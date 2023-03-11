«Ак Барс» летит во Владивосток, а куда СКА – пока неизвестно

«Ак Барс» и СКА одержали победы в шестых матчах серий с одинаковым счетом 4:2. В гостях и волевые! «Нефтехимик» и минское «Динамо» заслуживают только уважение. Сегодня днем определился соперник команды Зинэтулы Билялетдинова – это «Адмирал». А питерским армейцам придется подождать минимум до завтра, когда закончатся матчи в Москве и Череповце.

«Зубры» на прощанье установили рекорд посещаемости сезона: на «Минск-Арене» собралось 15086 зрителей! Накалившиеся страсти после победы СКА в пятом матче (6:3) удалось погасить. Соперники проявили корректность и к судьям если и апеллировали, то по минимуму. Запомнился театр мимики и жеста от канадского защитника Джозева Душака, изобразившего картинное падение оборонца СКА Степана Фальковского. Белорусский гренадер (рост 2 метра) после легкого контакта взмахнул длиннющими руками, словно крыльями, совершил пируэт и рухнул на лед. Рефери Юрий Оскирко, засудивший в четверг Уфу, принял соломоново решение – выписав обоюдный штраф, одному за задержку клюшкой, другому за симуляцию.

Обе шайбы хозяева забросили в… меньшинстве. А гости быстро отвечали на пропущенные голы. Василий Глотов сравнял счет эффектным броском под перекладину, вырулив на пятачок. Забить было ой как непросто, но реактивный центрфорвард армейцев исполнил.

А победу гостям принес еще один защитник-гренадер Андрей Педан щелчком от синей линии. Возможно, при помощи рикошета.

Источник фото: ХК СКА

СКА показал восстановившегося от очередного повреждения Николая Прохоркина. Его часто выпускали в бригаде большинства, пока олимпионик Пхенчхана-2018 вкатывается в плей-офф.

Пусть сегодня в тени остался капитан армейцев Дмитрий Яшкин и лучший защитник КХЛ Александр Никишин, а Никита Гусев запомнился разве что броском в штангу во втором периоде. На первый план вышли Марат Хайруллин и Глотов, набравшие по 2 (1+1) очка, а также Михаил Воробьев (гол + штанга).

Питерцы образцово провели третий период, ничегошеньки не позволив «зубрам» в атаке.

В Нижнекамске «волки» дважды лидировали в счете, забив уже на первой минуте и тут же пропустив после потери на выходе из зоны. Перед третьим периодом хозяева вели 2:1. Гостям помогла «шальная пуля» - результативный наброс от синей линии защитника Константина Лучевникова.

А на 51-й минуте Дмитрий Кагарлицкий кистевым броском из обводки заставил капитулировать вратаря Андрея Тихомирова, изрядно нервничавшего всю игру.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

После финальной сирены главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что ничто не предвещало такой развязки и его команда должны была вернуться в Казань на седьмой матч. Что ж, ему виднее.

Завтра могут завершиться три серии, если «Автомобилист» выиграет в Магнитогорске, ЦСКА – в Череповце, «Торпедо» - в Москве. Вполне возможно, в конце недели мы узнаем всех участников второго раунда плей-офф.

ТАБЛО

«Динамо» Мн (8) – СКА (1) – 2:4 (счет в серии 2-4), «Нефтехимик» (8) - «Ак Барс» (1) - 2:4 (2-4).