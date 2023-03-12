Профессор Ларионов поставил легионерскому «Динамо» мат в четыре хода

Перед решающей для «Динамо» шестой встречей и счете в серии 3-2 в пользу «Торпедо» бело-голубые серьезно перелопатили состав. В ворота впервые со стартового вбрасывания встал Волков. В обороне дебютировал в плей-офф 24-летний Зайцев, в нападении – 20-летний гренадер Никонов. Появился белорус Кодола, который пропустил игру №5. Нашелся новичок серии и в «Торпедо» - да кто: лучший бомбардир команды Кручинин. Алексей не выходил на лед с 9 февраля!

Все перестановки оказались продуктивными. Правда, до поры до времени. Автозаводцы, набравшие ход еще в предыдущем поединке в Петровском парке, действовали острее – в каркас ворот хозяев угодили Кручинин, Воронин, Дарьин, Михеев. Как знать, если бы в рамке москвичей остался Коновалов, сумели бы они сохранить свои владения сухими до 30-й минуты?

Именно тогда порвалось, естественно, там, где тонко. Зайцев не смог остановить шайбу у борта на красной линии, а Кодола не успел накрыть на пятаке Яна. Две микроскопические недоработки не игравших в предыдущем матче динамовцев – и 0:1!

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Зацепиться за счет волжанам не удалось. Всего спустя 70 секунд О’Делл после ошибки Федотова под прессингом Игумнова восстановил равновесие – несложным броском поймал Кульбакова на противоходе. Нет, «Динамо» просто так не сдастся!

Бело-голубые приноровились к манере гостей, взяли шайбу под контроль, однако серьезных угроз до перерыва не создали. А вот на другой стороне возник спорный момент, позвавший судей в кино на предмет - пересекла шайба линию ворот Волкова или нет? Разобрались арбитры быстро – гола нет!

В начале третьего периода после броска Миронова и подправления Джиошвили штанга спасла уже «Торпедо». Невероятно, после 43 минут игры шайба попадала в каркас ворот в два с половиной раза чаще, чем в сетку! Нарочно такое точно не придумаешь и тем паче не разучишь!

Тренер хозяев Алексей Кудашов требовал от подопечных вытащить из себя эмоции, а на скамье гостей просили игроков успокоиться, не торопиться и не транжирить шансы. И вправду – волжане захватили инициативу, выглядели свежее и порой надолго запирали москвичей в зоне Волкова, заставляя их обороняться исключительно с помощью пробросов.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

К концу основного времени динамовцы выравняли игру. Шайба металась у ворот Кульбакова. Но опять же – ничего страшного и опасного для «Торпедо». Все подступы к своим воротам школяры Профессора перекрыли наглухо.

Овертайм – третий подряд! С той разницей, что у москвичей права на ошибку больше не было. В отличие от нижегородцев.

Фантастика! «Торпедо» хватило 63 секунд, чтоб отправить «Динамо» с его сомнительными легионерами в отпуск. Причем Фирстов едва лакросс не забил, но все исправил Ян – второй матч подряд 25-летний воспитанник «Вымпела» и ЦСКА, родившийся в Портленде, открыл и закрыл счет. 2:1 и 4-2 в серии!

Прав профессор Ларионов: гнать в шею из КХЛ надо иноземцев, которых даже в США и Канаде никто не знает, а ставку делать на своих пацанов. Но это отдельная тема. К ней мы обязательно вернемся.