй минуте защитник не «Нью-Джерси», а уже «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин (в Уфе играет на правах аренды) реализовал численное преимущество.

«Моряки» быстро ответили голом Михала Криштофа, но до перерыва юлаевцы дважды уязвили Серебрякова, против которого ополчились буквально все отскоки-рикошеты.

Источник фото: ХК «Салават Юлаев»

К середине матча сомнений в его исходе не осталось – 5:1. Однако последнее слово осталось за командой Леонида Тамбиева, забившей второй гол. Третий период превратился в спокойный эндшпиль без удалений.

Теперь соперникам предстоит перелет во Владивосток. В регулярке «Адмирал» дважды обыграл «Салават» в родных стенах. Впрочем, стоит ли вспоминать эти победы. Тем более что многое для хозяев будет зависеть от состояния Серебрякова. Нет уверенности, что ему хватит сил и эмоций на предстоящие матчи.

Радулов забил и побил

Уже на 14-й секунде Дмитрий Воронков распечатал ворота Владимира Тихомирова, с пятачка подправив летящую шайбу в сетку. Через шесть минут голкипер забил сам себе, а гол записали Воронкову. Тотчас Тихомирова заменил дублер Александр Судницин.

Интрига в татарстанском дерби было воскресла в самом начале второго периода, когда на пятачке ювелирно сработал капитан «Нефтехимика» Кирилл Воробьев. Но вскоре ее окончательно похоронил другой капитан – казанский. Александр Радулов хитро направил шайбу из-за ворот в кучу-малу и победно вскинул руки. Шайба рикошетом от ноги вратаря заползла в сетку.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Этим самый колоритный игрок лиги решил не ограничиваться и в середине матча помахался с молодым Андреем Чивилевым. Вторую пару «танцоров» составили защитник гостей Максим Гончаров и Илья Сафонов, ассистент капитана.

На кулаках Радулов одержал безоговорочную победу, но был признан зачинщиком драки и надолго присел на «лобное место», получив (2+5+10) штрафных минут. А его зам кулачный бой проиграл, хотя и расквасил сопернику нос.

До хет-трика Горди Хоу Радулову не хватило результативной передачи. Счет в большинстве закрыл Станислав Галиев.

Санкт-Петербург: блицкриг армии Ротенберга

Армейцы вылетели на лед «Ледового», как гориллы из клетки. Это выражение вошло в хоккейный обиход после четвертьфинала в олимпийском Ванкувере Россия – Канада, в котором «Кленовые» разгромили наших 7:3.

Первый десять минут вратарь минчан Константин Шостак держался, а потом в его воротах одна за другой влетели три шайбы. Причем почин сделали «узкие специалисты» из нижних звеньев – Василий Глотов (позавчера весь матч провел на лавке) и Святослав Гребенщиков. А когда защитник Игорь Ожиганов в чужой зоне обокрал форварда Владимира Алистрова и снял паутину с девятки, на повестке дня остался лишь один вопрос – сколько шайб отгрузят хозяева «зубрам».

Герой первого матча Алистров все делал невпопад. До роковой потери он вместо броска с козырной позиции стал тянуть паузу и уехал к лицевой линии, откуда можно забить только с помощью вратаря. Но Дмитрий Николаев, которого тренера оказали доверие и не посадили на лавку, подарков делать не собирался.

Перед сиреной на перерыва гости лишились лидера атак Ника Меркли, которого удалили до конца игры за длинный язык. Канадец бурно оспаривал 5-минуный штраф защитника Тимофея Ковгорени за толчок на борт капитана СКА Дмитрия Яшкина.

Источник фото: ХК СКА

С русским чехом ничего не случилось – встал, отряхнулся и продолжил играть.

После перерыва питерцы сыграли рационально, по счету. Их не заставил нервничать ответный гол Райана Спунера.

В третьем периоде хозяева не только сохранили перевес, но и упрочили.

«Зубров», потерявших в первом матче травмированных защитников-легионеров Кевина Лалонда (разрушителя) и Джозева Душака (созидателя), подвел обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт. При счете 0:0 канадец схватил штраф за удар клюшкой по ловушке Николаева, а когда в концовке минчане сняли вратаря и пошли на штурм, форвард врезал сопернику в пах и схватил (5+20) штрафных минут.

Ярославль: у Дорожко нащупали «кнопку»

Когда выскочивший с лавки Максим Шалунов, получив чудо-передачу от Максима Березкина, фирменным броском отправил шайбу в дальний угол впритирку к стойке, голкипера «Витязя» Максима Дорожко заменили. Главный организатор и вдохновитель победы в среду (1:0 ОТ) на скамейке запасных психанул. Счет стал 4:1. До второго перерыва Дмитрий Шикин сохранил ворота вне прикосновенности.

А на пятом минуте третьего периода гости изящно реализовали большинство – 4:2. Но буквально через 7 (!) секунд Александр Полунин восстановил разрыв в три шайбы, подловив отскок от лицевого борта.

Не прошло и минуты, как Артур Каюмов еще раз заставил капитулировать Шикина. В обоих случаях защитники гостей действовали на редкость безалаберно.

Перед ответными матчами в Балашихе возникли сомнения насчет вратаря «Витязя». Дорожко или Шикин? Думается, не пропусти последний из них эти две нелепые шайбы (его вины в них совсем нет), играть ему.

ТАБЛО

«Салават Юлаев» - «Адмирал» - 5:2 (счет в серии 1-1), СКА – «Динамо» Мн – 5:2 (1-1), «Локомотив» - «Витязь» - 6:2 (1-1), «Ак Барс» - «Нефтехимик» - 4:1 (1-1)