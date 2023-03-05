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Овечкин открывает «Клуб тысячников» для отечественных снайперов

Александр Великий первым из наших забил 1000 голов в официальных матчах.
Овечкин открывает «Клуб тысячников» для отечественных снайперов
05 марта 2023 17:08
автор: Владислав Домрачев

Сегодня ночью в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (8:3) капитан «Вашингтон Кэпиталз» и второй снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин сделал дубль и довел личный голевой счет в текущем сезоне до 35. Его вторая заброшенная шайба оказалась юбилейной – 1000-й в карьере. Александр Великий стал первым отечественным бомбардиром, покорившим эту воистину космическую высоту.

Тысяча Овечкина складывается из 887 голов в НХЛ, забитых в свитере «столичных», 57 шайб в чемпионатах России (2002-2005, за московское «Динамо») и 56 – за сборную России. Напомним, Ови выступал на трех Олимпиадах (Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014), на 13-ти чемпионатах мира (Острава/Прага-2004, Вена-2005, Рига-2006, Москва/Мытищи-2007, Квебек/Галифакс-2008, Кельн-2010, Братислава-2011, Стокгольм/Хельсинки-2012, Хельсинки/Стокгольм-2013, Минск-2014, Острава/Прага-2015, Москва/Санкт-Петербург-2016, Братислава-2019), двух Кубках мира (2004, 2016), а также на этапах Евротура и в Евровызове.

В обозримом будущем Овечкин останется недосягаемым. Из игроков, не объявивших о завершении карьеры, в «Клуб тысячников» могут теоретически постучаться Илья Ковальчук (723), Евгений Малкин (645), Александр Радулов (434), Владимир Тарасенко (398), Никита Кучеров (340), Артемий Панарин (333), Евгений Дадонов (318), Евгений Кузнецов (296), Вадим Шипачев (288).

Топ-15 бомбардиров:

1. Овечкин* – 1000

2. Борис Михайлов 736

3. Сергей Макаров 726

4. Ковальчук** 723

5. Сергей Федоров 660

6. Малкин* 645

7. Владимир Петров 643

8. Сергей Мозякин 622

9. Вячеслав Старшинов 615

10. Павел Буре 588

11. Александр Мальцев 582

12. Александр Могильный 568

13. Валерий Харламов 567

14. Алексей Ковалев 550

15. Александр Якушев 549

* Продолжает карьеру.

** Не объявлял о завершении карьеры.

источник: «Советский спорт»
Овечкин открывает «Клуб тысячников» для отечественных снайперов
Овечкин открывает «Клуб тысячников» для отечественных снайперов
Александр Великий первым из наших забил 1000 голов в официальных матчах.
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