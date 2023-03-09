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Фантастика! Олигархи СКА и «Ак Барс» не выглядят фаворитами уже в стартовой серии плей-офф

Кто мог неделю назад представить, что после четырех туров Кубка Гагарина-2023 в шести сериях из восьми установится ничья 2-2? Правильно – никто! Такого плей-офф страна не видела никогда!
Фантастика! Олигархи СКА и «Ак Барс» не выглядят фаворитами уже в стартовой серии плей-офф
09 марта 2023 14:39
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК СКА

Понятно, если бы паритет возник во втором раунде в споре близко расположившихся клубов по итогам регулярного чемпионата. Но сейчас оба победителя Запада и Востока – СКА и «Ак Барс» увязли в противоборстве с восьмыми командами конференций – минским «Динамо» и «Нефтехимиком».

Действующие чемпионы только вчера восстановили равновесие в серии с «Северсталью», бюджет которой раза в три меньше, чем у ЦСКА. То же самое позавчера сделал «Салават» в овертайме во Владивостоке против коллектива, который только в прошлом сезоне собрали. С нуля!

Источник фото: ХК «Салават Юлаев»

Честно, теперь очень не хочется, чтобы все эти восстания пролетариев шайбы и клюшки завершились банальным пшиком. Неужели все гранды все-таки возьмут свое? В любом случае андердоги потреплют записных фаворитов изрядно. Хотя я очень надеюсь, что две, а то и три команды их ниже посеянных пройдут дальше.

В чем же причина взрыва сенсационных результатов?

ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ

Ура! Он реально работает. По крайней мере толстосумы КХЛ не могут скупать оптом всех звезд как отечественных, так и заграничных. Если бы потолок с 900 млн рублей опустили хотя бы до 700 млн, конкуренция наверняка еще бы более обострилась.

РУССКИЕ ТРЕНЕРЫ

Впервые за многие-многие годы российскими клубами рулят сплошь отечественные специалисты. Латвийца Тамбиева я иностранцем не считаю, потому что именно латыши в 40-х годах учили играть нас в канадский хоккей. А сам тренер «Адмирала», насколько я понимаю, ученик Владимира Юрзинова, который в 1988 году привел рижское «Динамо» к серебру чемпионата Союза.

Источник фото: ХК «Адмирал»

Факт налицо: у нас полностью сменилось поколение тренеров. Из аксакалов остался разве что Зинэтула Билялетдинов. Это совсем другой менталитет – современный, передовой. Многие наставники поварились в разных школах – в Европе и за океаном. Разумеется, российскому специалисту проще найти подход к соотечественнику, с которым воспитан, общаешься и мыслишь на одном языке.

МИНИМУМ ЛЕГИОНЕРОВ

Хотя лимит на варягов с пяти до трех снизят только в следующем сезоне, уже в этом их приходилось в среднем на команду менее трех душ. Это не просто уравняло силы, но и позволило нашей молодежи наконец-то задышать полной грудью. А они за родной клуб выложатся до донышка всегда! Посмотрите, к примеру, на юную поросль «Торпедо» и «Нефтехимика», СКА и «Локомотива», «Адмирала» и «Северстали», московского «Динамо» и «Салавата»…

Источник фото: ХК «Торпедо»

Какой прок от того, что у тех же юлаевцев парадом командовали всякие финны с датчанами и шведами! Да, в регулярке, где только посев разыгрывался, они чего-то показывали. Но наступал плей-офф и все раскрученные леги от Умарка до Хартикайнена мгновенно растворялись в общей массе. Работать сверхурочно да еще жилы рвать – извините, это не про нас!

ОТСУТСТВИЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ ПАУЗЫ

Да, как выяснилось, именно она лупила прежде всего по аутсайдерам. Десять дней простоя, а в олимпийские годы – весь месяц, напрочь выбивали нерейтинговые коллективы из колеи. У лидеров кто-то обязательно ехал в сборные. Не только те, что участвовали в Евротуре. Но и в Евровызове. То есть ведущие игроки тонус не теряли.

Теперь все реально в одинаковых условиях. Причем те, кто на флажке проник в плей-офф, вообще в самом выигрышном положении. Для них битвы на вылет начались едва ли не в январе. В отличие от того же «Ак Барса», который обеспечил себе победу на Востоке за три тура до финиша регулярки. Тем более СКА – петербуржцы выиграли чемпионат по сути еще в прошлом году.

Источник фото: ХК СКА

Так по классике плей-офф и получилось, когда одна команда выиграла серию всухую 4-0 и заржавела на отдыхе, а их противник пролез через кровопролитные сражения в семи встречах и на полных парах ворвался в следующую стадию. К таким горячим ватагам ныне можно отнести «Динамо» Мн и «Нефтехимик», «Северсталь» и «Адмирал».

РЕЗЮМЕ

Кто все-таки способен выдать главную сенсацию? Я верю прежде всего в «Нефтехимик». Обыграть старину Билла, уступая по ходу четвертого матча – 0:2, дорогого стоит! И ведь взяли верх – 4:2 нижнекамцы абсолютно по делу. Почему Якупов-младший, Кизимов, Митякин, Порядин, Чивилев, Белозеров, Попов, Лещенко должны останавливаться? Все в их руках – дважды превзойти олигарха случайно невозможно. Или кто-то считает, что все решит указивка из верхов республики?

«Северсталь», похоже, если не потеряла обоих вратарей Самонова и Шугаева, то микротравмы армейцы им точно обеспечили. Да и не в лучшем психологическом состоянии оба находятся после знатной вчерашней оплеухи – 3:9.

Источник фото: ХК «Северсталь»

Минское «Динамо»? Для меня это по-прежнему команда-загадка. Стабильности нет. При этом не стоит забывать, кто забрал последний Кубок Первого канала – сборная Белоруссии под руководством Крейга Вудкрофта. Почему бы канадцу не удивить всех вместе с «зубрами»?

Что касается «Адмирала» и «Торпедо», вероятные их общие победы – над «СЮ» и «Динамо» лично я к сенсациям не отнесу. Они доказали еще по ходу регулярки, что готовы засушить либо перебегать кого угодно.

источник: «Советский спорт»
Фантастика! Олигархи СКА и «Ак Барс» не выглядят фаворитами уже в стартовой серии плей-офф
Фантастика! Олигархи СКА и «Ак Барс» не выглядят фаворитами уже в стартовой серии плей-офф
Кто мог неделю назад представить, что после четырех туров Кубка Гагарина-2023 в шести сериях из восьми установится ничья 2-2? Правильно – никто! Такого плей-офф страна не видела никогда!
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