«Адмирал» показал, как обыгрывать фаворитов

А другие андердоги – «Витязь», «Нефтехимик» и минское «Динамо» уступили в родных стенах и проигрывают серии 1-2.

Во Владивостоке соперники ни разу не посетили штрафной бокс. За 74 с половиной минуты!

В конце второго периода уфимцы забили один за другим два гола, отличились молодой Артем Пименов и ветеран Николай Кулемин. Финита ля интрига?

«Нет!», - решительно ответили «моряки» и их тренер Леонид Тамбиев.

Источник фото: ХК «Адмирал»

Хозяевам помогла быстрая шайба защитника Динара Хамидуллина. А в концовке другой защитник, Евгений Лисовец, оказался расторопнее всех на пятачке.

На 15-й минуте дополнительного периода еще один защитник Юрий Паутов ухитрился отправить шайбу под перекладину с нулевого угла. Можно, конечно, предъявить претензии вратарю Илье Ежову. Однако правильнее будет выразить респект «моряку», забивающему по большим праздникам. А тут оказавшемуся впереди нападающих. Победный гол поставил на уши «Фетисов Арену», на которой собралось 5555 (магия цифр!) зрителей.

«Адмирал» вышел вперед 2-1. Кому-то подобное течение серии покажется сенсационным. Но некоторые эксперты и действующие игроки так не считают. Куда сенсационнее выглядела победа «Нефтехимика» в Казани (3:2 ОТ).

И сегодня «волки» вышли без тени робости и пиетета перед главным фаворитом чемпионата. Хозяева не смутила помарка вратаря Владимира Тихомирова, которого в середине первого периода подвела ловушка, и Кирилл Петров открыл счет.

Страсти нешуточно накалились. Вадиму Шипачеву на чистом льду засадили в голову, так что визиром он расцарапал себе переносицу. Напрасно Вологодский Кросби вызвал с давки к судьям, демонстрируя окропленный кровью нос. Криминала люди в полосатых джерси не увидели.

Во втором периоде лидера атак хозяев Павел Порядин реализовал большинство сочным уан-таймером от правого борта. Но Александр Радулов и Илья Сафонов вкатились вдвоем против одного защитника, ветеран отдал, молодой забил.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Интрига умерла на экваторе третьей 20-минутке после гола Никиты Дыняка. «Волки» давили, «барсы» забили. Так бывает.

В Балашихе автора этих строк больше всего интересовал вопрос посещаемости. Устоит ли антирекорд на «ЦСКА Арене», собравшей на первом матче ЦСКА – «Северсталь» 3800 зрителей? Болельщики «Витязя» и «Локомотива» не подкачали. На местной арене, которая носит имя капитана последнего чемпионского «Спартака» Юрия Ляпкина, собралась солидная аудитория – 5565 зрителей. Без малого аншлаг!

Железнодорожники мало что позволили хозяевам. Защитник Рушан Рафиков открыл счет, воспользовавшись непредвиденной и совершенно немотивированной отлучкой из ворот распиаренного Максима Дорожко. Вскоре молодой Даниил Тесанов напомнил болельщикам со стажем, как забивал легендарный Александр Якушев. Если позволил Як-15 раскатиться и получить на скорости шайбу – вынимай.

Источник фото: ХК «Локомотив»

А в Минске был установлен рекорд посещаемости в плей-офф-2023, который уже не будет побит. Если только питерцы не решат провести какой-нибудь кубковый матч на футбольном стадионе. Это, конечно, шутка. На «Минск-Арене» собралось 15086 зрителей. Вряд ли во вторник мы порадуемся аншлагу.

«Зубры», которые понесли кадровые потери из-за дисквалификаций и травм, очень старались, но не сподобились даже на плохонький голик. Хотя создали уйму острых моментов.

Источник фото: ХК СКА

Возможно, хозяев выбил из колеи отмененный гол на 26-й минуте. Первоначально судьи зафиксировали взятие ворот. «Секретная комната» его легализовала, подтвердив пересечение шайбой линии ворот. Но после тренерского запроса гостей рефери в ходу «киносеанса» выявили помеху вратарю Дмитрию Николаеву. Нет гола!

Старшие по рангу, словно сговорившись, положили соперникам на их поле по четыре шайбы. Андердоги не последовали примеру грозе авторитетов «Адмиралу».

ТАБЛО

«Адмирал» - «Салават Юлаев» - 3:2 ОТ (счет в серии 2-1), «Витязь» - «Локомотив» - 0:4 (1-2), «Нефтехимик» - «Ак Барс» - 1:4 (1-2), «Динамо» Мн – СКА – 0:4 (1-2).