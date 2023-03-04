Ларионов прислушался к «Советскому спорту», уважил законы плей-офф – и победил

Все с этим противостоянием по большому счету ясно. Уже во второй встрече соперники предъявили все свои козыри. Сегодня они оказались более весомыми у волжан. Но сумасшедший старт второго периода от «Динамо», когда москвичи в течение шести минут перебросали хозяев 12 – 0, плюс итоговый расклад по силовым приемам – 36 – 8 в пользу бело-голубых, говорит о том, что уже в понедельник в Петровском парке все может поменяться на 180 градусов.

Торпедовцы сделали выводы после поражения в матче №1 и, как и призывал «Советский спорт», упростили игру. Нет, от контроля шайбы по всей площадке птенцы Профессора не отказались. Однако в чужой зоне в бои местного значения в позиционном нападении больше не ввязывались. Если атака с ходу захлебывалась, возвращали шайбу на синюю линию – и быстренько заряжали оттуда. В надежде на подправление, рикошет, добивание. При этом, разумеется, один, а то и два нападающих перекрывали обзор вратарю.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Именно так в сетку гостей и влетели все четыре первые шайбы. Правда, самая первая – в большинстве. А вторая – уже на 6-й минуте едва ли не со второго броска «Торпедо». Герой предыдущего матча Коновалов таким образом был деклассирован уже в дебюте, что мгновенно осознал Алексей Кудашов и отправил в ворота Волкова. Надо отдать должное тренеру – этот ход полностью оправдал себя: следующую шайбу автозаводцы забросили только в третьем периоде при счете 2:1.

Да, торпедовцы перестроились, стартовая треть осталась за ними. Но динамовцы в какой-то степени сами отдали хозяевам игру, не додавив соперника во второй двадцатиминутке. В ее начале, как мы упомянули выше, на льду была лишь одна команда. Стало ясно, как намерены забирать эту серию динамовцы – ну, конечно, силой в движении! В соответствии с девизом прославленного общества.

Пользуясь абсолютным преимуществом в габаритах, бело-голубые попросту измордовали миниатюрных бегунков Ларионова, преследуя их на каждом метре льда. Показательным стал ответный гол. Гости организовали гибридный проброс. Муранов сзади накатил на Федотова, тот откинул шайбу вдоль борта, где ее уже караулил Каблуков. Мгновенный перевод на пятак на клюшку Джиошвили – вынимай, Кульбаков! Поистине детский мат в три хода. Игорь Николаевич, правда, считает, что судьи там ошиблись, не зафиксировав проброс. Но тут, увы, уже ничего назад не отмотаешь.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Все, в общем, было в руках «Динамо». Подавленные торпедовцы бесхитростно выкидывали шайбу, не в силах провести хоть какой-то осмысленный контрвыпад. Но москвичи тупо перестарались. На 29-й минуте Малышев в своей зоне у борта в безобидной ситуации въехал сопернику в номер. Двух минут большинства хозяевам хватило, чтоб перевести дух и восстановиться, а гостям это меньшинство сбило весь порыв напрочь.

Ну а затем еще и Джиошвили неосторожно у борта воткнулся в Атанасова. Василия под руки врачи увели в раздевалку, а Максим присел в штрафной бокс на пять минут.

Вот так песенка «Динамо» и была спета. Вскоре после второго перерыва Федотов реабилитировался точным броском издали, а Воронин на 47-й минуте преуспел на добивании после опять же выстрела почти от синей линии Конюшкова. 4:1. Игра сделана.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Говорю же: Профессор вместе со своими смышлеными студентами извлекли выводы – не мудри без причины, закрывай вратаря, пали со всех точек и подправляй, добивай, заноси с мясом.

Интереснейшее противоборство, скажу вам, вырисовывается. С претензией на золотую историю! Порой «Торпедо» напоминало мне сегодня Красную машину времен Ларионова, а «Динамо» - сборную Канады образца Суперсерии-1972.

Чья возьмет? Надеюсь, в понедельник роскошный дворец в Петровском парке будет забит до отказа. Приходите все, если есть возможность! Гарантирую – не пожалеете точно. Такое великолепие нельзя пропустить!