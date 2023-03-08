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С этим «Торпедо» нельзя шутить! Профессор все видит – и сразу влепит «неуд»

Динамовцы быстро забили два гола и… бросили играть! Не проснулись они и в овертайме – 5:4 в пользу нижегородцев. Серия начинается сызнова и теперь пойдет до двух побед.
С этим «Торпедо» нельзя шутить! Профессор все видит – и сразу влепит «неуд»
08 марта 2023 21:15
автор: Виталий Славин
автор фото: КХЛ

Чем бы ни завершилось это противостояние, «Торпедо» уже сейчас можно назвать одним из триумфаторов сезона. Собрать на старте плей-офф в Москве аншлаг на почти 12-тысячной арене в Петровском парке – это надо здорово постараться. Пусть тысячи четыре болельщиков автозаводцы захватили с собой из Нижнего. Немудрено – там на кубковые сражения ватаги Профессора попасть, как я подозреваю, просто невозможно.

Интересно, что Игорь Ларионов, войдя в раздевалку после красивой виктории, сказал то же самое, что я написал во врезе: «Серия теперь пойдет до двух побед». А его помощник Михаил Васильев добавил: «Ребята, спокойнее! Берегите энергию – она нам еще потребуется». Понятно, ассистент имел в виду охватившую молодую команду эйфорию после разгрома бело-голубых во второй встрече – 5:2, что вытащила у волжан все эмоции. Потому они ничего не сумели противопоставить москвичам в третьей игре, стоило тем открыть на 28-й минуте счет – 0:3 в итоге.

Сегодня такие цифры должны были гореть на табло уже в дебюте. К 6-й минуте хозяева повели - 2:0, дважды без особого напряга реализовав большинство. Торпедовцы попросту поплыли. Но и динамовцы, почувствовав легкую добычу, в несколько минут растеряли всю концентрацию. Голевые моменты на них сыпались с неба один за другим, а москвичи все эти шансы беззаботно транжирили.

Расплата не заставила себя ждать – 2:2 к первому перерыву при соотношении бросков 14 – 5 в пользу хозяев.

Подфартило бело-голубым и на старте второй трети. После бесхитростного броска Уила шайба срикошетила от клюшки защитника прямо в ближнюю девятку. 3:2. И этот свалившийся с небес подарок в праздничный день москвичам никак не помог. Потому что поздно уже было! Соперник, воспользовавшись беспечностью хозяев, воспрянул духом, втянулся в игру, а главное – нащупал свой фирменный стиль и поверил в себя. Этому еще способствовала ближняя для волжан скамейка к зоне атаки.

Дальнейшее течение матча расписывать нет смысла, ибо проходил он уже под диктовку гостей, Достаточно сказать, что во втором периоде они перебросали «Динамо» 9 против 2, а в овертайме – 4 против 2. Нижегородцы доминировали все восемь с небольшим минут дополнительного времени и закономерно добились успеха.

С одной стороны, все теперь вроде бы начинается с чистого листа. Но нет: противники мощно прощупали друг друга и, хочется надеяться, былых ошибок не допустят. А потому разворачивается самое интересное: какие контраргументы «Торпедо» и «Динамо» предъявят в матче №5?

Москвичи снова, как в игре №2, пользуясь подавляющим преимуществом в габаритах, организуют молотиловку миниатюрных школяров Профессора по всей площадке? Либо станут ждать за забором на синей линии шанса в контратаке, как в игре №3?

С «Торпедо» картина понятнее. Его молодежь уже оббилась и, разумеется, продолжит играть в свой хоккей.

Так что, вангую, мы снова увидим в форме волжан Красную машину времен Ларионова, а в джерси с буковкой «Д» на лед выскочат громилы из Канады образца Суперсерии-1972! Тогда Кленовые сумели довести серию до победы. Но через два года у Халла, Хоу, Трамбле, Хендерсона, Чиверса и Ко мы взяли убедительный реванш.

источник: «Советский спорт»
С этим «Торпедо» нельзя шутить! Профессор все видит – и сразу влепит «неуд»
С этим «Торпедо» нельзя шутить! Профессор все видит – и сразу влепит «неуд»
Динамовцы быстро забили два гола и… бросили играть! Не проснулись они и в овертайме – 5:4 в пользу нижегородцев. Серия начинается сызнова и теперь пойдет до двух побед.
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