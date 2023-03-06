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«Солдат сбился с пути»? ЦСКА опять уступил «Северстали»

«Рыси» героически выдержали осаду армии Федорова, победили и вышли вперед в серии
«Солдат сбился с пути»? ЦСКА опять уступил «Северстали»
06 марта 2023 22:33
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Москвичи трижды лидировали в счете, команда из Череповца трижды восстанавливала равновесие и в третьем периоде дожала гостей. То ли еще будет в матче №4, который начнется 8 марта в 17:00.

Матч №2, выигранный «Северсталью» на «ЦСКА Арене» на глазах почти 9000 зрителей, без натяжки можно назвать бенефисом вратаря гостей Александра Самонова, отразившего 52 (!) броска. Правда, не за три, а за четыре с хвостиком периода. На его фоне голкипер армейцев Шарыченков (тоже Александр) пропускал легкие шайбы. Иные эксперты разглядели эфемерный рикошет от конька защитника красно-синих Фредрика Классона, который помог «малышу» Никите Гуслистовву забить победный гол. Автор этих строк этого касания не заметил.

- Солдат не сбился с пути, - заявил на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. Наверное, многие поверили, а зря….

Сегодня чемпионы, вышедшие в неизменном составе, сразу обрушили на ворота Самонова град шайб. Опешившие от такого массированного натиска хозяева вынуждены были нарушать правила. Дважды их отправляли в штрафной бокс за выброс шайбы. Гости успешно разыграли двух лишних – на щелчок в касание Михаила Григоренко среагировать вряд ли было возможно.

Редкая вылазка в зону армейцев завершилась ответным голом: Адам Лишка у борта выудил шайбу у Максима Соркина и Классона и с острого угла отправил ее в ближний угол.

Однако до перерыва подопечные Сергея Фёдорова, расставшегося с нефартовыми черными перчатками, в которых стоял на лавке во втором матче, поймали «рысей» на контратаке «2 в 1». Павел Карнаухов снабдил шайбой Антона Слепышева, и последний прошил уставшего Самонова. Давненько же капитан сборной России на ЧМ-2021 не праздновал гол – с 27 января!

Источник фото: ХК ЦСКА

Довольные собой чемпионы второй период провели расхлябанно. А уже два подряд фола на чужой половине в одном эпизоде – такое ни в какие ворота не лезет. Впрочем, в армейские шайба влезла – ее с пятачка добил Егор Морозов при пассивном созерцании защитников Ярослава Дыбленко и Даррена Дица, реализовав большинство «5 на 3». 2:2.

Армейцы в третий раз вышли вперед благодаря Мамину, замкнувшему штангу после передачи Григоренко.

Но спустя 9 секунд лидер атак хозяев Даниил Вовченко восстановил паритет. Он ушел от защитника Андрея Сергеева и с весьма острого угла бросил в дальний угол. Показалось, Шарыченков потерял ворота.

После второго перерыва его заменил Адам Рейдеборн. Но и ему не удалось сохранить владения вне прикосновенности. Шведа пробил эффектным уан-таймером тот же Вовченко, причем в большинстве. А шайбу ему под бросок бережно выложил защитник Даниил Пыленков, на которого бросились сразу два армейца. В этот момент коротал двухминутный «срок» форвард Виталий Абрамов, удаление не выглядело обязательным.

Не прошло и минуты, как равновесие восстановилось в четвертый (!) раз. Слепышев не менее эффектно приложился к шайбе, адресованной ему Дицем. Но что это? Андрей Разин взял запрос на положение вне игры и отменил гол. Выяснилось, что шайба на сантиметр вышла из зоны атаки, Диц остановили ее ногой за синей линией. Как же не везет болельщикам ЦСКА! Вчера в Сочи из-за миллиметрового офсайда (бразилец Мойзес залез в него носом) отменили гол в ворота хозяев, и армейцы следом пропустили два мяча и проиграли 0:2.

И сегодня в Череповце аннулированная шайба подкосила москвичей. Они лезли вперед, но ничего путного у ворот Самонова не придумали. А с дальними бросками поймавший кураж голкипер справлялся на ура.

Источник фото: ХК ЦСКА

За полторы минуты до сирены Федоров заменил вратаря. Но после выигранного вбрасывания хозяева в очередной раз показали образец героизма. В падении Никита Рожков пробросил шайбу в среднюю зону, где ее подхватил быстроногий Александр Петунин. Он убежал от капитана армейцев Никиты Нестерова и поразил пустые ворота.

После финальной сирены едва сдерживающий эмоции Разин вспомнил прошлогодний плей-офф, в котором его «Северсталь» привезла из Москвы две победы над «Динамо», а в третьем матче, дома, сыграла робко, за что и поплатилась.

Ту серию «рыси» проиграли 3-4. В конце дрогнул вратарь Владислав Подъяпольский, ныне полирующий лавку в СКА. А переехавший из Санкт-Петербурга в Череповец Самонов снимает скальпы с чемпионов.

ТАБЛО

«Северсталь» (7) – ЦСКА (2) – 5:3 (счет в серии 2-1), «Сибирь» (6) - «Авангард» (3) – 3:4 (1-2), «Металлург» (5) – «Автомобилист» (4) – 2:1 ОТ2 (2-1), «Динамо» М (5) – «Торпедо» (4) – 2:0 (2-1).

источник: «Советский спорт»
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