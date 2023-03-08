«Серия вернется в Балашиху»: что говорили участники матча «Витязь» – «Локомотив»

Выявить победителя встречи в основное время не удалось. Лишь в конце второго овертайма подопечным Игоря Никитина удалось забросить третью шайбу в ворота Шикина.

После матча наставники команд подвели итоги:

«Сама протяженность матча говорит, что было непросто, — рассказывает главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, — Дотерпели, победили. Для наших молодых парней — хороший опыт. Начали мы не в полную мощь, дали пространство сопернику. Во втором периоде перестроились. Перед овертаймами много говорить не приходится — голова уже кипит. Нужно только базовые вещи сказать. Нам помогло большинство? Мы нарабатывали его в течении сезона. Воспользовались возможностью. Удаления, которые мы получали, не позволяли сыграть в полную силу. Вторая пропущенная шайба? Это игра, усталость. Ошибка допущена, мы уже разбирали такие».

«Конечно, неприятно проигрывать, тем более в таком матче, — говорит наставник «Витязя» Вячеслав Буцаев, — благодарность ребятам за волю и характер. Этим и прекрасен хоккей — такие матчи закаляют. Нужно играть в Ярославле так, как мы играли сегодня. Наказывал ли Бусыгина? Нам показалось, что первое удаление вообще спорное.

Любой команде не надо давать возможность повести в счете. Закончились ли у нас силу во втором овертайме? В нашей зоне было много вбрасываний, а это дополнительные силы на оборону. Что команда сказала Шикину? Мы всем ребятам сказали, что они — молодцы. Есть ли у нас шансы? Они есть всегда. Мы вернемся в Балашиху».

Автор победной шайбы, защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился эмоциями после длинного матча:

«Мы знали, что игра будет напряженной. В начале немного не настроились, они были быстрее, но потом мы перестроили игру. Что ели в между овертаймами? Пиццу, бананы. Как забил? Да просто набрасывал на ворота. Пятый период, все устали — любой бросок мог привести к голу. Шайба-ковыряшка зашла. 3:1 в серии? Нам нужно 4 победы».

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук также рассказал о своем впечатлении от игры:

«Было интересно. В овертайме делали все, что могли. Удача была на их стороне, шайба зашла от ноги нашего защитника. Что ж, идем ва-банк. Выходим биться на следующую игру. Поддержали ли Бусыгина? Ничего не говорили. Лишний раз действовать на нервы не хотелось. Мог стать героем, а получилось наоборот. Но это могло случиться с каждым из нас. Подавляющее преимущество ярославцев в пятом периоде? Все устали. Они начали забрасывать шайбу и отбирать. Ребята опытные.

Мы хотели забить первыми, получилось. Но меньшинство нас подвело. Игра Шикина? Он провел шикарный матч. Много нас выручал. Но в раздевалке сегодня никто ничего не говорил, тишина была.

Как восстановимся? Поужинаем и крепкий здоровый сон».

«Витязь» — «Локомотив» — 2:3 (ОТ2), счет в серии 3:1 в пользу железнодорожников.