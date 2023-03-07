ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Неужели Роман Ротенберг все знал еще в прошлом году и подготовил для ЦСКА знатный капкан?

Среди многочисленных сенсаций стартового раунда Кубка Гагарина выделяются две подряд осечки действующих чемпионов. В нынешнем сезоне нищая «Северсталь» выиграла у ЦСКА пять матчей из семи!
Неужели Роман Ротенберг все знал еще в прошлом году и подготовил для ЦСКА знатный капкан?
07 марта 2023 16:57
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК СКА

Как в быту принято говорить: один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность? Но если аутсайдер лупит фаворита пять раз – как это называть?

Напомню, в регулярном чемпионате между этими соперниками зафиксированы следующие результаты:

9.09. «Северсталь» - ЦСКА – 4:1 (в воротах гостей – Шарыченков);

15.01. ЦСКА – «Северсталь» - 4:2 (в воротах гостей – Самонов);

29.01. ЦСКА – «Северсталь» - 1:4 (в воротах хозяев – Рейдеборн, гостей – Самонов);

26.02. «Северсталь» - ЦСКА – 6:4 (в воротах хозяев – Самонов, гостей – Шарыченков до 30:26 и Скотников).

Как видите, Самонову, пришедшему по ходу сезона из СКА, не привыкать останавливать маститых армейцев. Участник ЧМ-2021 в Риге вышел победителем в дуэлях с тремя голкиперами москвичей.

Источник фото: ХК «Северсталь»

Тенденция продолжилась в плей-офф:

2.03. ЦСКА – «Северсталь» - 5:2 (в воротах хозяев – Шарыченков, гостей – Шугаев);

4.03. ЦСКА - «Северсталь» - 2:3 ОТ (Шарыченков – Самонов);

6.03. «Северсталь» - ЦСКА – 5:3 (Самонов – Шарыченков до 40:00 и Рейдеборн).

Причем в двух последних матчах Самонов отразил 92 броска! У Шарыченкова в этой серии 57 сейвов, у Рейдеборна – 3.

Ну чем не доказательство популярного кубкового тезиса, что в битвах на вылет все решает оборона и прежде всего - вратари! Другое дело, хватит ли джокеру Андрея Разина энергии и здоровья вытащить еще пару поединков в таком нечеловеческом режиме?

Да, убежден, в этом противостоянии по-прежнему все в руках красно-синих. На круг их класс просто несопоставим с уровнем череповчан. Полевые игроки обязаны помочь своим вратарям. У «Колорадо» тоже в рамке не волшебники были, а Кубок Стэнли-2022 «лавины» взяли за явным преимуществом. От атаки! Чем минимизировали нагрузку на Кемпера.

Москвичей очевидно убаюкала легкая виктория в первой встрече в Парке легенд. При счете 0:1 четыре подряд ответных гола словно из-под принтера – бросок издали и подправление. В итоге 5:2. После этого хозяева, похоже, окончательно уверовали в общий успех при минимуме усилий. В матче №2 снова пропустили первыми уже на 5-й минуте. Однако в третьем периоде в течение 44 секунд игру перевернули – 2:1. И опять успокоились! Умудрились дотянуть до второго овертайма, в котором и капитулировали.

Вчерашняя игра тоже шла под диктовку чемпионов – они вели в счете три раза! И трижды позволяли «Северстали» быстро отыгрываться. В третьем случае хозяевам хватило девяти секунд! А ведь, как все знают с детской школы, главная смена – первая после заброшенной шайбы.

Источник фото: ХК «Северсталь»

К этой неприемлемой в плей-офф беспечности добавилось жуткое количество удалений ЦСКА. Помнится, по ходу гладкого турнира они могли несколько туров кряду вообще не фолить. Но в Череповце гости шесть раз посетили скамью штрафников. Дважды численное преимущество «сталевары» реализовали, забросив в том числе и победную шайбу.

