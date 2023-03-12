Хоккеист Иванюженков – так убивал он или нет в пьяной ссоре в Подольске?

Ранним утром в воскресенье, в подмосковном ресторане «Шервуд» компания молодых людей, среди которых был хоккеист ХК «Сочи» Артем Иванюженков (по совместительству – сын депутата от КПРФ Бориса Иванюженкова), праздновала день рождения. По пьяному делу вспыхнул конфликт, который закончился тем, что Иванюженков схватил нож и прямо на глазах других людей ударил парня в грудь. Как сообщили каналы Baza, BRIEF, 112 и другие информированные источники, сын депутата скрылся, и с родственниками хоккеиста начались переговоры, цель которых – убедить подозреваемого добровольно явиться в отдел.

Свидетели утверждали, что ранения нанес именно Артем Иванюженков. Охранник кафе, которого цитируют самые разные источники, говорит, что в ходе конфликта к молодому человеку хоккеист подошел и «всадил нож в грудь».

Около 13 часов в телеграм-каналах появились кадры с камер видеослежения, где видны первые минуты после ранения парня в одном из кафе Подольска. Видно, как Евгения выводят из заведения, сажают в машину и увозят.

Чуть позже стали писать, что Иванюженков задержан.

Но очень быстро ситуация резко изменилась. Не будем утверждать, что, видимо, удалось «порешать» вопросы закулисно. Но причастность Иванюженкова опровергли срочным заявлением аж в Следственном комитете. После этого он сам записал видеообращение, в котором рассказал, что находится на сборах в Сочи.

Последнее, конечно, совсем смешно: ХК «Сочи» только что вылетел из чемпионата, не попав в плей-офф, и не сложно догадаться, что хоккеисты распущены по отпускам.

К вечеру появилась информация о том, что убийца из подольского гриль-бара найден и задержан. Видео есть, лица на нем не видно, имя и фамилия пока не озвучены.