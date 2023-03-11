«Ак Барс» летит во Владивосток, а куда СКА – пока неизвестно

«Ак Барс» и СКА одержали победы в шестых матчах серий с одинаковым счетом 4:2. В гостях и волевые! «Нефтехимик» и минское «Динамо» заслуживают только уважение. Сегодня днем определился соперник команды Зинэтулы Билялетдинова – это «Адмирал». А питерским армейцам придется подождать минимум до завтра, когда закончатся матчи в Москве и Череповце.
«Зубры» на прощанье установили рекорд посещаемости сезона: на «Минск-Арене» собралось 15086 зрителей! Накалившиеся страсти после победы СКА в пятом матче (6:3) удалось погасить. Соперники проявили корректность и к судьям если и апеллировали, то по минимуму. Запомнился театр мимики и жеста от канадского защитника Джозева Душака, изобразившего картинное падение оборонца СКА Степана Фальковского. Белорусский гренадер (рост 2 метра) после легкого контакта взмахнул длиннющими руками, словно крыльями, совершил пируэт и рухнул на лед. Рефери Юрий Оскирко, засудивший в четверг Уфу, принял соломоново решение – выписав обоюдный штраф, одному за задержку клюшкой, другому за симуляцию.
Обе шайбы хозяева забросили в… меньшинстве. А гости быстро отвечали на пропущенные голы. Василий Глотов сравнял счет эффектным броском под перекладину, вырулив на пятачок. Забить было ой как непросто, но реактивный центрфорвард армейцев исполнил.
А победу гостям принес еще один защитник-гренадер Андрей Педан щелчком от синей линии. Возможно, при помощи рикошета.
СКА показал восстановившегося от очередного повреждения Николая Прохоркина. Его часто выпускали в бригаде большинства, пока олимпионик Пхенчхана-2018 вкатывается в плей-офф.
Пусть сегодня в тени остался капитан армейцев Дмитрий Яшкин и лучший защитник КХЛ Александр Никишин, а Никита Гусев запомнился разве что броском в штангу во втором периоде. На первый план вышли Марат Хайруллин и Глотов, набравшие по 2 (1+1) очка, а также Михаил Воробьев (гол + штанга).
Питерцы образцово провели третий период, ничегошеньки не позволив «зубрам» в атаке.
В Нижнекамске «волки» дважды лидировали в счете, забив уже на первой минуте и тут же пропустив после потери на выходе из зоны. Перед третьим периодом хозяева вели 2:1. Гостям помогла «шальная пуля» - результативный наброс от синей линии защитника Константина Лучевникова.
А на 51-й минуте Дмитрий Кагарлицкий кистевым броском из обводки заставил капитулировать вратаря Андрея Тихомирова, изрядно нервничавшего всю игру.
После финальной сирены главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что ничто не предвещало такой развязки и его команда должны была вернуться в Казань на седьмой матч. Что ж, ему виднее.
Завтра могут завершиться три серии, если «Автомобилист» выиграет в Магнитогорске, ЦСКА – в Череповце, «Торпедо» - в Москве. Вполне возможно, в конце недели мы узнаем всех участников второго раунда плей-офф.
ТАБЛО
«Динамо» Мн (8) – СКА (1) – 2:4 (счет в серии 2-4), «Нефтехимик» (8) - «Ак Барс» (1) - 2:4 (2-4).