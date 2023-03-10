Разин считает потери, а Федоров крайне недоволен лидерами: пятый матч ЦСКА – «Северсталь»

Армейцы вели со счетом 3:0, но «Северсталь» не опустила руки. В итоге рыси все же проиграли, но с достойным 4:3 на табло.

Интересно, что главные тренеры имели схожие эмоции.

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин подвел итог встречи:

«Тяжело проигрывать, могли отыграться и переломить игру. Два момента было хороших, которые не реализовали. Некоторые люди у нас выпали в начале игры. Правда, потом нашли себя. Такие поражения даются сложнее, чем 9:3.

Серия продолжается. Едем в Череповец-Чикаго.

Изменения? Не сработали, а что именно — это ваше расследование должно быть. Вот в первой игре какие голы нам забили? С подставления. Были еще такие голы? Нет. Мы работаем.

ЦСКА весь матч не давал нам играть, но потом мы начали создавать моменты. У нас молодая команда, у ЦСКА и опыт, и психология на самом высоком уровне. Конечно, когда терять нечего, у нас выявляются скрытые резервы, они и приносят результат. Жаль, что этих скрытых резервов не хватило для победы.

Мы потеряли двух ведущих защитников, Лишку, центральный травмирован. У ЦСКА все, кто был в заявке на последний матч в регулярке — все игры в плей-офф один и тот же состав. Думаешь, хотя бы ротавирусом у них кто-нибудь заболел! Никто. Шучу, конечно. Пусть будут здоровы».

ХОККЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ

Наставник ЦСКА Сергей Федоров поздравил фанатов красно-синих с победой, но дал понять, что недоволен действиями команды в обороне:

«Болельщиков с победой. Игра нелегкая сложилась. Нашли силы завершить ее правильно.

Мы сказали пару предложений парням, что не стоит надеяться на то, что матч будет как прошлый. Каждая игра в плей-офф имеет абсолютно разное значение.

Есть ли у нас проблемы в обороне? Если бы мы играли ответственнее, то вряд ли был бы контекст игры в обороне. Для меня это ненормальная тема, особенно, когда мы играли 5 на 3. Игра в большинстве — не привилегия, а тяжелый труд. Наши лидеры решили сделать из этого… Как бы помягче сказать… Вместо выполнения задачи решили открыть хоккейную академию. Много пропускаем? Совершенно верно. Наш тренерский штаб изучит полностью часть игры и сделает выводы.

Держали ли игроки счет в конце игры? Было удаление игрока соперника, и мы долго готовили раскат. Потом игрок решил послать ее вдоль борта соперника. Со стороны это выглядело как то, что они тянут время. Но ребята просто знают, как играет в средней зоне соперник и готовили раскат».

РЕСПЕКТ СОПЕРНИКУ

Форвард ЦСКА Антон Слепышев рассказал о своем впечатлении от матча:

«Нервная игра. При счете 4:1 посчитали, что получится сыграть как вторую игру в Череповце. Но «Северсталь» добавила, мы стали допускать ошибки, и концовка получилась нервной. Мой гол? Выходил со смены и сразу получился выход 2 в 1. Решил не выдумывать и бросил. 5 очков в 5 матчах? Удачно складывается все. Играем на победу в каждой встрече. Много пропускаем? Соглашусь. Стараемся, тренируем зону обороны, но допускаем индивидуальные ошибки, за которые тут же наказывают. «Северсталь» — очень хорошая команда, они уже не первый год проходят в плей-офф, пацаны там растут. У нас же побольше опыта, психологии — должны побеждать. Череповчане — молодцы. Если у них что-то не получается, они берут скоростью, характером. Они сражаются до конца, несмотря ни на что. Уважение им».

Следующий матч пройдет 12 марта в Череповце. Счет в серии 3:1 в пользу ЦСКА.