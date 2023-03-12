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Игорь Ларионов: Нам важно, чтобы недооцененные ребята получили свой шанс

Наставник нижегородского «Торпедо» подвел итог серии плей-офф против московского «Динамо». 
Игорь Ларионов: Нам важно, чтобы недооцененные ребята получили свой шанс
12 марта 2023 21:02
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Нижегородцы выиграли серию со счетом 4:2. Они отправляются во второй раунд.

«Поздравляю ребят с важной победой в их карьере, а также наших болельщиков, — говорит Игорь Ларионов, — И благодарю московское «Динамо» за честный, бескомпромиссный, мужской хоккей».

— За счет чего удавалось сохранить свежесть?

— Тренеры по ОФП весь год за кулисами театра дозируют тренировки на льду, в зале. Их работа видна на льду. В этом сложном сезоне есть вещи, которые мы даем наших игрокам. Мы относимся к каждому как к индивидуальной единице. Ведущих игрокам отдохнуть, молодежи перегрузиться.

— У вас было много нереализованных моментов сегодня…

Мы не хотели шестую игру. Парням надо отдохнуть. Почему не забили больше? Небольшая нервозность и игра вратаря соперника.

— Алексей Кручинин вышел сегодня. Он полностью восстановился?

Кручинин просился выйти раньше. Надо было дать ему войти в игровой ритм. Возможно пришлось бы играть седьмой матч, и ему бы не хватило времени войти в игру.

— Вы высказывались против 13-го нападающего, но сегодня заявили Дарьина…

У нас большая потеря Уракова. Нужна была мощь на фланге. С Дарьиным мы хотели ввести креатив, свежую струю. Нам важно, чтобы развивались российские игроки; ребята, которые были недооценены.

— За «Северсталь» или за ЦСКА будете болеть завтра?

Я болею либо за «Ливерпуль», либо за «Манчестер Юнайтед». Хоккей — большая часть жизни, нужно отвлекаться

источник: «Советский спорт»
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