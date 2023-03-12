Денис Ян: Все в шоке, но это только начало

«Очень крутые эмоции. Это для нас большое достижение. Рады, что прошли во второй раунд, но впереди долгий путь. Сегодня порадуемся и будем готовиться к следующему сопернику», — говорит Денис Ян.

— С кем бы хотелось сразиться во втором круге?

— Мы будем готовиться, а кто будет — с тем и сыграем.

— Расскажите про победную шайбу. Ваш партнер собирался лакросс сделать, но казалось, что момент доигран…

— Мне повезло, что шайба отскочила, а там пустые ворота уже были. Гол — это большие эмоции. Невероятно!

— 4 гола за 2 матча. 2 — в овертайме. Как готовитесь? Что-то особенное едите?

— Все также, как и всегда. Командная победа.

— Кирилл Петров из «Ак Барса» говорил, что ваша команда может и сделает шоу, но дальше не пройдет. Что ответите?

— Ничего не буду отвечать. Мы продолжим играть в наш хоккей. Не словами, а игрой покажем результат. Постараемся идти дальше и дальше. Наши болельщики поддерживают и верят в нас.

— Возвращение Кручинина придало сил?

— Леха — опытный игрок. Может подсказать, дать команде глоток воздуха, когда нужно. Он играет важную роль. Здорово, что он был с нами.

— Что было в раздевалке сейчас?

— Взрыв эмоций, все в шоке от того, что мы взяли эту высоту. Но это только начало.