Понятно, что армейцам в серии даже с 1-3 отыграться не проблема. Это они доказали в прошлом сезоне. Но ведь на дворе всего лишь стартовый раунд. На четыре кубковых круга при таком подходе сил может элементарно не хватить. Тем более если придется встречаться с отменно укомплектованным и амбициозным СКА…

Меня один вопрос сейчас больше всего волнует: неужели босс петербуржцев все предвидел еще в декабре, когда отдал в «Северсталь» Самонова? Пусть «металлурги» и не пройдут дальше, но изрядно потреплют москвичей точно!

источник: «Советский спорт»
Неужели Роман Ротенберг все знал еще в прошлом году и подготовил для ЦСКА знатный капкан?
Неужели Роман Ротенберг все знал еще в прошлом году и подготовил для ЦСКА знатный капкан?
Среди многочисленных сенсаций стартового раунда Кубка Гагарина выделяются две подряд осечки действующих чемпионов. В нынешнем сезоне нищая «Северсталь» выиграла у ЦСКА пять матчей из семи!
07.03.2023 16:57
Хоккей
автор: Виталий Славин
Владислав Фирстов: Покатился, упал как девчонка — так в хоккей нельзя играть
Владислав Фирстов: Покатился, упал как девчонка — так в хоккей нельзя играть
Нападающий нижегородского «Торпедо» о причинах поражения в третьем матче серии плей-офф против московского «Динамо».
06.03.2023 23:28
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Игорь Ларионов: Мы не собираемся связывать игрокам руки
Игорь Ларионов: Мы не собираемся связывать игрокам руки
Наставник нижегородского «Торпедо» подвел итоги третьего матча серии плей-офф, где его команда уступила бело-голубым.
06.03.2023 22:47
Хоккей
автор: Елена Кузютина
«Солдат сбился с пути»? ЦСКА опять уступил «Северстали»
«Солдат сбился с пути»? ЦСКА опять уступил «Северстали»
«Рыси» героически выдержали осаду армии Федорова, победили и вышли вперед в серии
06.03.2023 22:33
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Динамо» - не костоломная сборная Канады! Мастер-класс Кудашова юным птенцам Профессора
«Динамо» - не костоломная сборная Канады! Мастер-класс Кудашова юным птенцам Профессора
В первой московской встрече динамовцы кардинально перестроились и доказали, что готовы играть в чистый хоккей. Торпедовцы к этому оказались не готовы и уступили – 0:3. Бело-голубые повели в серии 2-1.
06.03.2023 21:53
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Адмирал» показал, как обыгрывать фаворитов
«Адмирал» показал, как обыгрывать фаворитов
Команда из Владивостока вышла вперед в серии с «Салаватом Юлаевым».
05.03.2023 19:48
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Овечкин открывает «Клуб тысячников» для отечественных снайперов
Овечкин открывает «Клуб тысячников» для отечественных снайперов
Александр Великий первым из наших забил 1000 голов в официальных матчах.
05.03.2023 17:08
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
С русским капитаном «Вашингтон» неубиваем! 168-й скальп Овечкина
С русским капитаном «Вашингтон» неубиваем! 168-й скальп Овечкина
Перед закрытием трансферного рынка «столичные» распродали полсостава. И ничего! В Сан-Хосе добились самой крупной победы в новом году – 8:3. Потому что в столице США есть Великая восьмерка.
05.03.2023 12:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Мы нажрались»: Андрей Разин провел самый сложный матч в тренерской карьере
«Мы нажрались»: Андрей Разин провел самый сложный матч в тренерской карьере
Но его «Северсталь» выгрызла победу у чемпиона. Командам не хватило основного времени — понадобилось 2 овертайма.
04.03.2023 22:03
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Ларионов прислушался к «Советскому спорту», уважил законы плей-офф – и победил
Ларионов прислушался к «Советскому спорту», уважил законы плей-офф – и победил
Эта серия, как и предсказывал Профессор, обещает быть долгой. На укол московского «Динамо» в первой игре (3:1) торпедовцы ответили более чем достойно – 5:2. Команды переезжают в столицу.
04.03.2023 21:39
Хоккей
автор: Виталий Славин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика