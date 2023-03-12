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Денис Ян: Все в шоке, но это только начало

Автор победной шайбы нижегородского «Торпедо» в шестом матче серии плей-офф с московским «Динамо» (2:1 ОТ) рассказал о своем впечатлении от выхода команды во второй раунд.
Денис Ян: Все в шоке, но это только начало
12 марта 2023 21:17
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

«Очень крутые эмоции. Это для нас большое достижение. Рады, что прошли во второй раунд, но впереди долгий путь. Сегодня порадуемся и будем готовиться к следующему сопернику», — говорит Денис Ян.

— С кем бы хотелось сразиться во втором круге?

Мы будем готовиться, а кто будет — с тем и сыграем.

— Расскажите про победную шайбу. Ваш партнер собирался лакросс сделать, но казалось, что момент доигран…

Мне повезло, что шайба отскочила, а там пустые ворота уже были. Гол — это большие эмоции. Невероятно!

— 4 гола за 2 матча. 2 — в овертайме. Как готовитесь? Что-то особенное едите?

Все также, как и всегда. Командная победа.

— Кирилл Петров из «Ак Барса» говорил, что ваша команда может и сделает шоу, но дальше не пройдет. Что ответите?

Ничего не буду отвечать. Мы продолжим играть в наш хоккей. Не словами, а игрой покажем результат. Постараемся идти дальше и дальше. Наши болельщики поддерживают и верят в нас.

— Возвращение Кручинина придало сил?

Леха — опытный игрок. Может подсказать, дать команде глоток воздуха, когда нужно. Он играет важную роль. Здорово, что он был с нами.

— Что было в раздевалке сейчас?

Взрыв эмоций, все в шоке от того, что мы взяли эту высоту. Но это только начало.

источник: «Советский спорт»
Денис Ян: Все в шоке, но это только начало
Денис Ян: Все в шоке, но это только начало
Автор победной шайбы нижегородского «Торпедо» в шестом матче серии плей-офф с московским «Динамо» (2:1 ОТ) рассказал о своем впечатлении от выхода команды во второй раунд.
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