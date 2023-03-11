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Кораблю из Владивостока – большое плавание! «Адмирал» снял с пробега «Салават Юлаев»

«Моряки» вырвали победу в шестом матче серии и ждут «Ак Барс».
Кораблю из Владивостока – большое плавание! «Адмирал» снял с пробега «Салават Юлаев»
11 марта 2023 13:34
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Адмирал»

Сегодня «Адмиралу» хватило 60 минут, чтобы дожать команду из Уфы, прилетевшую во Владивосток в ослабленном составе. «Моряки» впервые взяли стартовый барьер в плей-офф. И на этом останавливаться не намерены.

Пятый матч, выигранный приморцами в Уфе 4:3 ОТ завершился в девятом часу вечера по Москве. На перелет, восстановление и подготовку (чисто условную) к встрече номер шесть соперники имели 27 часов. Всего! Тут бы выспаться успеть.

Сегодня юлаевцы вышли на лед «Фетисов Арены» без трех ведущих форвардов – получившего серьезную травму в последнем матче Александра Кадейкина, «ракеты» Ивана Дроздова и канадца Джоша Хо-Сэнга, пропустившего весь регулярный чемпионат.

В их отсутствие партию первой «скрипки» в уфимском «оркестре» исполнил Александр Хмелевский, который, впрочем, выделялся в прошлый четверг. Сегодня американский форвард забила два гола-близнеца – из-за ворот, по-бобровски.

Когда в третьем периоде гости восстановили равновесие (помарку допустил вратарь Никита Серебряков), казалось, овертайма не избежать. Напомним, в этой серии три встречи завершились за пределами основного времени. Более того, юлаевцы могли дожать «моряков» и до сирены на третий перерыв, но не реализовали большинство. Правда, и хозяева не воспользовались удалением Егора Сучкова за симуляцию. Их уставшая интернациональная спецбригада, ведомая капитаном команды чехом Либором Шулаком, даже за зону атаки не смогла зацепиться.

Счастье на «моряков» свалилось, когда никто не ждал. Шайба находилась в средней зоне, когда гости затеяли смену состава. Сразу четыре игрока отправились на лавку, а вышедшие на лед не успели за контратакой хозяев. С броском Ивана Емеца почти с «усов» голкипер Илья Ежов справился, но отбил шайбу на клюшку Антона Брелёва, который с двух метров не промахнулся по пустым воротам.

Последние секунды прошли в зоне «Адмирала», но спасти игру гостям не удалось. Несмотря на усилия «огнедышащего» Хмелевского.

«Салават» досрочно завершил сезон. Судьба главного тренера Виктора Козлова в тумане. Когда в 2009-м чемпионская команда Сергея Михалёва, выигравшая регулярный чемпионат, сошла с кубковой дистанции в первом раунде, главного тренера не пощадили, уволили, не посмотрев на фамилию и заслуги. Кстати, обидчиком юлаевцев выступил «Авангард» с Яромиром Ягром.

Сегодня вечером может определиться соперник «Адмирала». Если, конечно, «Ак Барс» одолеет в Нижнекамске «Нефтехимик». «Волки», уже сотворившие мини-сенсацию (две победы над фаворитом!), не прочь еще раз вернуться в Казань.

ТАБЛО

«Адмирал» (7) – «Салават Юлаев» (2) – 3:2 (счет в серии 4-2).

источник: «Советский спорт»
Кораблю из Владивостока – большое плавание! «Адмирал» снял с пробега «Салават Юлаев»
Кораблю из Владивостока – большое плавание! «Адмирал» снял с пробега «Салават Юлаев»
«Моряки» вырвали победу в шестом матче серии и ждут «Ак Барс».
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