Неужели Роман Ротенберг все знал еще в прошлом году и подготовил для ЦСКА знатный капкан?

Как в быту принято говорить: один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность? Но если аутсайдер лупит фаворита пять раз – как это называть?

Напомню, в регулярном чемпионате между этими соперниками зафиксированы следующие результаты:

9.09. «Северсталь» - ЦСКА – 4:1 (в воротах гостей – Шарыченков);

15.01. ЦСКА – «Северсталь» - 4:2 (в воротах гостей – Самонов);

29.01. ЦСКА – «Северсталь» - 1:4 (в воротах хозяев – Рейдеборн, гостей – Самонов);

26.02. «Северсталь» - ЦСКА – 6:4 (в воротах хозяев – Самонов, гостей – Шарыченков до 30:26 и Скотников).

Как видите, Самонову, пришедшему по ходу сезона из СКА, не привыкать останавливать маститых армейцев. Участник ЧМ-2021 в Риге вышел победителем в дуэлях с тремя голкиперами москвичей.

Источник фото: ХК «Северсталь»

Тенденция продолжилась в плей-офф:

2.03. ЦСКА – «Северсталь» - 5:2 (в воротах хозяев – Шарыченков, гостей – Шугаев);

4.03. ЦСКА - «Северсталь» - 2:3 ОТ (Шарыченков – Самонов);

6.03. «Северсталь» - ЦСКА – 5:3 (Самонов – Шарыченков до 40:00 и Рейдеборн).

Причем в двух последних матчах Самонов отразил 92 броска! У Шарыченкова в этой серии 57 сейвов, у Рейдеборна – 3.

Ну чем не доказательство популярного кубкового тезиса, что в битвах на вылет все решает оборона и прежде всего - вратари! Другое дело, хватит ли джокеру Андрея Разина энергии и здоровья вытащить еще пару поединков в таком нечеловеческом режиме?

Да, убежден, в этом противостоянии по-прежнему все в руках красно-синих. На круг их класс просто несопоставим с уровнем череповчан. Полевые игроки обязаны помочь своим вратарям. У «Колорадо» тоже в рамке не волшебники были, а Кубок Стэнли-2022 «лавины» взяли за явным преимуществом. От атаки! Чем минимизировали нагрузку на Кемпера.

Москвичей очевидно убаюкала легкая виктория в первой встрече в Парке легенд. При счете 0:1 четыре подряд ответных гола словно из-под принтера – бросок издали и подправление. В итоге 5:2. После этого хозяева, похоже, окончательно уверовали в общий успех при минимуме усилий. В матче №2 снова пропустили первыми уже на 5-й минуте. Однако в третьем периоде в течение 44 секунд игру перевернули – 2:1. И опять успокоились! Умудрились дотянуть до второго овертайма, в котором и капитулировали.

Вчерашняя игра тоже шла под диктовку чемпионов – они вели в счете три раза! И трижды позволяли «Северстали» быстро отыгрываться. В третьем случае хозяевам хватило девяти секунд! А ведь, как все знают с детской школы, главная смена – первая после заброшенной шайбы.

Источник фото: ХК «Северсталь»

К этой неприемлемой в плей-офф беспечности добавилось жуткое количество удалений ЦСКА. Помнится, по ходу гладкого турнира они могли несколько туров кряду вообще не фолить. Но в Череповце гости шесть раз посетили скамью штрафников. Дважды численное преимущество «сталевары» реализовали, забросив в том числе и победную шайбу.

Понятно, что армейцам в серии даже с 1-3 отыграться не проблема. Это они доказали в прошлом сезоне. Но ведь на дворе всего лишь стартовый раунд. На четыре кубковых круга при таком подходе сил может элементарно не хватить. Тем более если придется встречаться с отменно укомплектованным и амбициозным СКА…

Меня один вопрос сейчас больше всего волнует: неужели босс петербуржцев все предвидел еще в декабре, когда отдал в «Северсталь» Самонова? Пусть «металлурги» и не пройдут дальше, но изрядно потреплют москвичей точно!