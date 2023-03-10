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Канадец О'Делл и швед Лилья хороши, а Красная машина Ларионова лучше

На берегах Волги «Торпедо» и «Динамо», как и 8 марта в Москве, в 60 минут не уложились. В игре до гола преуспели волжане – 4:3 и 3-2 в серии.
Канадец О\'Делл и швед Лилья хороши, а Красная машина Ларионова лучше
10 марта 2023 23:09
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

А ведь «Советский спорт» оказался прав, когда после победы «Торпедо» в овертайме (5:4) предположил, что в матче №5 в Нижнем при счете в серии 2-2 мы снова увидим в форме автозаводцев Красную машину времен Ларионова и Кленовые листья образца Суперсерии-1972 в свитерах с буквой «Д» на груди. Пусть это наблюдалось не весь матч, фрагментарно, но ведь было!

Способствовал этому быстрый гол хозяев на 80-й секунде. В меньшинстве москвичи перехитрили сами себя. Думали подловить соперника на том, что защитник Федотов в средней зоне скинет шайбу назад на ход набравшему скорость форварду. Максим увидел это и покатил сам в открытый коридор, а затем отдал влево под бросок одинокому Яну. 1:0! Просто и эффективно.

Гостей этот укол застал врасплох. Они упустили нить игры и на 4-й минуте повторно нарушили правила в совершенно безобидной ситуации. На сей раз большинство волжанам никак не помогло. Бело-голубым эти две минуты позволили хоть как-то прийти в себя. А потом сфолили и хозяева.

С середины периода динамовцы приступили к привычной молотиловке по всей площадке. Сработало! Игра выравнялась, порой гости захватывали инициативу. Но опять перестарались. Никто, кроме Тринеева, не скажет, зачем он после свистка у своей скамейки врезал Федотову. Судьи даже сходили в кино на предмет не было ли там колющего удара клюшкой. Нет, только две минуты.

Так уже в стартовой трети москвичи включили план «Б», предусмотренный на случай, если противник выходит вперед.

После перерыва «Динамо» сразу зажало автозаводцев в их зоне. Те, выдержав штурм в начале трети, вроде бы освоились и… провалились в атаке. Приверженность своему активному романтичному стилю в том эпизоде подвела. Федотов убежал вперед и не успел вернуться. В контрвыпаде «два в один» О’Делл все сделал сам. 1:1 уже на 6-й минуте после возобновления игры.

Снова все сначала!

«Торпедо» решило больше не рисковать, а «Динамо» переключилось на план «А» - принялось медленно, но верно и методично душить оппонентов вязкой игрой по всей площадке. При этом пользовались ближней лавкой к зоне атаки и при каждом удобном случае делали наложения, проводя смену по ходу. Все вроде шло ко второму голу гостей, однако они опять перестарались. Готовец воткнул в борт Коваленко.

При численном перевесе торпедовцы разочаровали. Даже в зоне Коновалова толком не расставились. Чувствовалось отсутствие Ларионова-младшего, получившего в столице травму. Стоило же получить большинство динамовцам, как О’Делл быстренько оформил дубль.

Под занавес периода у ворот гостей случилось нечто невероятное. У Тринеева сломалась клюшка, а Потапов вдруг завалился на лед. Внезапно возникшее преимущество в два игрока волжане не преминули использовать: Михееву оставалось с метра не промахнуться по открытому углу. 2:2. При этом во второй трети хозяева нанесли всего 4 броска против 10 у «Динамо».

Да, с этим «Торпедо» нельзя расслабляться ни на секунду! Обязательно накажут.

Перед третьим периодом меня затерзали смутные сомнения: эти ребятам и сегодня 60 минут может не хватить. Настолько равны силы и мотивированы все игроки поголовно. Хотя Лилья повторно вывел «Динамо» вперед, спустя 49 секунд Фирстов ответил. Я же предупреждал: с этими молодыми бурлаками Профессора шутить себе дороже! 3:3 за девять минут до конца.

Полувековой практический опыт не подвел – команды ушли в дополнительное время. Второй матч подряд.

Вот только «Торпедо» к развязке потеряло сразу трех игроков. В лазарет к Ларионову отправились защитник Мишарин – шайба попала в лицо, а также нападающий Ураков – олимпийский чемпион Каблуков, падая на лед, задел нижегородцу коньком подбородок. Жуткое зрелище! Хорошо еще, что Коваленко, угодив под зубодробительный хит О’Делла в концовке третьего периода, все-таки успел сгруппироваться и повреждения избежал.

Весь овертайм доминировали хозяева. Белевич попал в штангу. А затем последовали два подряд удаления у «Динамо».

Второе и решило исход. Свой дубль на 79-й минуте оформил Ян.

источник: «Советский спорт»
Канадец О\'Делл и швед Лилья хороши, а Красная машина Ларионова лучше
Канадец О'Делл и швед Лилья хороши, а Красная машина Ларионова лучше
На берегах Волги «Торпедо» и «Динамо», как и 8 марта в Москве, в 60 минут не уложились. В игре до гола преуспели волжане – 4:3 и 3-2 в серии.
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