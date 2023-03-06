Игорь Ларионов: Мы не собираемся связывать игрокам руки

«Серия непростая, предстоит домашняя работа, — говорит Игорь Ларионов, — Нужно найти ключи к вязкой обороне «Динамо». Мы знали, что если «Динамо» дать забить первыми, то наткнешься на дисциплинированную игру команды. Просили ребят агрессивно начать, чтобы зайти с козырей, но не получилось. Моменты были, но недостаточно для победы.

— Сегодня к голам приводили ошибки, которые следствие стиля игры вашей команды. Невозможно ведь всегда выходить из зоны чисто…

— Мы не умеем шайбу вбрасывать в зону, как это делают некоторые команды. Поэтому уходить от той игры, что мы исповедуем, не будем. Ошибки бывают, в плей-офф они дороже стоят, но связывать руки игрокам не будем. Самое страшное для игрока — это получить критику за ошибку. Плей-офф — это когда ребята приобретают опыт. Важна психологическая часть — не копаться внутренне. Нужно, чтобы команда эмоциональна была готова выйти на 4 матч как с чистого листа.

— Когда вернется в состав Кручинин?

— Мы долго играем без Кручинина. Он — ведущий центральный, это потеря для нас. Алексей начал кататься, но всего лишь второй день. У нас пока есть время дать ему возможность полностью восстановиться.

— Много болельщиков сегодня приехало из Нижнего вас поддержать…

— Это то, ради чего мы играем. Большой стимул для ребят. Люди приехали, потратили деньги, чтобы их поддержать.

— Фарм-клуб «Торпедо», пензенский «Дизель» завершил выступление. Будете привлекать игроков оттуда?

— Разговаривал утром с тренером «Дизеля». К нам скорее всего присоединится Кирилл Ураков.