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Игорь Ларионов: Мы не собираемся связывать игрокам руки

Наставник нижегородского «Торпедо» подвел итоги третьего матча серии плей-офф, где его команда уступила бело-голубым.
Игорь Ларионов: Мы не собираемся связывать игрокам руки
06 марта 2023 22:47
автор: Елена Кузютина
автор фото: Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

«Серия непростая, предстоит домашняя работа, — говорит Игорь Ларионов, — Нужно найти ключи к вязкой обороне «Динамо». Мы знали, что если «Динамо» дать забить первыми, то наткнешься на дисциплинированную игру команды. Просили ребят агрессивно начать, чтобы зайти с козырей, но не получилось. Моменты были, но недостаточно для победы.

— Сегодня к голам приводили ошибки, которые следствие стиля игры вашей команды. Невозможно ведь всегда выходить из зоны чисто…

— Мы не умеем шайбу вбрасывать в зону, как это делают некоторые команды. Поэтому уходить от той игры, что мы исповедуем, не будем. Ошибки бывают, в плей-офф они дороже стоят, но связывать руки игрокам не будем. Самое страшное для игрока — это получить критику за ошибку. Плей-офф — это когда ребята приобретают опыт. Важна психологическая часть — не копаться внутренне. Нужно, чтобы команда эмоциональна была готова выйти на 4 матч как с чистого листа.

— Когда вернется в состав Кручинин?

— Мы долго играем без Кручинина. Он — ведущий центральный, это потеря для нас. Алексей начал кататься, но всего лишь второй день. У нас пока есть время дать ему возможность полностью восстановиться.

— Много болельщиков сегодня приехало из Нижнего вас поддержать…

— Это то, ради чего мы играем. Большой стимул для ребят. Люди приехали, потратили деньги, чтобы их поддержать.

— Фарм-клуб «Торпедо», пензенский «Дизель» завершил выступление. Будете привлекать игроков оттуда?

— Разговаривал утром с тренером «Дизеля». К нам скорее всего присоединится Кирилл Ураков.

источник: «Советский спорт»
Игорь Ларионов: Мы не собираемся связывать игрокам руки
Игорь Ларионов: Мы не собираемся связывать игрокам руки
Наставник нижегородского «Торпедо» подвел итоги третьего матча серии плей-офф, где его команда уступила бело-голубым.
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