«Мы нажрались»: Андрей Разин провел самый сложный матч в тренерской карьере

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Субботним вечером в Москве армейцы и рыси вновь сошлись в ледовой баталии. ЦСКА решил с первых минут показать, кто в доме хозяин — армейцы сразу пошли в прессинг, предложили череповчанам много силовой борьбы. «Северсталь» же огрызалась контр-вылазками к воротам Шарыченкова. После прошлого матча наставник рысей Андрей Разин сделал акцент на игру на вбрасываниях — она у желто-черных была отвратительна. В этом встрече показатель подравнялся с армейцами. Кроме того, с одного из удачных началась голевая атака рысей. Александр Суворов улетел на рандеву с голкипером ЦСКА и обыграл Шарыченкова. 1:0.

ЭМОЦИИ ЧЕРЕЗ КРАЙ

Гол «Северсталь» забила в формате 4 на 4. За грубость были удалены Окулов и Чуркин. Эмоций в матче было много, команды часто устаивали мини-потасовки. Удалений хватали больше армейцы, но рыси воспользоваться большинством не смогли. Хотя и держали хозяев в зоне очень неплохо.

Второй период ЦСКА решил провести по прошлому плану. Они пытались запереть череповчан в зоне, но те старались отодвинуть игру от ворот хотя бы к бортам, чтобы не допускать бросков.

Ответить армейцы смогли лишь в середине третьего периода. Причем, «Северсталь» снова пропустила две шайбы за 44 секунды. Владислав Каменев и Михаил Григоренко заставили полные трибуны навести шума на арене.

ВСЕ СНАЧАЛА

Быстро пропустив две, череповчане так же быстро сравняли. Защитник Николай Тимашов отправил команды в овертайм.

Первый овертайм прошел под диктовку хозяев площадки, но выявить победителя не удалось. Во втором дополнительном периоде рыси сразу понеслись вперед, и этот смелый ход принес им победу. Никита Гуслистов отправил шайбу под щитки Шарыченкову. 3:2 (ОТ).

Победа «Северстали». Счет в серии 1:1, и она переезжает в Череповец.

ЧТО ГОВОРИЛИ ТРЕНЕРЫ

После матча наставники подвели итог встречи.

Главный тренер «Северстали», Андрей Разин поделился впечатлением:

«Это самая сложная игра в моей тренерской карьере. Спасибо ребятам за победу. Много переловили на себя, пришлось менять тактику. Хорошо сыграли на вбрасываниях.

После первой игры мы обращали внимание на это плюс на те мелочи, которые я не буду озвучивать, но внесли коррективы и по позиционной обороне, и по вторым периодам. Говорить не буду, пусть Сергей Викторович Фёдоров это сам увидит и сам догадается.

Тайм-аут в овертайме? Мы «нажрались» очень сильно, говоря хоккейным языком. У нас один хоккеист ошибся, я посчитал, что на эту ошибку наложатся другие, и решил взять паузу. Игрокам она нужна была, да и вратарю Сашке Самонову.

Мы уже несем потери. Два перелома у нас, у защитников — в прошлой игре выбыл Хабаров, в этой — Чуркин».

Наставник ЦСКА, Сергей Федоров рассказал о причинах поражения:

«Соперника с победой. Мы дали себе шанс, к сожалению, не сложилось. Разберем ошибки, жизнь продолжается. Конечно, хотелось бы другого результата. Но хотеть и мочь — разные вещи. Готовимся к выезду, будет тяжёлый выезд для нас, не так часто мы обыгрывали в гостях «Северсталь».

ЦСКА впервые за девять лет проиграл матч первого раунда? Плей-офф — это такая штука, что всё может быть. Солдат не сбился с пути и с шага, это точно. Так бывает. Овертайм — это часть плей-офф. Это новая стадия для нашей команды, никто не вспоминает прошлое. Увы, сегодня не сложилось, хотя парни сделали достаточно, чтобы в овертайме забить.

Те голы, которые мы пропустили, их обсуждать особо не надо, все и так все видели. Посмотрим, разберем игру. «Северсталь» — хорошая команда. Очень организованная, подвижная с четко налаженной тактической схемой игры. В этом ничего для нас нового нет. Все уступчивые команды остались за бортом.

Сегодня были полные трибуны. Мне лично важно, чтобы приходили зрители. Для ребят это хороший стимул. Атмосфера прекрасная, думаю, мы порадовали болельщиков, но пока не результатом».

ЧТО ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ

Автор победной шайбы, нападающий «Северстали» Никита Гуслистов поделился эмоциями:

Как забил победную? Хорошо начали атаку, как на тренировках, получилось оббежать защитника, а там уже нужно было только бросить. Вся команда работала четыре периода, много на льду отдали. Вратарь у нас молодец, много вытащил. Считаю, что мы сегодня полностью заслужили победу.

Тайм-аут в овертайме? Дали немного передохнуть, четвертый период, получается, как и второй период — дальняя лавка. Соперник очень хорошо делает наложения. Где-то не получалось у нас выводить шайбу, вовремя меняться, много сил отдавали. Взяли эти 30 секунд, чтобы передохнуть немного, сбить этот темп.

Как готовились? Был акцент на вбрасывания— где-то в своей зоне даже если не выиграть, то просто не проиграть. Много исправили в этом плане, разобрали выход из зоны. В прошлой игре ЦСКА хорошо на нас давил, в этой игре мы чуть-чуть подправили ситуацию, получалось уже лучше».

Форвард ЦСКА, Максим Мамин также подвел итог матча:

«Сама игра была хорошей, несмотря на то, что результат отрицательный. Но это никак нас не пошатнёт — едем в Череповец забрать две игры. У меня был выход один на один с вратарем, но забить не получилось сегодня.

Могли удержать преимущество, но пропустили гол. Ошиблись в обороне. Надо было в овертайме дожимать, но это плей-офф — никто и не думал, что будет легко. Сегодня не повезло. Арены были полные — поддержка чувствовалась».