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«Динамо», что с тобой? Не стоит порочить славное имя клуба странными выходками

В телетрансляцию это не вошло. Спасибо, КХЛ – на своем сайте лига выложила скандальные видео с разных точек концовки матча №5 в Нижнем Новгороде.
«Динамо», что с тобой? Не стоит порочить славное имя клуба странными выходками
12 марта 2023 11:01
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Динамо" (Москва)

Через несколько часов в Петровском парке начнется матч «Динамо» - «Торпедо». Для бело-голубых он может стать заключительным в сезоне. Нервы у всех на пределе. Но это не повод раскисать и терять берега приличия. Тем паче легионерам!

Что же случилось на 79-й минуте игры в Нижнем, после того как в овертайме нападающий Ян в большинстве забил победный гол (4:3), а волжане повели в серии 3-2? На выложенных записях КХЛ все видно предельно четко. Американец Менелл хватает увесистую бутылку с водой и со скамейки кидает в судью Раводина. Пластик пролетел в метре от головы рефери! Алексей снаряд просто не видел, потому что смотрел в другую сторону.

Далее произошло то, о чем мне особенно неприятно говорить, ибо всегда чрезвычайно уважал Алексея Кудашова как самоотверженного хоккеиста, грамотного специалиста, порядочного человека. Тренер «Динамо» адресовал арбитрам оскорбительный жест с согнутой в локте рукой, лет десять назад популяризованный в КХЛ Андреем Назаровым. Таким образом тренер «Барыса» тогда передал во Владивостоке привет Вячеславу Фетисову, куратору «Адмирала». Наставника в том случае дисквалифицировали на шесть матчей и подвергли денежному штрафу.

Легионер и тренер «Динамо» сейчас отделались только деньгами.

Поведение американца я считаю абсолютно неприемлемым – в чужой стране он посмел поднять руку на блюстителей порядка! Пусть и на льду. Не могу представить, чтоб наш игрок изобразил нечто подобное в НХЛ! По-моему, это просто исключено. Слава ФХР и Минспорта, что заставили-таки КХЛ сократить лимит на мигрантов с пяти до трех. Наконец-то избавимся от заокеанского хулиганья и шлака!

А вот Алексея Николаевича я не оправдываю, но прекрасно понимаю. Безусловно, его вывел из равновесия эпизод на 74-й минуте с удалением Мартынова за толчок клюшкой. Действительно, ситуация получилась неоднозначная. У ворот «Динамо» сначала торпедовец Фирстов врезал клюшкой в спину Малышеву, тот упал на колени, однако находившийся рядом Раводин никак не отреагировал. Зато когда спустя считанные мгновения Мартынов то же самое провернул с Фирстовым, рефери мгновенно зажег две минуты. Показали Кудашова: его охватил нервный смех. Дескать, как это возможно – их игрока не удаляют, а нашего гонят прочь! Тренер не удержался и со всего размаха влепил бутылкой с водой в пол скамейки запасных.

Когда узнал о штрафах динамовцев, думал, Кудашова наказали именно за эту несдержанность. Хорошо, что москвич сумел себя взять в руки и на пресс-конференции после тяжелейшего поражения предельно корректно ответил на все вопросы репортеров. При этом ни единым словом не коснулся арбитража.

Ну а теперь о главном. Не собираюсь никого учить, но в любом деле всегда в первую очередь стоит прашивать с себя. Все ли само «Динамо» сделало, чтобы победить? Нет, конечно!

Взять скандальную последнюю встречу. Решающую шайбу автозаводцы ведь забили не после удаления Мартынова. В эти две минуты хозяева, видимо, подсознательно почувствовали несправедливость и атаковали беззубо. Однако через полторы минуты после того, как составы уравнялись, бело-голубые снова нарушили правила – выпустили лишнего игрока. К кому тут претензии, кроме как к самим себе? И Раводин тут не при чем, шестого полевого зафиксировал лайнсмен Париков.

Перейдем к основному времени. Какая в хоккее ключевая смена? Правильно – следующая после той, когда ты забил гол, а тем более повел в счете. Но что мы увидели в Нижнем? Этим основополагающим законом динамовцы пренебрегли дважды! Михеев восстановил равновесие (2:2) спустя 37 секунд после шайбы О’Делла. То же самое (3:3) Фирстов проделал спустя 49 секунд после шайбы Лилья. Причем оба гола волжан оказались однотипными – диагональ на пятак на дальний угол неприкрытому нападающему, тому оставалось не промахнуться по пустому углу.

Уважаемые бело-голубые, разве граждане в полосатый фуфайках виноваты в том, что вы постоянно теряете концентрацию в важнейшие отрезки сезона?! Это касается и обоих других поражений. В матче №2 вы не додавили торпедовцев во втором периоде, в матче №4 – в первом, когда упустили перевес в два гола при тотальном преимуществе по броскам - 14 против пяти.

Кстати, «Ак Барс» Билла вляпался в похожую историю с «Нефтехимиком» в игре №4. Казанцы повели 2:0 на 22-й минуте, расслабились и заслуженно продули – 2:4. Однако маститый динамовец больше осечек не допускал: две виктории кряду – и «барсы» уже готовятся к сражению с «Адмиралом».

Увидим сегодня, какие выводы сделает родной клуб Зинэтулы Хайдяровича.

источник: «Советский спорт»
«Динамо», что с тобой? Не стоит порочить славное имя клуба странными выходками
«Динамо», что с тобой? Не стоит порочить славное имя клуба странными выходками
В телетрансляцию это не вошло. Спасибо, КХЛ – на своем сайте лига выложила скандальные видео с разных точек концовки матча №5 в Нижнем Новгороде.
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