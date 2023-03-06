«Динамо» - не костоломная сборная Канады! Мастер-класс Кудашова юным птенцам Профессора

«Динамо» в первом периоде здорово удивило. После субботней зарубы в Нижнем я позволил себе сравнить бело-голубых с Кленовыми листьями образца Суперсерии-1972, а волжан – с Красной машиной времен Игоря Ларионова. Не ожидал, что точно такое же мнение сложится и у олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, отца лидера нападения «Торпедо»:

- Меня немного удивляет, что «Динамо» ушло в канадский хоккей. Все-таки бело-голубые именно играли в регулярном чемпионате, были красивые матчи и победы. Но в плей-офф «Динамо», видимо, из-за опасений перед «Торпедо» резко упростило свой стиль. На длинной дистанции плей-офф это может не принести успех. Но Алексей Кудашов — классный тренер, ему виднее. Что станет решающим фактором в серии? На мой взгляд, очень многое будет зависеть от судейства. «Динамо» — один из традиционных лидеров нашего хоккея, клуб с ресурсами, «Торпедо» — молодая команда, которая стала джокером сезона. Пошла рубка, очень много столкновений и сложных моментов для судейства. Посмотрим, смогут ли арбитры выдержать свою линию.

Лично я был уверен, что москвичи на своем льду продолжат в том же духе – бить и крушить все, что движется, тем более - то, что остановилось. Но нет!

С первых же минут стало ясно, что Кудашов решил поиграть с Ларионовым в чистый хоккей. Может, решил силы поберечь, ведь силовая манера чрезвычайно энергозатратная. Либо приберег этот аргумент на тот случай, если соперник поведет в счете.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Впрочем, не исключено, что главный арбитр КХЛ прислушался к огненному спичу Профессора на послематчевой пресс-конференции – Игорь Николаевич так и сказал, дескать, хотелось бы, чтобы КХЛ особое внимание уделила этой серии. Чтобы жесткость не переросла в жестокость. Ну из лиги, возможно, и пришла в «Динамо» директива – держать себя в руках.

Все это предположения, а ответ должна была дать сама игра. Так вот, если в субботу москвичи только в стартовой трети применили 17 силовых приемов, а всего за 60 минут – 36, то на сей раз в первом периоде хозяева сподобились только на семь хитов?! Автозаводцы ответили тремя. Вот лучшая иллюстрация, как соперники скорректировали тактику.

Основное внимание обе команды уделили обороне. Все фолы – по два удаления в стартовые 20 минут – следствие технического брака. Но никак - не грубости! Любопытно, что и при численном перевесе явных моментов никто не создал. Динамовцы, судя по всему, опасались контрвыпадов торпедовцев, ведь те известные умельцы – забивать в меньшинстве.

Словом, чтобы игра раскрылась, требовался первый гол. Фактор дальней скамейки во втором периоде вроде бы способствовал упору на нападение – так атакующим проще меняться по ходу. Однако после перерыва ничего не поменялось. Обе команды постоянно держали сзади двух игроков, а при потере шайбы к ним тут же присоединялся третий. Главное – не допустить обрезов, контратак с численным преимуществом, тем более выходов один в один.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

В этом окопном хоккее преуспели более искушенные динамовцы. На 28-й минуте открыли счет в полном соответствии с кубковой классикой. Тринеев выковырял шайбу за воротами Кульбакова, скинул назад Готовцу, а тот тут же перевел на пятак – Игумнов и обзор голкиперу перекрыл и первым был на добивании.

Спустя три минуты Муранов, поймав гостей на замешательстве в своей зоне, развил успех. Бело-голубые как раз воспользовались дальней лавкой для торпедовцев. Те очевидно переиграли смену, а динамовцы пошли в отбор в угол тремя нападающими. Ларионов не разобрался, откинул шайбу на свой дальний пятак, где капитан «Торпедо» Сизов ее не ждал. Зато Муранов все просчитал мгновенно – и всадил снаряд в девятку. 2:0!

Автозаводцы неимоверными усилиями к концу периода перевели-таки игру в зону «Динамо». Однако бросалось в глаза, что молодежи Профессора элементарно не хватает эмоций.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Видно, слишком большой ценой далась субботняя домашняя виктория – 5:2. Психологически торпедовцы выглядели выхолощенными в ноль. Уступая в счете, они за вторые 20 минут сподобились всего-то на 8 бросков. Недалеко ушли динамовцы – 10, но их наскоки были куда острее. При этом хозяева, пользуясь преимуществом в габаритах, попросту проламывали, продавливали оборону миниатюрных волжан, доминировали в единоборствах.

В заключительной трети торпедовцам ничего не оставалось, как большими силами двинуться вперед. И они тут же напоролись на контратаку «два в один», которая переросла в «три в два». Но автозаводцам это не помогло. О’Делл расстреливал Кульбакова вообще без какого-либо сопротивления – 3:0 спустя 69 секунд после стартового вбрасывания.

Чистая победа Алексея Кудашова! Чем ответит послезавтра Игорь Ларионов?