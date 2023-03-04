Да здравствует паритет! Во всех восьми сериях счет 1-1

Омск: джокер Якупов

Тренер-победитель «Авангарда» Боб Хартли с трибуны новой арены в Омске увидел триумф своей бывшей команды, завоевавшей два года назад Кубок Гагарина. Выиграв шестой матч финальной серии у ЦСКА 1:0 в подмосковной Балашихе. Золотой гол забил Сергей Толчинский, признанный MVP плей-офф.

Сегодня герой тех событий не ушел со льда без заброшенной шайбы, его бросок в незащищенные ворота (восхитимся и чудо-передачей Алекса Броадхерста) позволил омичам закрепить преимущество – 3:1. Ассистентский балл записали и Наилю Якупову, восстановившемуся в конце регулярного чемпионата. Травма олимпийского вице-чемпиона Грицюка открыла первому номеру драфта НХЛ десятилетней давности дорогу в топ-6. И он шансом воспользовался.

Хотя поначалу двумя глупейшими удалениями дал повод вспомнить о ярлыке, который ему прочно приклеили: «Видит себя в хоккее». За второй фол голом наказал лучший снайпер «Сибири» Александр Шаров – 1:1. А счет открыл защитник Зият Пайгин, впервые забивший в плей-офф.

На 33-й минуте Якупов загладил вину дерзким сольным рейдом. Заложив корпус, он выкатился на ближний пятачок и подо льдом отправил шайбу в сетку, сбив потом ворота. Тщетно голкипер Денис Костин пытался клюшкой выбить шайбу.

Источник фото: ХК «Авангард»

К слову, выбор голкипера наставником гостей Андрея Мартемьяновым не то чтобы удивил, но на замену блестяще сыгравшего позавчера Антона Красоткина надо было решиться.

Костин в сезоне-2014/15 провел несколько матчей в плей-офф за «Авангард», но победить свою бывшую команду ему не удалось.

Точку поставил Павел Дедунов, заставив вспомнить о его переломном в финале-2021 голе в овертайме четвертого матча против ЦСКА (в меньшинстве!). Похвалим и Владимира Жаркова, отвоевавшего шайбу и выложившего ее на клюшку партнера.

Удивило, что уступая 1:4 и имея десять минут на спасение, Мартемьянов не решился заменить вратаря, а ведь его подопечные надолго запирали «ястребов» в их зоне. Как говорится, гол назревал, но не созрел.

Неплохо бы взять пример с главного тренера СКА Романа Ротенберга, выискивающего минимальный шанс на спасение. В первом матче с минчанами (4:6) при счете 2:5 он несколько раз снимал вратаря Дмитрия Николаева и его команда сократила разрыв до минимума.

Екатеринбург: «Магнитку» вытащил канадский вратарь…

«Автомобилист» проиграл сказочно. В конце третьего периода хозяева сняли вратаря и Брукс Мэйсек сравнял счет. Забив в стиле своего тренера Владимира Воробьева, клавшего такие шайбы с передач Уэйна Гретцки в «Рейнджерс». Именно Воробьев во время тайм-аута чертил на планшете спасительную комбинацию.

В первом овертайме гости еле двигали ногами, в игре их держал голкипер Эдди Паскуале. Канадец пропустил первый матч серии, чем изрядно удивил.

Развязка наступила на 5-й минуте второго дополнительного периода. Слабенький бросок в сторону ворот капитана «сталеваров» Егора Яковлева неожиданно стал победным. В центре зоны форвард Георгий Белоусов неожиданно сунул клюшку и переправил шайбу в сетку. Это несчастный случай и ошибка одновременно.

Источник фото: ХК «Автомобилист»

Яковлев в финале с ЦСКА сам побывал в шкуре Белоусова, когда в конце пятого матча выбрасывал шайбу по борту и угодил в мягкое место канадскому одноклубнику. И, прощай, Кубок Гагарина.

В раздевалке победителей лучшим назвали Паскуале. Вряд ли теперь он уступит пост номер один Василию Кошечкину, который сыграл в каждом из 15-ти плей-офф КХЛ.

Москва: …а «Северсталь» - российский голкипер

Армейцы проспали первый период, как и в первом матче, пропустили гол.

Главный тренер гостей Андрей Разин сразу после поражения в четверг обещал поставить на вторую встречу крупных игроков. Вряд ли свежие форвард Александр Суворов или вратарь Александр Самонов габаритнее тех же Кирилла Пилипенко или Дмитрия Шугаева, но именно они внесли едва ли не решающий вклад в сенсационную победу «рысей».

Суворов открыл счет, перехватив читаемую передачу под синюю линию Антона Слепышева, на разности скоростей ушел от медленного Владислава Провольнева и бросил в домик Александру Шарыченкову.

После перерыва красно-синие яростно штурмовали владения Самонова, но голкипер решил разом взять реванш за все личные неудачи в матчах против ЦСКА, которые его преследовали в форме СКА.

Чемпионы же посчитали, что победа никуда от них не денется, действовали небрежно и часто фолили. Особенно их капитан Никита Нестеров.

В середине третьего периода хозяева в течение 45 секунд дважды поразили ворота и окончательно уверовали в успех. Гости же мобилизовались и через пару минут ответили голом Николая Тимашова с добивания. Шарыченков неловко парировал шайбу перед собой после наброса от синей линии Даниила Вовченко.

Вскоре молодой Тахир Мингачев, схватив штраф за выброс шайбы, поставил команду в затруднительное положение. Но хозяевам удалось отстоять ворота.

Нельзя сказать, что гости оборонялись пассивно. Жирные моменты упустили Игорь Гераськин и Давид Думбадзе, не сумевшие переиграть вратаря в ближнем бою.

Источник фото: ХК «Северсталь»

Первый дополнительный период прошел в зоне «рысей». На половину ЦСКА вполне можно было выпускать ледо-заливочный комбайн. Самонов и его команда каким-то волшебным образом устояли. Перед четвертым перерывом хватка армейцев начала ослабевать.

И на третьей минуте второго овертайма гости забили победный гол. Он пришел после очередной оплошности Нестерова, промахнувшегося по шайбе у бокового борта. Гуслистов на скорости проскочил мимо опростоволосившегося олимпионика и низом отправил шайбу между ног Шарыченкова. Напрасно шведский оборонец Фредрик Класссон в падении попытался блокировать бросок, только помешал бедолаге-вратарю.

Перед матчами в Череповце главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову надо наладить дисциплину в команде и подумать о вратаре. Может, стоит доверить пост номер один шведу Адаму Рейдеборну? Показалось, Шарыченков после поражения 4:6 от «Северстали» на финише регулярного чемпионата «поплыл» и потерял уверенность, вроде бы обретенную после Нового года.

Сегодня же наставник ЦСКА (к слову, лучший тренер лиги в прошлом сезоне) запомнился черными перчатками с логотипом КХЛ, которые надел по ходу игры. Неужели замерз?

ТАБЛО

«Авангард» - «Сибирь» - 4:1 (счет в серии 1-1), «Автомобилист» - «Металлург» - 2:3 ОТ2 (1-1), ЦСКА – «Северсталь» - 2:3 ОТ2 (1-1), «Торпедо» - «Динамо» М – 5:2 (1-1).