Владислав Фирстов: Покатился, упал как девчонка — так в хоккей нельзя играть

— Владислав, что сегодня не получилось?

— Мы не реализовали кучу своих моментов. Запирали динамовцев в зоне, играли с шайбой. Надо было больше закрывать их вратаря. Они блокировали много. В нашей зоне тоже надо было не допускать ошибок — такая опытная команда нам их не прощает.

— Игумнов сейчас сказал, что они поменяли кое-что в своей игре. Вы заметили?

— Я не заметил. В третьем периоде опять встали как забор, начали шайбу выкидывать. В своей системе они ничего менять не собирались.

— Что у вас не получалось?

— Иногда мы сваливаемся на индивидуальных действиях. Нужно меньше ошибаться, закатываться в зону, где-то второй волной накрывать. Нужно их останавливать и на скорости заходить в зону.

— Сегодня у вас была отличная поддержка на трибунах…

— Спасибо болельщикам большое за это. Извиняюсь, что подвели сегодня, в следующем матче постараемся исправиться. Болельщики — наш шестой полевой игрок. Мы рады, что смогли привлечь их на трибуны. «Торпедо» раньше никогда не играло в такой хоккей, как сейчас.

— Успеваете следить за результатами в других сериях?

— Немного. Сейчас играем с «Динамо», разбираем их игру. Дай Бог, пройдем, тогда будем на другого соперника смотреть.

— Какая у вашей команды цель? Замахиваетесь на Кубок?

— У нас много хейтеров, в нас никто не верит и называют командой регулярки. Но если мы будем играть в свой хоккей, то все получится. Бороться с «Динамо» было бы всем тяжело — и СКА, и ЦСКА. Будем делать все возможное, выжимать все из себя.

— У вас хорошее настроение. Что еще поможет обыграть москвичей?

— Надо быть на позитиве, мы еще ничего не проиграли. Надо отдохнуть и завтра со свежей головой быть. Выйдем на следующую игру словно 0:0 в серии.

— Многовато удалений получилось сегодня. У вас два…

— Извиняюсь перед командой. Я борюсь с этим. Бывает, когда я хочу — крыша едет немножко. А бывает моменты как сегодня — я отдал и клюшку поднял, он специально падает. Считаю, что за такие моменты не должны давать удаления. Это плей-офф, жесткая игра, а такие падения… Покатился, упал, как девчонка — так нельзя играть в хоккей. Надо жестко, со спортивной злостью играть.

— Есть у вас какие-то суеверия, приметы?

— У любого человека есть, но с ходу не отвечу.

— Не бреетесь, например?

— Бороду все отращивают. У меня вот нет ее еще, хожу тут как щенок! Козья растет немножко. Ребята отращивают.

— У вас команда молодая. Кто, кроме Кручинина, еще отращивает?

— У Хуски борода неплохая такая растет, симпатичная. У тренера Козырева солидная борода.