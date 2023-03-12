ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Профессор Ларионов поставил легионерскому «Динамо» мат в четыре хода

Детсад Игоря Николаевича не стал тянуть с вердиктом: выиграл три овертайма подряд – 5:4, 4:3, 2:1 и отправил московское «Динамо» на летние каникулы.
Профессор Ларионов поставил легионерскому «Динамо» мат в четыре хода
12 марта 2023 20:16
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Перед решающей для «Динамо» шестой встречей и счете в серии 3-2 в пользу «Торпедо» бело-голубые серьезно перелопатили состав. В ворота впервые со стартового вбрасывания встал Волков. В обороне дебютировал в плей-офф 24-летний Зайцев, в нападении – 20-летний гренадер Никонов. Появился белорус Кодола, который пропустил игру №5. Нашелся новичок серии и в «Торпедо» - да кто: лучший бомбардир команды Кручинин. Алексей не выходил на лед с 9 февраля!

Все перестановки оказались продуктивными. Правда, до поры до времени. Автозаводцы, набравшие ход еще в предыдущем поединке в Петровском парке, действовали острее – в каркас ворот хозяев угодили Кручинин, Воронин, Дарьин, Михеев. Как знать, если бы в рамке москвичей остался Коновалов, сумели бы они сохранить свои владения сухими до 30-й минуты?

Именно тогда порвалось, естественно, там, где тонко. Зайцев не смог остановить шайбу у борта на красной линии, а Кодола не успел накрыть на пятаке Яна. Две микроскопические недоработки не игравших в предыдущем матче динамовцев – и 0:1!

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Зацепиться за счет волжанам не удалось. Всего спустя 70 секунд О’Делл после ошибки Федотова под прессингом Игумнова восстановил равновесие – несложным броском поймал Кульбакова на противоходе. Нет, «Динамо» просто так не сдастся!

Бело-голубые приноровились к манере гостей, взяли шайбу под контроль, однако серьезных угроз до перерыва не создали. А вот на другой стороне возник спорный момент, позвавший судей в кино на предмет - пересекла шайба линию ворот Волкова или нет? Разобрались арбитры быстро – гола нет!

В начале третьего периода после броска Миронова и подправления Джиошвили штанга спасла уже «Торпедо». Невероятно, после 43 минут игры шайба попадала в каркас ворот в два с половиной раза чаще, чем в сетку! Нарочно такое точно не придумаешь и тем паче не разучишь!

Тренер хозяев Алексей Кудашов требовал от подопечных вытащить из себя эмоции, а на скамье гостей просили игроков успокоиться, не торопиться и не транжирить шансы. И вправду – волжане захватили инициативу, выглядели свежее и порой надолго запирали москвичей в зоне Волкова, заставляя их обороняться исключительно с помощью пробросов.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

К концу основного времени динамовцы выравняли игру. Шайба металась у ворот Кульбакова. Но опять же – ничего страшного и опасного для «Торпедо». Все подступы к своим воротам школяры Профессора перекрыли наглухо.

Овертайм – третий подряд! С той разницей, что у москвичей права на ошибку больше не было. В отличие от нижегородцев.

Фантастика! «Торпедо» хватило 63 секунд, чтоб отправить «Динамо» с его сомнительными легионерами в отпуск. Причем Фирстов едва лакросс не забил, но все исправил Ян – второй матч подряд 25-летний воспитанник «Вымпела» и ЦСКА, родившийся в Портленде, открыл и закрыл счет. 2:1 и 4-2 в серии!

Прав профессор Ларионов: гнать в шею из КХЛ надо иноземцев, которых даже в США и Канаде никто не знает, а ставку делать на своих пацанов. Но это отдельная тема. К ней мы обязательно вернемся.

источник: «Советский спорт»
Алексей Кудашов: Есть игроки, которые разочаровали
Алексей Кудашов: Есть игроки, которые разочаровали
Главный тренер московского «Динамо» о поражении в серии плей-офф с «Торпедо».
12.03.2023 21:06
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Игорь Ларионов: Нам важно, чтобы недооцененные ребята получили свой шанс
Игорь Ларионов: Нам важно, чтобы недооцененные ребята получили свой шанс
Наставник нижегородского «Торпедо» подвел итог серии плей-офф против московского «Динамо». 
12.03.2023 21:02
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Профессор Ларионов поставил легионерскому «Динамо» мат в четыре хода
Профессор Ларионов поставил легионерскому «Динамо» мат в четыре хода
Детсад Игоря Николаевича не стал тянуть с вердиктом: выиграл три овертайма подряд – 5:4, 4:3, 2:1 и отправил московское «Динамо» на летние каникулы.
12.03.2023 20:16
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Рыси» загрызли солдат Федорова. ЦСКА впервые в сезоне не забил
«Рыси» загрызли солдат Федорова. ЦСКА впервые в сезоне не забил
«Северсталь» восстановила равновесие в серии.
12.03.2023 19:53
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Хоккеист Иванюженков – так убивал он или нет в пьяной ссоре в Подольске?
Хоккеист Иванюженков – так убивал он или нет в пьяной ссоре в Подольске?
Детективная история, где преступника все видят, потом теряют, потом вместо него появляется совсем иной человек. Ничего не утверждаем – сообщаем только о том, что известно к настоящему моменту.
12.03.2023 17:09
Хоккей
автор: Сергей Терехов
«Динамо», что с тобой? Не стоит порочить славное имя клуба странными выходками
«Динамо», что с тобой? Не стоит порочить славное имя клуба странными выходками
В телетрансляцию это не вошло. Спасибо, КХЛ – на своем сайте лига выложила скандальные видео с разных точек концовки матча №5 в Нижнем Новгороде.
12.03.2023 11:01
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Ак Барс» летит во Владивосток, а куда СКА – пока неизвестно
«Ак Барс» летит во Владивосток, а куда СКА – пока неизвестно
Лидеры конференций синхронно одержали победы и прошли во второй раунд плей-офф.
11.03.2023 20:34
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Кораблю из Владивостока – большое плавание! «Адмирал» снял с пробега «Салават Юлаев»
Кораблю из Владивостока – большое плавание! «Адмирал» снял с пробега «Салават Юлаев»
«Моряки» вырвали победу в шестом матче серии и ждут «Ак Барс».
11.03.2023 13:34
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Канадец О\'Делл и швед Лилья хороши, а Красная машина Ларионова лучше
Канадец О'Делл и швед Лилья хороши, а Красная машина Ларионова лучше
На берегах Волги «Торпедо» и «Динамо», как и 8 марта в Москве, в 60 минут не уложились. В игре до гола преуспели волжане – 4:3 и 3-2 в серии.
10.03.2023 23:09
Хоккей
автор: Виталий Славин
Разин считает потери, а Федоров крайне недоволен лидерами: пятый матч ЦСКА – «Северсталь»
Разин считает потери, а Федоров крайне недоволен лидерами: пятый матч ЦСКА – «Северсталь»
Пятый матч серии плей-офф между командами завершился победой армейцев со счетом 4:3. 
10.03.2023 23:04
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика