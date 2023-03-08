«Рысей» сломал гол Плотникова и последовавший за ним «ложный вызов» Разина

В Новосибирске «Авангард» бережно отнесся к голевым моментам, одержал победу и, скорее всего, в пятницу завершил серию на своей новой красавице-арене. «Авангард» забросил четыре безответные шайбы «Магнитке» и вернул преимущество своей площадки. Как и ЦСКА, учинивший разгром в Череповце.

Омичи безжалостно наказали хозяев за помарки в обороне – потери, обрезы и пижонство. Счет открыл Арсений Грицюк, впервые появившийся в этой серии. А помогли ему защитник Морозов, оставивший шайбу себе за спину и подкарауливший этот ход Иван Телегин.

Вице-чемпион Пекина-2022 вышел не в топ-6, а в третьем звене Александра Дергачёва. А во втором (с Алексом Броадхёрстом и Сергеем Толчинским) сохранил прописку Наиль Якупов.

Команда со снежинкой обрушила на ворота Василия Демченко град шайб, но голкипер не давал повод усомниться в надежности. Его оппонента Антона Красоткина в пропущенных голах трудно обвинить, в атаке «ястребов» знатные исполнители – Рид Буше и Корбэн Найт, Толчинский и Владимир Ткачёв. Первые трое поразили ворота, последний – ассистировал Найту, реализовавшему численное преимущество.

Хозяева сподобились на одну-единственную шайбу, причем в большинстве.

В Магнитогорске унылые нули удалось разменять в середине второго периода. Не повезло защитнику Григорию Дронову. Сначала он оставил шайбу себе за спину сопернику (Кёртису Волку), успел догнать канадца и сунуть клюшку, шайба от нее предательски проскользнула в в ворота Эдди Паскуале подо льдом.

А вскоре рикошет от конька того же Дронова еще раз дезориентировал канадского вратаря, блестяще сыгравшего в победных для «Магнитки» втором и третьем матче.

У хозяев лучшим был Николай Голдобин, но превратить количество острых моментов хотя бы в один гол не сумел.

Гости же еще дважды преуспели. Алексей Макеев своей клюшкой, шириной крюка напоминающей лопату, метнул шайбу в дальнюю паутину – красотища!

В Череповце ключевым стал гол Сергея Плотникова на 9-й минуте. Он откликнулся на прострел Никиты Нестерова и коньком из площади ворот завез шайбу в сетку, сбив в падении голкипера Александра Самонова.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин взял запрос на помеху вратарю. Судьи шайбу засчитали: по их мнению, она пересекла ленточку перед контактом форварда и голкипера.

И тут же армейцы эффектно реализовали численное преимущество, полученное за «ложный вызов» Разина.

Обрез героя третьего матча Даниила Вовченко обернулся голом Павла Карнаухов, вышедшего один на один с Самоновым, который уступил пост номер один Дмитрию Шугаеву.

До перерыва его распечатал Антон Слепышев, после длительной паузы разразившийся голами.

Разин не бездействовал: четырежды менял вратарей, а начал за 15 секунд до конца первого периода. Потом сразу после удаления молодого защитника ЦСКА Николая Макарова взял тайм-аут и выпустил шестого полевого. В награду за смелость – гол шведа Робина Пресса, заставившего капитулировать своего соотечественника Адама Рейдеборна!

И тут же Тахир Мингачёв ответил шайбой с добивания. При этом Шугаев на перемещении потянул мышцу. Он доиграл до второго перерыва, успев пропустить от Михаила Григоренко, завершившего идеально расчерченную комбинацию в большинстве.

На третий период вышел резервный (третий!) вратарь Артём Назаркин под 20-м номером, ко многому обязывающим. При этом на лавке хозяев голкиперов не было видно.

Дебютант не стушевался: сразу выиграл ближний бой у Константина Окулова, который никак не может поразить ворота.

Хозяева сражались до конца, превратили 1:6 в 3:6, заменив голкипера. Но почуявший вкус гола Слепышев размочил Назаркина, а появившийся в третьем периоде Прохор Полтапов забил в пустые (вратарь побежал на лавку и не успел вернуться с полпути).

Черту веселой игре подвела драка Даррена Дица с Вовченко. Канадец с казахстанским хоккейным гражданством решил проучить форварда за театральный нырок, на который купились судьи.

Но и это не всё. Мингачёв вогнал шайбу в пустую сетку – 9:3. Так много ЦСКА в нынешнем сезоне еще не забивал.

ТАБЛО

«Сибирь» (6) - «Авангард» (3) – 1:4 (счет в серии 1-3), «Металлург» (5) - «Автомобилист» (4) - 0:4 (2-2), «Северсталь» (7) – ЦСКА (2) – 3:9 (2-2), «Динамо» М (5) – «Торпедо» (4) - 4:5 ОТ.