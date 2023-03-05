С русским капитаном «Вашингтон» неубиваем! 168-й скальп Овечкина

На нынешнюю труппу «Кэпиталз» без слез не взглянешь. Особенно на линию обороны. Мало того, что давным-давно на больничном ее лидер Джон Карлсон, а Дмитрий Орлов крушит рекорды результативности в «Бостоне». Перед визитом к «акулам» угодили в лазарет Мартин Фехервары с Ником Дженсеном, с которым в конце февраля «столичные» продлили контракт на четыре сезона за 10 млн долларов.

В итоге против «Шаркс» вышли сразу три дебютанта-тыловика: 20-летний канадец Винсент Иорио и пара шведов – 22-летний Расмус Сандин и 26-летний Габриель Карлссон. Причем Иорио вообще прежде в НХЛ не играл, а Карлссон проводил первый матч в сезоне. Сандин только-только перебрался из «Торонто» - это реальное усиление «Вашингтона» на перспективу.

Неудивительно, что со столь необбитой защитой, лидером которой по ледовому времени неожиданно оказался экс-юлаевец Александр Алексеев – 23:07, гости к 16-й минуте, казалось бы, безнадежно горели – 0:2.

Признаюсь, после напряженного трудового дня с четырьмя битвами в Кубке Гагарина в три ночи я сломался и пошел спать. Каково же утром было мое удивление, когда увидел конечный результат! Попутно Ови настрелял очередной дубль, добавил очко за передачу и с 1470 (815+655) очками поднялся на 16-е место среди бомбардиров НХЛ всех времен! Финский голкипер «Сан-Хосе» Каапо Кяхкенен стал 168-й жертвой Александра. Больше вратарских скальпов только у Яромира Ягра (178) и Патрика Марло (177).

Что же произошло после стартовой трети, в которой «акулы» задавили гостей – 20 бросков против пяти? Да вдруг проснулся прибывший из «Брюинз» в обмен на Орлова 33-летний американский нападающий Крейг Смит! Оформил дубль, причем его второй гол засчитали только после просмотра видео, удостоверившись, что забит он был не рукой, а черенком.

Этот эпизод настолько возбудил тренера хозяев Дэвида Куинна, что американец многократно обматерил судей. У арбитров не оставалось иного выбора, кроме как отправить импозантного буяна в ссылку до конца матча в раздевалку. Случился сей инцидент при счете 2:4, после чего игра была по сути сделана.

Овечкин, игравший в тройке с Кузнецовым и Уилсоном, расчехлил свою царь-пушку после второго перерыва. В большинстве зарядил из всем известного офиса №8 – Оши добил. 5:2. Затем в атаке с ходу с правого фланга с кистей воткнул в дальний угол. 6:3. Подытожил с пятака, куда снаряд доставили те самые новички Сандин и Иорио. 7:3.

Ну что, дамы и господа, поклонники Великой восьмерки, а ведь свежее пополнение «Кэпиталз» не подкачало:

Крейг Смит – 2 (2+0) очка, полезность «плюс 3»;

Расмус Сандин – 3 (0+3), «плюс 1»;

Габриель Карлссон – 2 (0+2), «плюс 3»;

Винсент Иорио – 1 (0+1), «плюс 2».

К слову, накануне этой встречи «Вашингтон» продлил на год за 1,225 млн долларов договор с Николя Обе-Кюбелем - в начале сезона его забрали с драфта отказов у «Торонто». Канадский нападающий отблагодарил руководство «столичных» голом и передачей с полезностью «плюс 2».

Словом, чемпионат для «Вашингтона» далеко не закончен. До границы плей-офф на Востоке всего-то три балла, а впереди еще 18 туров. Со славным динамовцем в составе «столичные» точно клюшки не опустят. Самому Александру осталось сделать всего 15 точных выстрелов, чтоб выбить рекордный десятый сезонный полтинник.