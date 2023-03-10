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Армия Москвы уже под Ярославлем. ЦСКА с трудом победил «Северсталь»

Команда из Череповца отквитала две шайбы и была близка к овертайму.
Армия Москвы уже под Ярославлем. ЦСКА с трудом победил «Северсталь»
10 марта 2023 22:32
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Соперникам голы давались. Чемпионы вели 3:0, 4:1, но в третьем периоде «рыси» заставили их понервничать. Серия переезжает в Череповец и может завершиться в воскресенье. В случае победы ЦСКА нас ждет захватывающее противостояние армейцев и железнодорожников. Третье за последние три сезона.

Разгром 8 марта в Череповце 3:9 отнюдь не смутил подопечных Андрея Разина. Сегодня выздоровели вратари Александр Самонов и Дмитрий Шугаев, начинавший серию. Оба они загадочно исчезли с лавки после второго перерыва последнего матча. Наверное, их отпустили отпраздновать женский день.

В голу играл Самонов, Шугаев сидел на банке. А вот атака «рысей» понесла невосполнимую потерю – отсутствовал словацкий форвард Адам Лишка, гол которого перевернул матч номер три. Тот бросок в ближний угол долго будет сниться голкиперу москвичей Александру Шарыченкову. В среду его не оказалось в заявке, а дублером шведа Адама Рейдеборна стал молодой Всеволод Скотников. Эту же бригаду тренерский штаб ЦСКА сохранил и на матч номер пять.

Знающие толк во вратарской теме эксперты уверяют, что Рейдеборн чувствует себя комфортно, не чувствуя за спиной сильного сменщика. Шведу трудно предъявить претензии, но в каждом из двух последних матчей он пропустил три шайбы – многовато для плей-офф.

Самонов же выручал, выиграл ближний бой у Михаила Григоренко и Сергея Плотникова, выскакивавших с ним один на один. Во втором эпизоде вратарь эффектно сработал ловушкой, заставив палочку-выручалочку армейцев покачать головой.

И все-таки все четыре шайбы Самонов пропустил со средней и дальней дистанции, что идет в разрез со знаком качества. Счет открыл хлестким кистевым броском Виталий Абрамов. Вскоре Даррен Диц забил почти от синей линии. А капитан хозяев Никита Нестеров едва не порвал сетку, когда у гостей в штрафном боксе гостили два игрока.

Бывший армеец Никита Макеев расчетливым набросом сквозь трафик распечатал владения Рейдеборна. Но тут же Антон Слепышев так зарядил с кистей с ползоны, что шайба пулей вылетела из туго натянутой сетки ворот.

Как раз в этом момент тренер ЦСКА Равиль Якубов говорил в телекамеру, что сейчас команде надо сыграть строго в обороне, по счету. Куда там! Молодой защитник Николай Макаров выбросил шайбу на трибуны (кстати, не впервые) и присел на две минуты. Весь срок ему отмотать не позволил лидер атак соперников Даниил Вовченко, реализовавший численное преимущество. Больше Макарова на лед на лед не выпускали.

А третий период прошел под знаком «рысей». Потеря на выходе из своей зоны Андрея Светлакова обернулась третьим голом. Вовченко мог сквитать счет, но из кучи-малы в падении угодил в перекладину.

После победы Федоров признался, что не всегда понимал, что его команда делает. А Разин сокрушался об удалении за выброс шайбы в первом периоде защитника Михаила Тихонова, оставившего «рысей» втроем.

А накануне ближе к полуночи «Локомотив» в Ярославле дожал во втором овертайме неуступчивый «Витязь» (2:1 ОТ2) и первым в Западной конференции взял стартовый кубковый барьер. Сегодня примеру железнодорожников последовали «ястребы», одолевшие в Омске «Сибирь» (3:2 ОТ).

«Магнитка» вяло провела большую часть матча в Екатеринбурге, встрепенувшись при счете 0:5. Три шайбы финалисты прошлогоднего Кубка Гагарина отквитали, но большего им сделать не позволили хозяева, которые, к слову, потеряли получившего травму основного вратаря Юхана Маттссона. Однако его сменщик Игорь Бобков, хоть и пропустил трижды, не рассыпался. Да и кубкового опыта ему не занимать – играл ведь за «Авангард» в плей-офф-2019, включая финальную серию с ЦСКА (0-4).

ТАБЛО

ЦСКА – «Северсталь» - 4:3 (счет в серии 3-2), «Авангард» - «Сибирь» - 3:2 ОТ (4-1), «Автомобилист» - «Металлург» - 6:3 (3-2).

источник: «Советский спорт»
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