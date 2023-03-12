Алексей Кудашов: Есть игроки, которые разочаровали

Бело-голубые проиграли в шестом матче (1:2 ОТ) и завершили выступление в сезоне.

«Хочу поблагодарить «Торпедо» за эту серию, которая была интересной и держала всех в напряжении, — говорит Алексей Кудашов, — Болельщиков – за поддержку, потому что полный стадион был и в Москве, и в Нижнем Новгороде. У них какое-то свое соревнование было между собой, поэтому спасибо им за это.

А что касается сегодняшней игры, то опять овертайм. Были моменты, где могли получше сыграть. Были моменты, где и повезло нам, когда были штанги. Но к концу игры уже было видно, что команда начинает подседать. Это и стало ключевым моментом. Слишком боялись сегодня проиграть и почти ничего не создали в атаке? Мы не боялись, это как раз и стало проявлением того, что подсели.

Предвижу ваш вопрос по поводу всей серии, где был важный момент. Если разбираться детально, я думаю, что вторую игру в Нижнем Новгороде мы провели плохо. После первой успешной игры немного не то чтобы расслабились, но был не тот настрой, что на первую игру. А ключевая игра – это когда в Москве вели 2:0, и вместо того, чтобы доводить ее до победы, мы перевели ее в овертайм и уступили. Это было основное».

— Почему играл в воротах Волков?

— Волков посвежее был и у Коновалова микротравма.

— Алексея Потапова не было. Его кубковый опыт мог бы помочь…

— Он травмирован. Ефремов, Потапов выбыли. Каблуков.

— Вы поменяли бы что-нибудь сейчас?

— Некоторые сочетания я бы поменял. Есть игроки, которые меня разочаровали. В регулярке хорошо себя проявили, а в плей-офф были незаметны.

— Почему динамовцы очень быстро пропускали после забитой шайбы?

— Проблему мы видели, пытались ее решить. На каждом собрании делали все — смотрели видео, объясняли как играть, пробовали абсолютно всех игроков, тактически по другому пытались сыграть. И все равно пропускали. Не разобрался в этой ситуации.

— Возьмете что-то на заметку от «Торпедо»?

— Мы все друг у друга учимся. Знаю, как тренируют некоторые моменты «Торпедо». Хоккей стал очень быстрым.

— Какие плюсы сезона можно выделить?

— Большой пласт молодых игроков стали полноценным составом команды. Но в плей-офф расстроили.